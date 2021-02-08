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Как устроена Россия в 2021 году, прогноз курса доллара до 12 февраля. Что надо знать утром

08.02.2021, 09:30
Как устроена Россия в 2021 году, прогноз курса доллара до 12 февраля. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 8 февраля. Температура от -8 до -12, курс доллара 27.63

  Рекомендует Борис Давиденко, главный  редактор LIGA.net.

"Когда Путин уйдет, в России начнется чистка элит". Разговор с политологом Гельманом

"Похоже, Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, после своего официального визита в РФ 4-6 февраля.
 
Тоже мне новость, – скажет любой украинец, мы знаем это последние семь лет. Но дипломатический раскол ЕС и РФ не стоит недооценивать, в картине мира европейских топ-чиновников происходят нужные нам перемены.
 
Боррель заявил, что Европа примет больший риск в отношениях с РФ и рассмотрит новые санкции. Если же вам интересно понять, как устроена Россия в 21 году и что там будет происходить после посадки Навального – то у нас вышло отличное интервью с политологом Владимиром Гельманом. Больше по ссылке.
  Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Гривня растет: курс доллара возвращается в "лето 2020". Прогноз курса до 12 февраля

Курс доллара ожидаемо опустился ниже 28 грн/$. В феврале гривня продолжит укрепляться, новый ориентир для межбанка – 27,5 грн/$, прогнозируют опрошенные LIGA.net финансисты.
 
Рынок пока не видит серьезных причин для возобновления девальвации. Единственные, хоть и маловероятные, риски для гривни – провал переговоров с МВФ (они все еще продолжаются) и последствия энергетического кризиса, с которым этой зимой столкнулась Украина.
 
Что сейчас влияет на курс доллара и сколько валюта будет стоить через неделю? Детально о курсе – в традиционном обзоре LIGA.netБольше по ссылке.
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