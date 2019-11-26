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26.11.2019, 09:30

Как сэкономить в Черную пятницу и продажа Vodafone. Что вам надо знать этим утром

Как сэкономить в Черную пятницу и продажа Vodafone. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня вторник, 26 ноября. Погода -5--1, курс доллара 24.05. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

5 лайфхаков, как сэкономить в Черную пятницу

Традиционная предпраздная распродажа в этом году стартует 29 ноября. LIGA.net опросила маркетологов и подготовила 5 лайфхаков, как максимально сэкономить в Черную пятницу и успеть купить первым. 

  • Чтобы избежать искусственных скидок заранее проверяйте цену на товары. Установите расширение для браузера, например, Costless или Aliexpress Shopping Assistant, которое будет отслеживать историю цен товара, искать аналогичные товары, отправлять уведомления о скидках и анализировать рейтинг продавцов.

  • Товары с большими скидками действительно существуют в Украине, но их немного. Маркетологи советуют создавать в онлайн-магазине учетную запись и заранее заполнять данные для доставки. Это позволит сэкономить время.

  • Накануне Черной пятницы стоит составить список вещей, которые необходимо докупить, чтобы не тратить лишнее время и не совершать импульсивные покупки.

  • Если вы покупаете товары в зарубежных онлайн-магазинах, обратите внимание на конвертацию валют. Она проводится не по курсу НБУ. Идеальный вариант — рассчитываться мультивалютной или долларовой карточкой, а в магазине выбирать показ цен в долларах США. 

  • Если вам не хватает денег на покупку, в Черную пятницу есть возможность собрать дополнительные скидки и бонусы. Например, за подписку на рассылку магазины дают промокоды, которые могут суммироваться с действующими акциями. Также промокоды могут публиковаться на сайте онлайн-магазинов, официальных группах магазинов на Facebook. Больше читайте по ссылке.

Socar Mobile вместо Vodafone? Как изменит телеком-рынок приход азербайджанского оператора

Что случилось. Российский МТС передает Vodafone Украина в руки азербайджанскому оператору Bakcell. Оператор с тремя миллионами абонентов купил оператора с 20-ю миллионами. Сумма продажи - $734 млн.

Почему так дешево. Предварительная оценка этого актива была $1,2-1,4 млрд. На финальную стоимость влияет много факторов: состояние активов и задолженностей компании, риски рынка и перспективы роста. Низкая оценка еще может быть результатом желания продать и отсутствием спроса со стороны ближайших крупных игроков. 

Кто стоит за покупателем. Технически украинский Vodafone теперь будет частичкой международной группы NEQSOL Holding. Помимо телекома, NEQSOL работает также в нефтегазовой и строительной отраслях (например, есть совместное предприятие с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR). О владельце холдинга информации нет. О том, что будет с рынком читайте по ссылке.

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Украинцы придумали, как помочь людям с биполярным расстройством и шизофренией

В чем идея. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, Александр Шарко, Владимир Тутов и Алексей Тулин разработали систему, которая, во-первых, сможет сообщать врачам и близким об опасных обострениях болезни, во-вторых, она позволит больницам значительно экономить на медикаментах и визитах к доктору. 

Инвестиции. В разработку Bicovery вложили $80 000. Еще $350 000 - 500 000 инвестиций в ближайшее время собираются привлечь. 

Принцип работы. Приложение работает с любым носимым гаджетом - Fitbit, Apple Watch или даже умное кольцо - достаточно поддержки шагомера, мониторинга сердцебиения и типов физических активностей  пациента. 

В декабре Bicovery собирается запустить первые медицинские испытания. В нем будут участвовать 100-150 пациентов, а также лица, которые ухаживают за ними, и 30-40 врачей. Длительность эксперимента -  6-12 месяцев.

В будущем кроме БАР софт будет мониторить такие болезни, как шизофрения, тревожное расстройство, пограничные расстройства. Как стартап оценивают эксперты читайте по ссылке

Что еще стоит знать этим утром:

1. Зеленский поговорил с Путиным. Они обсуждали возвращение украинских кораблей, вопросы газовых переговоров и трехсторонний формат Украина-Россия-ЕС.

2. Глава Национальной службы здоровья подал в отставку. Олег Петренко написал заявление об увольнении из-за разногласий с новым руководством Министерства здравоохранения.

3. Протесты в Гонконге. Протесты начались после того, как власти предложили принять законопроект об экстрадиции, который позволяет передавать подозреваемых в преступлениях Китаю.

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Теги: Vodafone, черная пятница, эмейл-рассылка
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