Как сэкономить в Черную пятницу и продажа Vodafone. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!
Сегодня вторник, 26 ноября. Погода -5--1, курс доллара 24.05. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.
Традиционная предпраздная распродажа в этом году стартует 29 ноября. LIGA.net опросила маркетологов и подготовила 5 лайфхаков, как максимально сэкономить в Черную пятницу и успеть купить первым.
Что случилось. Российский МТС передает Vodafone Украина в руки азербайджанскому оператору Bakcell. Оператор с тремя миллионами абонентов купил оператора с 20-ю миллионами. Сумма продажи - $734 млн.
Почему так дешево. Предварительная оценка этого актива была $1,2-1,4 млрд. На финальную стоимость влияет много факторов: состояние активов и задолженностей компании, риски рынка и перспективы роста. Низкая оценка еще может быть результатом желания продать и отсутствием спроса со стороны ближайших крупных игроков.
Кто стоит за покупателем. Технически украинский Vodafone теперь будет частичкой международной группы NEQSOL Holding. Помимо телекома, NEQSOL работает также в нефтегазовой и строительной отраслях (например, есть совместное предприятие с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR). О владельце холдинга информации нет. О том, что будет с рынком читайте по ссылке.
В чем идея. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, Александр Шарко, Владимир Тутов и Алексей Тулин разработали систему, которая, во-первых, сможет сообщать врачам и близким об опасных обострениях болезни, во-вторых, она позволит больницам значительно экономить на медикаментах и визитах к доктору.
Инвестиции. В разработку Bicovery вложили $80 000. Еще $350 000 - 500 000 инвестиций в ближайшее время собираются привлечь.
Принцип работы. Приложение работает с любым носимым гаджетом - Fitbit, Apple Watch или даже умное кольцо - достаточно поддержки шагомера, мониторинга сердцебиения и типов физических активностей пациента.
В декабре Bicovery собирается запустить первые медицинские испытания. В нем будут участвовать 100-150 пациентов, а также лица, которые ухаживают за ними, и 30-40 врачей. Длительность эксперимента - 6-12 месяцев.
В будущем кроме БАР софт будет мониторить такие болезни, как шизофрения, тревожное расстройство, пограничные расстройства. Как стартап оценивают эксперты читайте по ссылке.
Что еще стоит знать этим утром:
1. Зеленский поговорил с Путиным. Они обсуждали возвращение украинских кораблей, вопросы газовых переговоров и трехсторонний формат Украина-Россия-ЕС.
2. Глава Национальной службы здоровья подал в отставку. Олег Петренко написал заявление об увольнении из-за разногласий с новым руководством Министерства здравоохранения.
3. Протесты в Гонконге. Протесты начались после того, как власти предложили принять законопроект об экстрадиции, который позволяет передавать подозреваемых в преступлениях Китаю.
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