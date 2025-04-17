Перші повоєнні вибори стануть серйозним випробуванням на міцність для України. Безпрецедентні терористичні загрози, ризик мінування виборчих дільниць, підкуп виборців, активізація проросійських сил, засилля дезінформації, кібератаки і фейкові заангажовані "спостерігачі" — всі ці фактори можуть поставити під сумнів не лише прозорість, а й саму можливість демократичного волевиявлення.

Як Україна може протистояти цим загрозам і чи реально провести вибори без зовнішнього втручання – LIGA.net розбиралась разом з ОПОРА.