UA

Как устроена украинская дипломатия, фильм о спецоперации ЧВК Вагнера. Что надо знать утром

23.12.2020, 09:30
Как устроена украинская дипломатия, фильм о спецоперации ЧВК Вагнера. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 23 декабря. Температура от -1 до -2, курс доллара 28.54

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Окремий світ". Як влаштована українська дипломатія

Министерство иностранных дел – одно их самых важных ведомств для любой воюющей страны. Как устроена украинская дипломатия, понять не так-то просто. Это закрытый клуб для посвящённых. Нам удалось приоткрыть дверь в этот мир. Кстати, вчера был день сотрудника дипслужбы, с чем я всех дипломатов и Поздравляю! Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. ЧВК Вагнера. Bellingcat снимает фильм о спецоперации, которую Зеленский отрицает

Идея сильнее оружия. И потому вовремя произнесенная фраза или действие может зажечь неожиданные перспективы в любом деле.

Например, в мире спецслужб. Спецоперация СБУ и Главного управления разведки Минобороны по вывозу боевиков ЧВК Вагнера из России помогла журналистам найти путь к разоблачению ФСБ.

Факт операции против ЧВК отрицают все госорганы: от профильных ведомств до президента Украины. Но глава Bellingcat, организации, известной самыми громкими разоблачениями, утверждает: украинские спецслужбы провели гениальную работу, отлично отработав на всех этапах. И только на последнем им помешали – в президентском офисе.

Теперь журналисты-расследователи снимают фильм об этом. А сам Христо Грезев сообщил, что именно подход украинских спецслужб вдохновил в кейсе Навального попробовать пранк и расколоть убийц из ФСБ, подменив номера. Примерно так же украинские спецслужбы (подменив номера, выдавая себя за других людей) выманили убийц из России в Беларусь и почти посадили на самолет, который должен был сесть во время пролета над Украиной.

В случае с Навальным никто не мешал. И поэтому пранк сработал. Представитель ФСБ сам во всем признался.

То есть, хоть операция против ЧВК Вагнера не принесла ожидаемого результата, она косвенно помогла навредить России. И это хорошая новость.

Плохая в том, что украинские спецслужбы перестали активно действовать. А Владимир Зеленский окружает себя людьми, близкими к россиянам и бывшим регионалам, тесно сотрудничающим с Москвой. При этом активно защищает этих людей, как в случае с Татаровым.

И это рано или поздно ударит по президенту лично. Но даже если ему повезет и его самого это окружение не предаст и не подставит, то следующий президент и силовой блок могут заинтересоваться работой предшественников.

Вполне вероятно, что спустя пару лет мы увидим Владимира Зеленского в роли, которая ему самому точно не понравится. Потому что противостоять идее наказать убийц украинцев (каков бы ни был мотив) – это плохой выбор. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Министерство иностранных дел чвк вагнера фсб дипломатия новости Отравление Навального утренний дайджест

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
"Отдельный мир". Как устроена украинская дипломатия

LIGA радників "Отдельный мир". Как устроена украинская дипломатия
 