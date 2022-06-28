Как спецназ США координирует поставки HIMARS, а Шольц спасает имидж. Обзор западных медиа

С начала войны американские инструкторы помогают ВСУ с планированием снабжения оружием; саммит Большой семерки дал Олафу Шольцу возможность реабилитировать свой имидж; захват Северодонецка выявил, что Путин одержим территориями любой ценой.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



просьбе



– в британских медиа – проблемы с энергетикой в стране, ЕС пытается справиться с сокращением поставок газа от РФ;

– в американских —

– в немецких — немецкое тяжелое оружие наконец-то в Украине, левая партия Die Linke подыгрывает российскому диктатору Путину.



В фокусе иностранных медиа также газовая война России против Европы, новый экономический план Белого дома, встреча Большой семерки. По данным системы медиамониторинга Semantrum, которая попросьбе LIGA.net анализирует самые влиятельные мировые СМИ, главными темами последних дней были:– в британских медиа – проблемы с энергетикой в стране, ЕС пытается справиться с сокращением поставок газа от РФ;– в американских — дефолт в России , ситуация с удерживаемой в РФ американской баскетболисткой Бриттни Грайнер;– в немецких — немецкое тяжелое оружие наконец-то в Украине, левая партия Die Linke подыгрывает российскому диктатору Путину.В фокусе иностранных медиа также газовая война России против Европы, новый экономический план Белого дома, встреча Большой семерки.

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The New York Times: Американские коммандос координируют поставки оружия Украине

Пока российские войска продолжают постепенно захватывать земли Восточной Украины, способность Киева обороняться как никогда сильно зависит от помощи США. Как говорят американские и европейские чиновники, сеть американских спецназовцев координирует поставки оружия, передает данные разведки и тренирует украинцев, пишет The New York Times.

Значительная часть этого происходит за пределами Украины, на базах Германии, Франции и Великобритании. Несмотря на то что президент Джо Байден неоднократно отмечал, что американцы не будут участвовать в войне, сеть агентов ЦРУ продолжает тайно действовать в стране — в основном в Киеве, — постоянно передавая огромное количество разведывательных данных украинским силам.

Большое количество информации о деятельности ЦРУ и спецназовцев в Украине лишний раз демонстрирует, каковы масштабы оказания помощи Вашингтоном. Несмотря на то что оружия ВСУ до сих пор не хватает, после встречи Большой семерки и саммита НАТО в Мадриде темпы поставок должны увеличиться.

После начала полномасштабной агрессии России против Украины десятая группа спецподразделения армии США, которая тренировала украинских солдат, переехала в Германию и создала там центр для координации военной помощи. Сейчас в эту ячейку входят солдаты из 20 стран.

Глава Министерства армии США Кристин Вормут ознакомилась с деятельностью ячейки в мае и сообщила, что группы коммандос занимаются, в частности, планированием маршрутов поставки оружия и других важных грузов, чтобы избежать риска атаки со стороны россиян.

Несколько украинских офицеров недавно поблагодарили Соединенные Штаты Америки за разведданные со спутниковых снимков. На их планшетах работает программа картирования поля боя, которую украинцы используют для нацеливания и атаки на российские войска.

На авиабазе Рамштайн в Германии команда ВВС США и Нацгвардии США под названием "Серый Волк" оказывает тактическую и техническую поддержку украинским ВВС. Кроме того, именно представители ячейки обучали украинских военных пользоваться системами HIMARS. В настоящее время администрация Байдена отправила в Украину четыре мобильных реактивных системы залпового огня и объявила в четверг, что еще четыре — в пути.

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The Washington Post: Саммит Большой семерки. Шольц пытается исправить свое амплуа

Олаф Шольц в это воскресенье принимал у себя первый крупный международный саммит, и ему очень нужно исправить амплуа. Его первые шесть месяцев в должности канцлера пришлись на самые беспокойные времена в европейской истории со времен Второй мировой. Шольца беспощадно критиковали за то, что он не подходит для этой работы, пишет The Washington Post.

Шольца откровенно высмеивали за слабую позицию по отношению к России и за то, что обещает поставить оружие Украине, но не делает этого. На саммите немецкий лидер пытался что-то сделать со своим катастрофическим имиджем.

Именно на G7 он объявил, что первое тяжелое вооружение, поставленное Германией, — семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 — наконец-то прибыло в Украину, а Минобороны, пытаясь ответить критикам, опубликовало полный список завершенных и запланированных поставок.

Украина вошла в критическую стадию войны, поэтому правительству Шольца нужно действовать на опережение. Что было причиной его промедлений все эти месяцы — неизвестно. Возможно, последствия многолетней немецкой политики "понимания России" или страх остаться без газа. Традиции "мягкой политики" в отношении России положила начало еще Ангела Меркель.

Несмотря на то что наконец-то Шольц изменил позицию, очевидно, что его беспокоят не столько военные вопросы, сколько экономические. К примеру, он призвал разработать аналог "плана Маршалла" для послевоенного восстановления Украины.

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The Telegraph: Победа Путина в Северодонецке далась огромными жертвами, но ему безразлично

Вероятный тактический успех российских войск с Северодонецком стоил диктатору Путину огромных потерь личного состава, техники и времени. Однако эти цифры ему не интересны. Российский способ ведения войны сосредотачивается только на результате, а не на цене как для военных, так и для гражданских, пишет The Telegraph.

В последние недели истощение россиян приобрело удручающий характер: артиллерийский вал, украинцы отходят, дальше наступают плохо оснащенные войска россиян, захватывают клочок территории, украинцы их уничтожают, – но клочок уже потерян. И так снова и снова, каждый день. Северодонецк уже в руках российских оккупантов, Лисичанск до сих пор держится.

Это ничего не решает стратегически. Россияне не контролируют крупные города, экономические или транспортные узлы. И если шансы захватить всю Луганскую область у них большие, то претендовать на всю Донецкую — скудные.

Время работает в интересах Украины, считают авторы The Telegraph. Оружие поставляется, хоть и медленно, санкции начинают действовать, а количество высокоточного и современного оружия в России значительно уменьшилось.

Украина решила уступить Северодонецк с точки зрения тактики, чтобы получить стратегическое преимущество. Оказалось, что одержимость Путина территориальными захватами приоритетнее всего остального. Российский диктатор не является большим стратегом. В свою очередь Украина доказала, что гораздо лучше понимает общую картину этой войны.

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