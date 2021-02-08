Как устроена Россия в 2021 году, прогноз курса доллара до 12 февраля. Что надо знать утром

"Похоже, Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, после своего официального визита в РФ 4-6 февраля.

Тоже мне новость, – скажет любой украинец, мы знаем это последние семь лет. Но дипломатический раскол ЕС и РФ не стоит недооценивать, в картине мира европейских топ-чиновников происходят нужные нам перемены.

Больше по ссылке. Боррель заявил, что Европа примет больший риск в отношениях с РФ и рассмотрит новые санкции. Если же вам интересно понять, как устроена Россия в 21 году и что там будет происходить после посадки Навального – то у нас вышло отличное интервью с политологом Владимиром Гельманом.

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