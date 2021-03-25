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Как устроена "империя зла" ОАСК, сражение за Совские пруды. Что надо знать утром

25.03.2021, 09:00
Как устроена
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня четверг, 25 марта. Температура от -2 до +7, курс доллара 27.93

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

Сколько раз не читай об Окружном админсуде и одиозном Павле Вовке, а каждый раз волосы дыбом встают от возмущения. Как!?! Журналист Валерия Кондратова разобрала по крупицам, на чем держится влияние и неуязвимость Вовка. Также мы собрали много информации об окружении судьи и как устроена эта судебная "группировка". Что ждет этот суд и Вовка? У дела НАБУ против Вовка в суде плохие шансы, если не включится генпрокурор Зеленского Ирина Венедиктова, а она демонстративно не включается. Что там с законопроектом Зеленского об уменьшении полномочий ОАСК? Это – полумера, которая в лучшем случае немного уменьшит влияние Вовка, но никак не добавит справедливости. Вовк, как и вопиющая несправедливость, остаются. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Экс-нардеп Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали ЧВК и поставляли оружие – СБУ

СБУ накрыла украинскую охранную фирму Семена Семенченко. Сразу после нашего текста о частных военных компаниях, где мы упомянули "украинскую ЧВК". В Украине этот бизнес не легализован. Но им занимаются очень многие люди. Почему СБУ решила именно сейчас испортить жизнь украинским "солдатам удачи" – пока до конца не ясно. Может быть, они действительно прочли наш текст. Внезапно узнали то, что все знают с 2019 года, когда Семенченко сам показал свою базу и рассказал о своих планах. Ни для кого это не было секретом. Но СБУ все-таки решила демонстративно пресечь работу компании и задержать всех причастных. Почитайте об этом скандале в нашей новости. И затем прочтите наш текст о ЧВК, если пропустили. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Киеве идет сражение за Совские пруды. Мы задали вопросы застройщику и их защитникам

В Киеве разгорелся новый строительный скандал. На этот раз ещё до самой стройки. Основатель сети Фуршет Игорь Баленко хочет застроить территорию Совских прудов, прилегающую к центру города. Местные жители против. Вчера они выиграли важный суд, мешающий стройке, но это пока не окончательная победа. Мы решили дать площадку двум сторонам конфликта и задали восемь одинаковых вопросов Баленко и Андрею Яницкому, местному жителю и активисту инициативной группы Экопарк на Совских прудах. Строительные дебаты на LIGA.net. Больше по ссылке.

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