В Силах обороны внедряется система ситуационной осведомленности под названием Delta. Эта система совместима с аналогичными разработками НАТО и напоминает игру, где в реальном времени собираются данные, используемые для ударов по российской армии.

"Нельзя победить большую советскую армию маленькой советской армией. Информационное преимущество и переход к сетевой сетецентрической войне может качественно изменить ее ход", – объясняет LIGA.net Руслан Прилипко, член правления ОО "Аэроразведка", стоявшей у истоков системы.

И россияне уже пытаются охотиться за ней, рассказывает LIGA.net Олег Гайдук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития. "Как только публично заходит разговор о Дельте, мы в этот же день фиксируем рост атак на систему", – говорит он.

Как и для чего создавалась Delta, какие преимущества она дает на поле боя и за его пределами, насколько защищена – в разборе LIGA.net.

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КАК И ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАВАЛАСЬ СИСТЕМА

Delta – инструмент, который военные могут использовать в режиме реального времени для отслеживания действий российских захватчиков. У нее десятки тысяч пользователей. Разработку начали в 2015 году волонтеры ОО "Аэроразведка", впоследствии они стали частью ВСУ.

Систему впервые опробовали в 2017 году. Сейчас ею занимается Центр инноваций и оборонных технологий при Минобороны, а ОО оказывает поддержку.

Delta собирает информацию из десятков источников (спутниковые снимки, данные дронов, разведчиков, информаторов) и объединяет в одну систему. Она призвана реализовать принцип сетецентрической войны.

"Первая и Вторая мировые войны были платформенными – когда преимущество дают большие силы. Сетецентричность означает, что преимущество имеет сторона, у которой информационное преимущество, – объясняет LIGA.net член правления и руководитель IT-направления Аэроразведки Руслан Прилипко. – То есть все войска соединены в одну информационную сеть, с координацией и обменом".

Украинская армия не может сравниться с российской по количественным показателям, добавляет Прилипко: "Нельзя победить большую советскую армию маленькой советской армией. Поэтому информационное преимущество и переход к сетецентрической войне может качественно изменить ее ход".

Первое живое испытание Delta состоялось через несколько недель после начала большого вторжения, когда российская колонна протяженностью 60 км направлялась в Киев. Украинские беспилотники отслеживали ее продвижение, а военные оценили самые лучшие места для перехвата. Определенную роль сыграли и местные жители, присылавшие фото по маршруту россиян.

Вся информация была собрана, проанализирована и распространена через Delta.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ DELTA

Система может использоваться со смартфона, ноутбука, планшета. У нее есть карта, на которую накладывается много слоев, объясняет LIGA.net Олег Гайдук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития.

"Как у Google Maps есть основа, на которую нанесены заправки, рестораны магазины, Steet View, – объясняет Гайдук. – Такой же принцип реализован с враждескими позициями, пушками, танками – они нанесены и находятся на разных слоях".

У самой системы есть три основных сервиса:

DELTA MONITOR – инструмент сбора и обработки информации о вражеских силах, координации сил обороны, а также стандартах НАТО;

ELEMENT – защищенный мессенджер по координации между подразделениями;

DELTA TUBE – безопасный способ стримить видео с беспилотника, стационарных камер, любых других источников видео к любым заинтересованным пользователям и подразделениям в Дельте.

В Дельту интегрированы поставщики спутниковых снимков, данных с радаров, сенсоров, GPS-трекеров и средств поражения, а также внешние системы – в том числе чат-боты єВорог, STOP Russian War.

КАК ЭТО ПОМОГАЕТ НА ПОЛЕ БОЯ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Система Delta дает бойцам возможность принимать проинформированные решения, а украинским силам – преимущество в ситуационной осведомленности. И это выливается как минимум в восемь факторов (список не исчерпывающий):

1. Ускорение войны. Классический цикл боевого поражения занимает сутки и больше, объясняет Прилипко. Цель может утратить актуальность, пока информация вертикально идет от разведчика к пункту управления и сил поражения. С Delta весь этот цикл может занять несколько минут.

2. Приоритизация целей. Осведомленность обо всем спектре целей позволяет определить наиболее болезненное для врага место и поразить именно его.

3. Более эффективное использование военных средств и кооперация. Если у одного подразделения нет, например, сенсоров для корректировки огня на определенной дистанции, то они могут быть у соседей, говорит Прилипко. Система дает понимание, где есть сенсор или средство поражения, и выполнить задачу.

"Именно так, например, потопили "Москву" условно говоря. Одни знали, где цель, другие знали – как поразить", – приводит пример он.

4. Оптимизация для разведки. Например, если дрон пролетел 100 км, то доступ к зафиксированной им информации получат и другие пользователи Дельты. Им не нужно будет поднимать для этого свой БпЛА.

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"Давайте поднимемся на уровень спутника, – добавляет Прилипко. – Если вы заказываете снимок, то имеете зону интереса, в которой заинтересованы многие люди. Если бы каждый начал отдельно заказывать задачи для спутника, то у нас никаких денег не хватило бы каждый раз снимать одну и ту же зону. Возможность делиться этой информацией оптимизирует процесс".

