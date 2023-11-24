Як Україна підірвала Кримський міст і логістику росіян. Невідомі деталі з фільму СБУ – за хвилину

В липні 2023 року п'ять українських дронів прямували в сторону Кримського мосту. Але російський Су-27 змусив оперативний штаб змінити маршрут і подарував Україні нову ціль – фрегат "Адмірал Ессен".

"Так, ми облизувалися на "Ессен". В якийсь момент колектив почав вагатися і думати, а чи не піти на корабель", – зізнається голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Було вирішено, що перші два дрони продовжують курс на Кримський міст. А інші три йдуть на пошук та можливе знищення "Ессена".

Чим закінчився оновлений план Сил оборони, як звичайне відео з яхти допомогло спланувати операцію та інші ексклюзивні подробиці: LIGA.net подивилась фільм "Кримський міст на біс" і переказує найцікавіше.

ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАЦІЇ

Початок будівництва Кримського мосту у 2016 році засвідчив, що Росія готується до великої війни, каже бригадний генерал військової контррозвідки СБУ "Хантер". У випадку повномасштабної війни міст мав стати основною логістичною артерією для ворога.

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Зруйнувавши міст, Україна б позбавила Росію можливості вільно перекидати важке озброєння, а також забезпечувати пальним та боєприпасами Чорноморський флот.

Вперше СБУ вдарила по мосту 8 жовтня 2022 року. За словами Малюка, були використані СВП (саморобні вибухові пристрої) і 15 тонн гексогену, що в тротиловому еквіваленті дало 21 тонну.

Вдруге міст вразили 17 липня 2023 року за допомогою морських дронів типу Sea Baby. Це була спільна операція СБУ і ВМС.

За допомогою джерел СБУ здобула документацію мосту для планування операції. "В документації ми знайшли все, що нам було потрібно, щоб зрозуміти, як ми його зруйнуємо", – каже "Хантер".

Малюк називає "Хантера" сильним інженером, який вміє зробити правильні розрахунки.

Під час підготовки операції СБУ використовувала інформацію з відкритих джерел, каже підполковник військової контррозвідки "Єнот". Зокрема, відео росіянки, яка відпочивала на яхті й зняла внутрішні конструкції арки мосту. Ця інформація дала розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб завдати максимального пошкодження.

"Хантер" пояснює, що Кримський міст побудований у протоці, де дуже великий шар мулу. І для закріплення в ньому росіяни під кожною опорою використали 15-20, а то і 30 паль, які, ніби як віник, встромлені у багно.

"Зруйнувати цю опору було б дуже важко, але в моїх інженерів виникла геніальна думка, щоб ми постаралися перебити ці палі, і вони полопаються. Тоді опора буде ще більше тягнути міст донизу", – пояснює "Хантер".

З технічної точки зору це дуже важке завдання. Таких ракет і торпед в України немає. Авіаційні бомби, напевно, є, але літаки туди не долетять.

"Тому ми зрозуміли, що потрібно будувати новий морський дрон, який буде здатний донести 800 кг тротилу і пройти як мінімум 800 км по морю з хвилюванням до чотирьох балів", – продовжує "Хантер".

Швидкість дрона мала дозволити на фінальній стадії відірватися від кораблів-переслідувачів та маневрувати у разі атаки вертольотів. На цьому дроні мав бути безперервний гарантований зв'язок.

Саме зв'язок був ключовим у цій спецоперації. "Волонтери допомогли нам влаштувати на дронах найкращий зв'язок у світі, тому що покладатися на вироби Ілона Маска ми не могли", – констатує "Хантер".

ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО І ДРУГА ЦІЛЬ

14 липня "Хантер" із Малюком доповіли Володимиру Зеленському про технічну готовність до виконання місії. Президент дав зелене світло.

В операції брали участь п'ять морських дронів, які рухались двома групами. Два човни були попереду і виконували роль розвідників.

Дрони мали підійти до мосту о другій годині ночі. Бо в липні дуже коротка ніч, і вже о третій у цьому районі починається світанок.

Однак оперативний штаб зафіксував російський літак Су-27. "Ми зрозуміли, що нас шукають", – каже "Хантер".

Було вирішено змінити маршрут: зробити гак на 70 км. Щоб встигнути до другої ночі, довелося збільшити крейсерську швидкість.

Після зміни маршруту штаб операції отримав інформацію, що на шляху дронів знаходиться російський фрегат "Адмірал Ессен". Це один із носіїв ракет Калібр, який РФ використовує для ударів по українських містах.

"Це дуже пріоритетна ціль для нас, і в якийсь момент колектив почав вагатися і думати, а чи не піти на "Ессен", – зізнається Малюк. – Так, ми облизувалися на "Ессен". Але обійшли його на відстані 1,5 км. Бо в нас була чітка задача верховного головнокомандувача. До того ж на самому кораблі вже на той час знали про існування в нас морських дронів і пильнували".

В момент, коли перші два дрони дійшли до району Ялти, вони відірвались від інших трьох на 70-80 км.

"Враховуючи, що друга група наздоганяла, то і витрати пального в неї були більші. Тому друга група, скоріше за все, не дійшла б до мосту. Кінчилось би пальне, – пригадує підполковник "Єнот". – Кожен човен ніс на собі приблизно 900 кг тротилу. Якщо в тебе є такий заряд і в нього кінчається пальне – не хочеться, щоб він просто потонув. А поруч ще і "Ессен".

Було вирішено, що перші два дрони продовжують курс на Кримський міст. А три останніх йдуть на пошук та можливе знищення "Ессена".

"На щастя для "Ессена", корабель пішов на Новоросійськ, тому навіть теоретично наші дрони не змогли б наздогнати. Тому ми самоліквідували ці три дрони неподалік берега Ялти", – каже "Хантер".

Перші ж два дрони успішно доплили до мосту.

Перший із них пішов на таран опори залізничного мосту. Але через затримку зі зв'язком на півтори-дві секунди дрон пройшов акурат між опорами. Тому оператору наказали розвернути дрон і атакувати вже опору автомобільної частини мосту. На цей раз дрон потрапив у ціль.

Тим часом другий дрон наближався до залізничного мосту, і якраз у цей час там проїжджав потяг. Оператору наказали наздогнати локомотив та вдарити опору під ним, щоб потяг теж загорівся. Але зрозуміли, що потяг йде з Криму і в бочках немає пального – немає сенсу. І повернулись до попереднього плану. Дрон успішно влучив в опору залізничного мосту.

Агенти СБУ здобули акти огляду опор мосту. Згідно із закритим звітом, шість із восьми "підопорників" зруйновано, два – пошкоджені.

"Зараз міст повноцінно не функціонує. Автомобільний транспорт рухається реверсно, і кожна автівка має бути не більше п'яти тонн. А залізничне сполучення використовується тільки для електрички не більше п'яти вагонів. Боєкомплекти вони тягнуть поромами", – каже Малюк.

За словами "Хантера", російське угруповання в Херсонській та Запорізькій областях перестало отримувати військове підкріплення з Криму.

"Наразі росіяни затоплюють баржі, ставлять бонові загородження. Але не розуміють одного. СБУ ніколи не повторюється", – резюмує "Хантер".

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