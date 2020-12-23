Как устроена украинская дипломатия, фильм о спецоперации ЧВК Вагнера. Что надо знать утром

Министерство иностранных дел – одно их самых важных ведомств для любой воюющей страны. Как устроена украинская дипломатия, понять не так-то просто. Это закрытый клуб для посвящённых. Нам удалось приоткрыть дверь в этот мир. Кстати, вчера был день сотрудника дипслужбы, с чем я всех дипломатов и Поздравляю!

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. ЧВК Вагнера. Bellingcat снимает фильм о спецоперации, которую Зеленский отрицает

Идея сильнее оружия. И потому вовремя произнесенная фраза или действие может зажечь неожиданные перспективы в любом деле.

Например, в мире спецслужб. Спецоперация СБУ и Главного управления разведки Минобороны по вывозу боевиков ЧВК Вагнера из России помогла журналистам найти путь к разоблачению ФСБ.

Факт операции против ЧВК отрицают все госорганы: от профильных ведомств до президента Украины. Но глава Bellingcat, организации, известной самыми громкими разоблачениями, утверждает: украинские спецслужбы провели гениальную работу, отлично отработав на всех этапах. И только на последнем им помешали – в президентском офисе.

Теперь журналисты-расследователи снимают фильм об этом. А сам Христо Грезев сообщил, что именно подход украинских спецслужб вдохновил в кейсе Навального попробовать пранк и расколоть убийц из ФСБ, подменив номера. Примерно так же украинские спецслужбы (подменив номера, выдавая себя за других людей) выманили убийц из России в Беларусь и почти посадили на самолет, который должен был сесть во время пролета над Украиной.

В случае с Навальным никто не мешал. И поэтому пранк сработал. Представитель ФСБ сам во всем признался.

То есть, хоть операция против ЧВК Вагнера не принесла ожидаемого результата, она косвенно помогла навредить России. И это хорошая новость.

Плохая в том, что украинские спецслужбы перестали активно действовать. А Владимир Зеленский окружает себя людьми, близкими к россиянам и бывшим регионалам, тесно сотрудничающим с Москвой. При этом активно защищает этих людей, как в случае с Татаровым.

И это рано или поздно ударит по президенту лично. Но даже если ему повезет и его самого это окружение не предаст и не подставит, то следующий президент и силовой блок могут заинтересоваться работой предшественников.

Вполне вероятно, что спустя пару лет мы увидим Владимира Зеленского в роли, которая ему самому точно не понравится. Потому что противостоять идее наказать убийц украинцев (каков бы ни был мотив) – это плохой выбор. Больше по ссылке.

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