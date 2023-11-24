В июле 2023 года пять украинских дронов направлялись в сторону Крымского моста. Но российский Су-27 заставил оперативный штаб сменить маршрут и подарил Украине новую цель – фрегат "Адмирал Эссен".

"Да, мы облизывались на "Эссен". В какой-то момент коллектив начал колебаться и думать, а не пойти ли на корабль", – признается глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Было решено, что первые два дрона продолжают курс на Крымский мост. А остальные три идут на поиск и возможное уничтожение "Эссена".

Чем закончился обновленный план Сил обороны, как обычное видео с яхты помогло спланировать операцию и другие эксклюзивные подробности: LIGA.net посмотрела фильм "Крымский мост на бис" и пересказывает самое интересное.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Начало строительства Крымского моста в 2016 году показало, что Россия готовится к большой войне, говорит бригадный генерал военной контрразведки СБУ "Хантер". В случае полномасштабной войны мост должен стать основной логистической артерией для врага.

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Разрушив мост, Украина лишила бы Россию возможности свободно перебрасывать тяжелое вооружение, а также обеспечивать топливом и боеприпасами Черноморский флот.

СБУ впервые ударила по мосту 8 октября 2022 года. По словам Малюка, были использованы СВУ (самодельные взрывные устройства) и 15 тонн гексогена, что в тротиловом эквиваленте дало 21 тонну.

Во второй раз мост поразили 17 июля 2023 года с помощью морских дронов типа Sea Baby. Это была совместная операция СБУ и ВМС.

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С помощью источников СБУ получила документацию по мосту для планирования операции. "В документации мы нашли все, что нам нужно было, чтобы понять, как мы его разрушим", – говорит "Хантер".

Малюк называет "Хантера" сильным инженером, умеющим сделать правильные расчеты.

В ходе подготовки операции СБУ использовала информацию из открытых источников, говорит подполковник военной контрразведки "Енот". В частности, видео россиянки, отдыхавшей на яхте и снявшей внутренние конструкции арки моста. Эта информация дала понимание, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести максимальное повреждение.

"Хантер" объясняет, что Крымский мост построен в проливе, где очень большой слой ила. И для закрепления в нем россияне под каждой опорой использовали 15-20, а то и 30 свай, которые, как веник, воткнуты в грязь.

"Разрушить эту опору было бы очень тяжело, но у моих инженеров возникла гениальная идея, чтобы мы постарались перебить эти сваи, и они полопаются. Тогда опора будет еще больше тянуть мост вниз", – объясняет "Хантер".

С технической точки зрения это очень трудная задача. Таких ракет и торпед у Украины нет. Авиационные бомбы наверняка есть, но самолеты туда не долетят.

"Поэтому мы поняли, что нужно строить новый морской дрон, который будет способен донести 800 кг тротила и пройти как минимум 800 км по морю с волнением до четырех баллов", – продолжает "Хантер".

Скорость дрона должна была позволить на финальной стадии оторваться от кораблей-преследователей и маневрировать при атаке вертолетов. На этом дроне должна быть непрерывная гарантированная связь.

Именно связь была ключевой в этой спецоперации. "Волонтеры помогли нам устроить на дронах лучшую связь в мире, потому что полагаться на изделия Илона Маска мы не могли", – констатирует Хантер.

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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ И ВТОРАЯ ЦЕЛЬ

14 июля "Хантер" с Малюком доложили Владимиру Зеленскому о технической готовности к выполнению миссии. Президент дал зеленый свет.

В операции участвовали пять морских дронов, двигавшихся двумя группами. Две лодки были впереди и выполняли роль разведчиков.

Дроны должны были подойти к мосту в два часа ночи. Потому что в июле очень короткая ночь, и уже в три в этом районе начинается рассвет.

Однако оперативный штаб зафиксировал российский самолет Су-27. "Мы поняли, что нас ищут", – говорит Хантер.

Было решено изменить маршрут: сделать крюк на 70 км. Чтобы успеть до двух ночи, пришлось увеличить крейсерскую скорость.

После смены маршрута штаб операции получил информацию, что на пути дронов находится российский фрегат "Адмирал Эссен". Это один из носителей ракет Калибр, используемый РФ для ударов по украинским городам.

"Это очень приоритетная цель для нас, и в какой-то момент коллектив начал колебаться и думать, а не пойти ли на "Эссен", – признается Малюк. – Да, мы облизывались на "Эссен". Но обошли его на расстоянии 1,5 км. Потому что у нас была четкая задача верховного главнокомандующего. К тому же на самом корабле уже к тому времени знали о существовании у нас морских дронов и наблюдали".

В момент, когда первые два дрона дошли до района Ялты, они оторвались от остальных трех на 70-80 км.

"Учитывая, что вторая группа догоняла, то и расход топлива у нее был больше. Поэтому вторая группа, скорее всего, не дошла бы до моста. Кончилось бы горючее, – вспоминает подполковник "Енот". – Каждая лодка несла на себе примерно 900 кг тротила. Если у тебя есть такой заряд и у него кончается горючее – не хочется, чтобы он просто утонул, а рядом еще и "Эссен".

Было решено, что первые два дрона продолжают курс на Крымский мост. А три последних идут на поиск и возможное уничтожение "Эссена".

"К счастью для "Эссена", корабль пошел на Новороссийск, поэтому даже теоретически наши дроны не смогли бы догнать. Поэтому мы самоликвидировали эти три дрона у берега Ялты", – говорит "Хантер".

Первые два дрона успешно доплыли до моста.

Первый из них пошел на таран опоры железнодорожного моста. Но из-за задержки со связью на полторы-две секунды дрон прошел как раз между опорами. Поэтому оператору приказали развернуть дрон и атаковать уже опору автомобильной части моста. В этот раз дрон попал в цель.

Между тем второй дрон приближался к железнодорожному мосту, и как раз в это время там проезжал поезд. Оператору приказали догнать локомотив и ударить опору под ним, чтобы поезд тоже загорелся. Но поняли, что поезд идет из Крыма и в бочках нет топлива – нет смысла. И вернулись к предыдущему плану. Дрон успешно попал в опору железнодорожного моста.

Агенты СБУ получили акты осмотра опор моста. Согласно закрытому отчету, шесть из восьми "подопорников" разрушены, два – повреждены.

"Сейчас мост полноценно не функционирует. Автомобильный транспорт движется реверсно, и каждый автомобиль должен быть не больше пяти тонн. А железнодорожное сообщение используется только для электрички не более пяти вагонов. Боекомплекты они тянут паромами", – говорит Малюк.

По словам Хантера, российская группировка в Херсонской и Запорожской областях перестала получать военное подкрепление из Крыма.

"Сейчас россияне затапливают баржи, ставят боновые заграждения. Но не понимают одного. СБУ никогда не повторяется", – резюмирует "Хантер".

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