Как устроена украинская дипломатия, фильм о спецоперации ЧВК Вагнера. Что надо знать утром
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Идея сильнее оружия. И потому вовремя произнесенная фраза или действие может зажечь неожиданные перспективы в любом деле.
Например, в мире спецслужб. Спецоперация СБУ и Главного управления разведки Минобороны по вывозу боевиков ЧВК Вагнера из России помогла журналистам найти путь к разоблачению ФСБ.
Факт операции против ЧВК отрицают все госорганы: от профильных ведомств до президента Украины. Но глава Bellingcat, организации, известной самыми громкими разоблачениями, утверждает: украинские спецслужбы провели гениальную работу, отлично отработав на всех этапах. И только на последнем им помешали – в президентском офисе.
Теперь журналисты-расследователи снимают фильм об этом. А сам Христо Грезев сообщил, что именно подход украинских спецслужб вдохновил в кейсе Навального попробовать пранк и расколоть убийц из ФСБ, подменив номера. Примерно так же украинские спецслужбы (подменив номера, выдавая себя за других людей) выманили убийц из России в Беларусь и почти посадили на самолет, который должен был сесть во время пролета над Украиной.
В случае с Навальным никто не мешал. И поэтому пранк сработал. Представитель ФСБ сам во всем признался.
То есть, хоть операция против ЧВК Вагнера не принесла ожидаемого результата, она косвенно помогла навредить России. И это хорошая новость.
Плохая в том, что украинские спецслужбы перестали активно действовать. А Владимир Зеленский окружает себя людьми, близкими к россиянам и бывшим регионалам, тесно сотрудничающим с Москвой. При этом активно защищает этих людей, как в случае с Татаровым.
И это рано или поздно ударит по президенту лично. Но даже если ему повезет и его самого это окружение не предаст и не подставит, то следующий президент и силовой блок могут заинтересоваться работой предшественников.
Вполне вероятно, что спустя пару лет мы увидим Владимира Зеленского в роли, которая ему самому точно не понравится. Потому что противостоять идее наказать убийц украинцев (каков бы ни был мотив) – это плохой выбор. Больше по ссылке.
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