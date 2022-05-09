Как Украина испортила Путину 9 мая — все пошло не по плану. Обзор западных медиа

Как Украина сорвала планы Кремля на День победы, почему санкций против российской нефти пока недостаточно, как местные жители восстанавливают разрушенные украинские города на чистом оптимизме.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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The Economist: Украина испортила Путину парад 9 мая

Тысячи солдат на Тверской улице в Москве. Выступление российского диктатора Путина, в котором он оправдывал войну против Украины тем, что это продолжение советской борьбы с нацизмом. От парада на 9 мая ожидали объявления о "победе на поле боя" или о полной мобилизации. Впрочем, ничего важного Путин не сказал, пишет The Economist.

Пока мир ждал, что скажет Путин, украинский президент Зеленский — бывший актер и идеальный коммуникатор — смог опередить его. В преддверии 9 мая он организовал круглосуточную политическую демонстрацию сопротивления и солидарности.

Зеленский встречал премьера Канады Джастина Трюдо, общался онлайн с представителями стран Большой семерки — и там прозвучало заявление о том, что "Путин не должен выиграть эту войну".

Киев посетила глава Бундестага Бербель Бас, музыканты U2 устроили концерт в столичном метро, а жена президента США Джилл Байден встретилась в Ужгороде с первой леди Украины Еленой Зеленской.

8 мая Зеленский выпустил черно-белое видео в День памяти и примирения на фоне разрушенной многоэтажки в Бородянке.

Сама война России против Украины, по задумке диктатора, должна была напоминать парад продолжительностью 72 часа. Но 74 дня подряд это скорее марш поражения Путина. Зверства российских солдат не сломали украинцев, как надеялись в генштабе РФ. В Мариуполе, почти полностью разрушенном россиянами, до сих пор держит оборону батальон Азов.

Да, россияне добились отдельных успехов. В частности, речь идет о военном сухопутном коридоре в Крым и контроле над 80% территории Донбасса. Но в Харьковской области их уже давят украинцы своими контрмерами. На оккупированных территориях население отказывается сотрудничать с гауляйтерами, несмотря на угрозы и аресты.

Сейчас Путин вряд ли сможет захватить весь Донбасс, не говоря уже о "возобновлении" контроля РФ над тем, что она называет "Новороссией", – регионом Украины, который простирается вдоль Черного и Азовского морей. И это однозначное стратегическое поражение.

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Business Insider: Санкции заставили Россию сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Это капля в море

Введенные из-за войны санкции уже заставили Россию сократить добычу нефти, пишет издание Business Insider. Но всего на 1 млн баррелей в сутки, а этого мало, заявляет Майк Мюллер — руководитель Vitol, азиатского филиала крупнейшего независимого трейдера нефти в мире.

Россия производила около 11 млн баррелей сырой нефти в день, пока не вторглась в Украину. Из них на экспорт уходило около 7 млн баррелей в сутки. Санкции и бойкот российской продукции подорвали цепи поставок и снизили спрос, заставив Россию сократить добычу. Евросоюз также планирует полный запрет на российскую нефть.

В апреле Vitol решил приостановить торговлю роснефтью до конца 2022 года. Мюллер считает, что западные санкции в отношении нефти начнут действовать только тогда, когда Европа решится на нефтяное эмбарго.

Россия заработала на экспорте ископаемого топлива $66 млрд за два месяца после начала войны с Украиной, говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха на прошлой неделе.

Доход составил примерно половину от $147 млрд, зафиксированных за весь 2021 год, поскольку цены на энергоносители выросли.

По словам Мюллера, проблема заключается в том, что большое количество стран Азии, Африки и Латинской Америки никаких санкций против России не вводили. А Китай и Индия — наиболее густонаселенные страны мира — уже ищут возможности покупать российское сырье.

Несмотря на видимость устойчивости, энергосектор России, вероятно, испытает дополнительный "стресс", поскольку ЕС планирует эмбарго на нефть. S&P Global ожидает, что добыча сырой нефти в РФ столкнется с "пиковыми перебоями" в августе и упадет на 2,8 млн баррелей в день.

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The Washington Post: Украина отстраивает города почти с такой же скоростью, с какой Россия их разрушает

С того момента, как россияне вышли из Киевской области, прошло примерно столько же времени, сколько они держали Бучу в оккупации. И город уже возрождается. Бизнесы открываются. Воронки от снарядов на дорогах — заасфальтированы. Пригородный поезд в Киев – снова курсирует. Водоснабжение и электроэнергия — восстановлены. Семьи возвращаются домой, пишет The Washington Post.

Невзирая на то что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости нового плана Маршалла для Украины и $600 млрд на восстановление городов, жители Бучи не стали ждать, а восстанавливают жизнь уже сейчас, несмотря на продолжающуюся войну с Россией и невозможность предсказать ее финал.

Украина восстанавливается на оптимизме украинцев. В городах, где шрамы еще свежи — как в Буче, или все еще открыты – как в Харькове и других городах на востоке Украины, – движущей силой является решимость украинцев доказать России и себе, что Украина не побеждена.

Бизнесмены, активисты, волонтеры расчищают улицы от бетона и стекла после обстрелов РФ. "Я не хочу жить в дерьме", — говорит один из них.

Продолжающиеся обстрелы в Харькове не сдерживают волонтеров. В центре города высадили тюльпаны, а коммунальщики подстригают траву в пострадавших районах. Главное — успеть до новых обстрелов.

"Когда-нибудь люди будут рассказывать о том, как мы отстраивали свой Харьков. И я хочу пересказывать своим детям и внукам, что я тоже помогала", — объясняет The Washington Post 19-летняя Дарья Потапенко.

В городах Киевской области открываются банки и детские садики. В Ирпень вернулись более 16 000 человек. Полностью разрушенный мост между Ирпенем и Киевом теперь частично восстановлен.

Недавно мэр Ирпеня Александр Маркушин обратился к архитекторам, дизайнерам и инженерам, желающим бесплатно предоставить свои услуги, чтобы помочь восстановить город. Он ожидал получить около десятка ответов, но был ошеломлен, пишет издание. "Мы думали, придут несколько человек, но пришел 121 специалист. Просто представь! Мы шокированы, — сказал он. — Сегодня мы объездили несколько локаций, и через несколько недель они покажут свои планы".

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