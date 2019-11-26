Как сэкономить в Черную пятницу и продажа Vodafone. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 26 ноября. Погода -5--1, курс доллара 24.05. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

5 лайфхаков, как сэкономить в Черную пятницу

Традиционная предпраздная распродажа в этом году стартует 29 ноября. LIGA.net опросила маркетологов и подготовила 5 лайфхаков, как максимально сэкономить в Черную пятницу и успеть купить первым.

Чтобы избежать искусственных скидок заранее проверяйте цену на товары. Установите расширение для браузера, например, Costless или Aliexpress Shopping Assistant, которое будет отслеживать историю цен товара, искать аналогичные товары, отправлять уведомления о скидках и анализировать рейтинг продавцов.





Товары с большими скидками действительно существуют в Украине, но их немного. Маркетологи советуют создавать в онлайн-магазине учетную запись и заранее заполнять данные для доставки. Это позволит сэкономить время.





Накануне Черной пятницы стоит составить список вещей, которые необходимо докупить, чтобы не тратить лишнее время и не совершать импульсивные покупки.





Если вы покупаете товары в зарубежных онлайн-магазинах, обратите внимание на конвертацию валют. Она проводится не по курсу НБУ. Идеальный вариант — рассчитываться мультивалютной или долларовой карточкой, а в магазине выбирать показ цен в долларах США.





Если вам не хватает денег на покупку, в Черную пятницу есть возможность собрать дополнительные скидки и бонусы. Например, за подписку на рассылку магазины дают промокоды, которые могут суммироваться с действующими акциями. Также промокоды могут публиковаться на сайте онлайн-магазинов, официальных группах магазинов на Facebook. Больше читайте по ссылке

Socar Mobile вместо Vodafone? Как изменит телеком-рынок приход азербайджанского оператора

Что случилось. Российский МТС передает Vodafone Украина в руки азербайджанскому оператору Bakcell. Оператор с тремя миллионами абонентов купил оператора с 20-ю миллионами. Сумма продажи - $734 млн.

Почему так дешево. Предварительная оценка этого актива была $1,2-1,4 млрд. На финальную стоимость влияет много факторов: состояние активов и задолженностей компании, риски рынка и перспективы роста. Низкая оценка еще может быть результатом желания продать и отсутствием спроса со стороны ближайших крупных игроков.

Кто стоит за покупателем. Технически украинский Vodafone теперь будет частичкой международной группы NEQSOL Holding. Помимо телекома, NEQSOL работает также в нефтегазовой и строительной отраслях (например, есть совместное предприятие с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR). О владельце холдинга информации нет. О том, что будет с рынком читайте по ссылке.

Украинцы придумали, как помочь людям с биполярным расстройством и шизофренией

В чем идея. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, Александр Шарко, Владимир Тутов и Алексей Тулин разработали систему, которая, во-первых, сможет сообщать врачам и близким об опасных обострениях болезни, во-вторых, она позволит больницам значительно экономить на медикаментах и визитах к доктору.

Инвестиции. В разработку Bicovery вложили $80 000. Еще $350 000 - 500 000 инвестиций в ближайшее время собираются привлечь.

Принцип работы. Приложение работает с любым носимым гаджетом - Fitbit, Apple Watch или даже умное кольцо - достаточно поддержки шагомера, мониторинга сердцебиения и типов физических активностей пациента.

В декабре Bicovery собирается запустить первые медицинские испытания. В нем будут участвовать 100-150 пациентов, а также лица, которые ухаживают за ними, и 30-40 врачей. Длительность эксперимента - 6-12 месяцев.

В будущем кроме БАР софт будет мониторить такие болезни, как шизофрения, тревожное расстройство, пограничные расстройства. Как стартап оценивают эксперты читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Зеленский поговорил с Путиным. Они обсуждали возвращение украинских кораблей, вопросы газовых переговоров и трехсторонний формат Украина-Россия-ЕС.

2. Глава Национальной службы здоровья подал в отставку. Олег Петренко написал заявление об увольнении из-за разногласий с новым руководством Министерства здравоохранения.

3. Протесты в Гонконге. Протесты начались после того, как власти предложили принять законопроект об экстрадиции, который позволяет передавать подозреваемых в преступлениях Китаю.

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