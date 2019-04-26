Как создавался рейтинг Зеленского. Интервью Богдана - за минуту

Адвокат олигарха Игоря Коломойского и соратник избранного президента Андрей Богдан рассказал в интервью Украинской правде, какая его функция в команде Владимира Зеленского; как шоумена уговаривали пойти на выборы и какую роль сыграл сериал "Слуга народа"; какие отношения у Коломойского и Зеленского; почему до сих пор неизвестны кандидаты в министры; и как команда сделала рейтинг Зеленского - "нехитрыми, абсолютно законными" шагами. Главные тезисы – коротко от LIGA.net.

Адвокат, а не пресс-секретарь. "У меня, как у адвоката, профессионально подписанный договор с политической партией Слуга народа… Это профессиональные отношения клиента и человека, который дает правовые советы, а не взаимоотношения с Владимиром Зеленским… Мои советы, как правильно освещать те или иные политические взгляды, как правильно коммуницировать с обществом… Но я не курирую сотрудничество со СМИ".

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Говорит - работал со всеми. "Я работал с 2004 года в разных ипостасях в абсолютно всех штабах всех политических партий, которые представлены на политическом рынке Украины".

Идти в политику Зеленский не соглашался. "У него тогда была позиция: "Нет, это неправильно, я стану таким же, как они. Я потеряю доверие людей".

Но его уговаривали. "Я ему сказал: "Володя, ты вообще понимаешь, что фильмом "Слуга народа" ты дал людям надежду? И если ты даже не попробуешь это сделать, то каким-то моральным образом ты их кинешь, подведешь".

Долго уговаривали. "В марте (прошлого года) мы заказали первую социологию, в которой был указан Владимир Зеленский. Он тогда занимал четвертое или пято место, или шестое. Я ему показал эту социологию, сказал: "Смотри, ты слова не сказал, что ты идешь в политику, а у тебя уже прекрасная стартовая площадка"

Дали народу картинку, которую народ хотел. "Нехитрыми, абсолютно законными публикациями, разговорами, упоминанием имени Володи рейтинг его до декабря вырос в геометрической прогрессии… Много сыграли тизеры "Слуги народа"… Эти короткие рекламные ролики, в которых народ видел на экране то, о чем говорит на кухне".

Вакарчук потерял доверие. "Очень яркий пример – это Святослав Вакарчук. На него так много все рассчитывали. Он никому ничего не обещал, но на него все рассчитывали… И когда он вот так в очередной раз... Он не понимает, что произошло, но он потерял доверие. И сейчас его избирательная кампания не знаю, на чем будет базироваться".

У Зеленского и Коломойского разные взгляды. "Владимир Зеленский не часть какой-то империи или бизнес-империи, или каких-то общественных отношений кого-то к кому-то Коломойского. Это абсолютно разные вещи и у них абсолютно разные взгляды на те или иные моменты законодательства, общественной жизни, построения государства. Точно вам скажу, что их общение – это не общение начальника и какого-то работника. Это не общение двух партнеров".

Зачем ходил на встречу в КСУ. "Мы хотим заставить Конституционный суд принимать решения… Конституционный суд – это предохранитель незаконных действий Верховной Рады… Я не знаю, каким способом – возможно, уговорами, возможно, перезагрузкой, возможно, оценкой правоохранительных органов их деятельности…".

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Говорит - у Зеленского должностями не торгуют. "Мы в марте 2018 года с Владимиром договорились об одном правиле, которое не нарушается до сих пор: мы не раздаем должности. За год не было выдано ни одного векселя. У нас нет ни одного министра, депутата. Это – не часть политической игры. Это – договоренность".

Работал вместе с Порошенко. "Я с Петром Алексеевичем познакомился в избирательном штабе Виктора Андреевича Ющенко… Потом сотрудничали. У него на дебатах была такая фраза: "Не придет ли команда Азарова к власти?". И это было обо мне. Потому что мы с ним вместе работали в Кабинете министров Азарова".

Коломойский не решил, когда приедет в Украину. "Он не решил, когда планирует вернуться, у него меняются взгляды насчет даты приезда. Уверен, у него есть желание приехать сюда".

В Раде боятся роспуска. "Действующий спикер Верховной Рады, Андрей Парубий считает, что датой инаугурации должно быть число после 28 мая. Чтобы не распустить Раду, потому что они панически этого боятся".

Но для роспуска – надо менять законы. "Я думаю, чтобы распустить Раду, нужно изменить закон о выборах… Наиболее прогрессивный по открытым спискам, по которым бьется Вакарчук. Он звучит классно, есть запрос общества, но нужно понимать, что это нереально в нашем обществе, общество еще не готово. Там зашито очень много хороших, демократических инструментов, но их можно использовать в развитом обществе, где не покупают за 1000 грн голоса… Я думаю, проще всего будет принять закон, который уже работал в Украине до 2010 года – о партийной системе выборов".

Люди хотят не портрет, а живого человека. "Социология показывает – люди не хотят бронзовый портрет. Они хотят живого человека, который по-живому ошибается. Говорит простым языком. Делает, возможно, неправильные вещи, но понимает. И с хорошими взглядами".

Зеленского ему жаль, он устал. "Мне его очень-очень жаль, потому что это настолько эмоционально изнурительная кампания была, что я сейчас просыпаюсь уставшим… Я знаю, что у Володи точно такое же состояние".

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