5. Не только сбор, но и анализ. В армиях НАТО результатом работы разведчика должен быть не сбор информации, а аналитика – предвидение и понимание плана врага, объясняет Прилипко. В Украине эти функции не разведены, но Delta может освободить время для разведчиков.

"Задача разведки – понять, что там за подразделение, его замысел и что происходит. Введение таких подходов позволит разведчикам заниматься именно аналитикой. А сбор информации – это совсем другая задача, для которой не обязательно быть разведчиком", – говорит Прилипко.

6. Повышение безопасности военных в динамических ситуациях. Соучредитель Аэроразведки Ярослав Гончар приводит пример Милитарного: пока в Ирпень заходила группа ГУР, ситуация в городе трижды успела измениться. Система позволяла в реальном времени собирать информацию и координировать бойцов с советами – где опасность.

"Информировали ребят как диспетчеры, – рассказывает он. – Они расшаривали геолокацию в Google, чтобы за ними можно было наблюдать и сообщать о событиях вокруг. Мы так уберегли много жизней и помогли скоординироваться. Было много так называемых freindly fire".

7. Доступ к качественно новой информации. Delta собирает ее сразу из многих современных сенсоров. Сопоставление данных со спутников, радаров и других источников позволяет получить более новые данные, которые сложно заметить "в лоб".

8. Помогает гражданским. Delta может быть полезна военно-гражданским администрациям, отмечает Гончар. К примеру, с нанесением на карту разминированных и заминированных участков на освобожденных территориях.

ЗАЩИТА СИСТЕМЫ

Россиянам еще не удалось ни разу сломать Delta, уверяет Гайдук. Хотя они пытаются – особенно растет количество атак, когда о Delta упоминают публично. "Такое впечатление, что мы россиянам напоминаем, что у нас есть Delta – и тут же идет серьезная атака", – рассказывает замминистра.

Однако летом был скомпрометирован один из аккаунтов, говорит он. Взлом быстро обнаружили, аккаунт заблокировали, хотя в ноябре россияне использовали полученные данные для ИПСО о якобы взломе Delta.

"Россияне взяли скомпрометированные данные, старые скриншоты и старые пририсовки. Смешали это со взломом личного аккаунта главкома ВСУ Залужного в Instagram. Это чистая ИПСО. Мы исследовали это все: вреда там не было. Это была компрометация конкретной учетной записи", – рассказывает Гайдук.

Гончар уточняет, что защиту системы обеспечивают СБУ, киберподразделения Нацполиции, CERT-UA, а помогают союзники из НАТО. Поэтому вражеские хакеры прибегли к фишингу – ссылкам в сообщениях, которые перебрасывают пользователя в вирус. Один взломанный пользователь находился в Харьковской области во время контрнаступления, поэтому вся информация, которую с его аккаунта увидели россияне, на следующий день уже не была актуальна.

На сегодняшний день система защищена адекватно, уверяет Гайдук. Пользователи проходят двухфакторную аутентификацию, а все новички подключаются со специальными токенами – физическими ключами, которые сложно подделать.

Февральское решение Кабмина должно дать еще большую защиту. Оно позволило разместить систему в облаке в странах-партнерах НАТО.

"Это повышает физическую безопасность. Данные не здесь – поэтому их трудно поразить ракетой, – объясняет Гайдук. – С другой стороны, военные центры обработки данных партнеров, как правило, имеют очень серьезные уровни защиты. Думаю, мы можем быть уверены в защите и киберзащите".

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ DELTA ДАЛЬШЕ

В настоящее время система развивается по двум трекам, объясняет Гайдук. Один – это развитие самого продукта, обработка отзывов пользователей, поддержка, выпуск апдейтов. Второй – работа, чтобы подготовить систему к решению об официальной поставке на вооружение. Это позволит Delta стать более системным и распространенным явлением в армии.

"Она сегодня используется еще как тест, как эксперимент. Когда она станет на вооружение, то это будет другая история и по развитию. Главное решение поставить на поставку в ВСУ – еще в работе", – говорит замминистра.

Партнеры уже высоко оценивают систему. Как пишет NYT, в НАТО удивлены Delta – инструмент оказался настолько простым и доступным, что помог Силам обороны принимать решения на поле боя быстрее, чем более современным армиям НАТО. В Херсоне Delta помогла украинским войскам быстро определить российские линии поставок вооружений для атаки.

Опыт разработчиков может быть использован в военных операциях НАТО, заявила заместитель председателя Госдепа Виктория Нуланд. После победы украинские ИТ-специалисты могут обучать военных НАТО.

"Постановка на поставку будет одним из этапов. Дальше развитие, апгрейды. У ребят, которые этим занимаются, много прорывных идей, – подытожил Гайдук. – После победы мы о них узнаем. Комментарий Нуланд свидетельствует о том, что это очень серьезно оценено. И это дорогого стоит".

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