Как Украина меняет войну благодаря HIMARS, Россия идет по пути Ирана. Обзор западных медиа

Даже четыре ракетные установки HIMARS — уже работают на победу Украины; граждане стран НАТО и Большой семерки кажутся храбрее своих правительств, а Россию ждет судьба Ирана и Венесуэлы.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



просьбе



– в британских медиа – от премьера

– в американских – России не позволят использовать G20 как свою платформу, инфляция на Ближнем Востоке;

– в немецких медиа – угрозы экс-президента РФ



В фокусе иностранных медиа также – террорист Гиркин считает диктатора По данным системы медиамониторинга Semantrum , которая попросьбе LIGA.net анализирует самые влиятельные мировые СМИ, главными темами последних дней были:– в британских медиа – от премьера Бориса Джонсона требуют уйти в отставку, рост цен на энергоносители;– в американских – России не позволят использовать G20 как свою платформу, инфляция на Ближнем Востоке;– в немецких медиа – угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева использовать ядерное оружие, наступление России на Славянск.В фокусе иностранных медиа также – террорист Гиркин считает диктатора Путина слишком нерешительным, Евросоюз признал ядерную и газовую энергетики экологичными, общемировая рецессия.

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The Telegraph: Западное вооружение в Украине работает сверхурочно в пользу Киева

В понедельник Минобороны Украины опубликовало кадры работы ракетной установки HIMARS где-то в Запорожье. Куда стреляли – не уточнялось, но в тот же вечер стали поступать сообщения о массированном ударе по авиабазе в оккупированном Мелитополе, пишет The Telegraph.

Это был один из множества высокоточных ударов западным оружием по складам оккупационных войск. Киев таким образом надеется переломить ход войны.

США пообещали Украине восемь высокомобильных реактивных артиллерийских систем M142 (HIMARS). Количество небольшое, но они точнее всего, что есть в арсенале россиян. И может подорвать их преимущество в количестве боеприпасов. Россия использует приблизительно 20 000 артиллерийских снарядов в день по сравнению с 6000 снарядов со стороны Украины.

С 23 июня, когда HIMARS прибыли в Украину, они работают сверхурочно. Над огромными складами с боеприпасами на всех оккупированных Россией территориях — черные столбы дыма. Согласно расчету украинцев, оставшись без снарядов, наступление российской армии в Донецкой области остановится.

Британские военные эксперты надеются, что результат этой операции станет очевидным в ближайшие дни. Украинцы настаивают: этого мало, даже несмотря на то, насколько это изменило ситуацию на фронте, отмечает The Telegraph. Ведь чем больше систем HIMARS — тем проще ВСУ остановить наступление и начать вытеснять россиян.



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The Washington Post: Насколько российская агрессия объединила страны НАТО?

На встрече лидеров НАТО в Мадриде на прошлой неделе было объявлено об увеличении войск для защиты восточных границ Североатлантического союза и была одобрена новая стратегическая концепция. Вторжение России в Украину вызвало сближение самых мощных членов НАТО, пишет The Washington Post.

Во-первых, теперь Россия стала "угрозой безопасности", а во-вторых, граждане стран НАТО, от Италии до Канады, стали более решительными по поводу отражения российской агрессии. Проведенные опросы демонстрируют: для людей нападение России на Украину стало переломным моментом мировосприятия, и все приготовились к новой холодной войне с Москвой.

По сравнению с 2021 годом общественное мнение стало более радикальным, люди согласились, что разрыв с Россией происходит "навсегда". Интересно, что итальянцы, которые традиционно гораздо дружественнее по отношению к Москве, сейчас относятся к ней агрессивнее британцев. Это сказывается на желании людей видеть, как их правительства поставляют Украине больше и больше оружия.

Впрочем, британцы, американцы и канадцы призывают к этому активнее европейцев. В целом граждане стран Большой семерки гораздо меньше беспокоятся по поводу "эскалации" или "провокации Путина", чем их правительства.

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Business Insider: Россия продолжает получать огромные прибыли от продажи энергоносителей, но судьба Ирана и Венесуэлы должна настораживать

Четыре месяца войны России против Украины, а Москва все еще получает сверхдоходы от продажи нефти и газа. Но эксперты отмечают: попадавшие под санкции ранее Иран и Венесуэла должны стать важной предупреждением для РФ, пишет Business Insider.

Такахиде Киучи, экономист и исследовательского института Nomura, напоминает, что обе страны тоже имели сверхдоходы от нефти, но после санкций были вынуждены значительно сокращать добычу.

Российская нефтяная промышленность также, вероятно, пострадает, поскольку иностранные инвестиции массово уходят из страны из-за войны.

Россия может пострадать даже больше, чем Иран и Венесуэла, поскольку большинство санкций против нее введено со стороны США, говорит Киучи. К тому же Великобритания запретила импорт российской нефти, а страны ЕС согласились запретить 90% закупок до конца года.

Добыча нефти в Иране и Венесуэле прекратилась после санкций США. Поэтому в июле 2015 года Иран заключил историческое соглашение с шестью государствами — США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Россией — об ограничении своей ядерной программы в обмен на смягчение санкций, в частности по нефти. Согласно данным Reuters, после отмены санкций экспорт иранской нефти вырос до 2 млн баррелей в день в 2016 году и достиг пика в 2,8 млн баррелей в 2018 году.

В 2019 году США ввели санкции против Венесуэлы, пытаясь устранить президента-социалиста Николаса Мадуро. И экспорт Венесуэлы упал до 77-летнего минимума в 623 600 баррелей в день в 2020 году.

Несмотря на значительные доходы от продаж, Минэкономики России все еще прогнозирует, что добыча нефти в этом году упадет на 17% по сравнению с 2021 годом. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году страна экспортировала 5 млн баррелей сырой нефти в день, половину – в Европу.

Да, Индия и Китай начали покупать российскую нефть. Однако маловероятно, что Москва сможет найти покупателей на всю нефть, которую она продает в ЕС.



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