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Как устроен Офис Зеленского, НАБУ против Венедиктовой. Что надо знать утром

03.12.2020, 09:00
Как устроен Офис Зеленского, НАБУ против Венедиктовой. Что надо знать утром - Фото
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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Как устроен Офис Владимира Зеленского

В украинской политической дискуссии любят все упрощать до ошибочного абсурда. Например, как устроена власть во времена Зеленского. Мол, почти все решения ничего не понимающему президенту внушает коварный Ермак и притаившийся Шефир. Это не так. Фёдор Орищук и Юрий Смирнов поговорили з десятком инсайдеров, чтобы узнать как. Офис Зеленского сложный и плохо структурированный организм, в котором центры экспертизы (кого слушает Зеленский) не логичным образом раскиданы между официальными сотрудниками Офиса, многочисленными советниками Ермака и просто уважаемыми людьми, имеющими доступ к телу. Хотите понимать, как устроена реальная, а не фейсбучная Украина? Читайте LIGA.net, тут живёт качественная журналистика. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. НАБУ против Венедиктовой. Все детали нового скандала в Офисе президента

Новый громкий скандал в Офисе президента. И на этот раз – публичный. НАБУ заявило, что ставленница Слуги народа генпрокурор Венедиктова саботирует уголовные дела против коррупционеров. Одного из подозреваемых, по версии НАБУ, должны были задержать вчера. И это должен был быть замглавы Офиса президента. Генпрокурор Венедиктова мгновенно отстранила группу прокуроров, чем заблокировала работу НАБУ. Вся история коротко и внятно – по этой ссылке.

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