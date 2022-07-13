Как ведет себя "загнанный в угол" Путин, генералы НАТО изучают войну. Обзор западных медиа

Как мир учится на войне России против Украины, почему история о Путине, который "никогда не отступает" — миф, и скоро ли "утонет" российская экономика.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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The Wall Street Journal: Уроки российско-украинской войны, которые изучают американцы и британцы

Западные правительства и военные активно исследуют самый большой в Европе военный конфликт за восемь десятилетий — войну России против Украины, пишет The Wall Street Journal. Эксперты изучают оружие, тактику, материально-техническое обеспечение и другие факторы, чтобы понять, что может дать им преимущество в будущих конфликтах.

Эта война привлекает такое внимание не только потому, что оказалась столь смертоносной, но и потому, что она – одна из первых, которая разворачивается почти в режиме реального времени в соцсетях. Кроме того, это первая война, где встретились более или менее равные силы, считает издание. Все время до этого войны – в Персидском заливе или Афганистане – велись сильной современной армией против меньшего и архаичного противника.

Какие основные уроки? Сильные лидеры и надежная линия снабжения столь же важны, как и во Второй мировой. Современное поле боя не имеет тайников и границ. Беспилотники, электронное и спутниковое наблюдение делают сокрытие более сложным, чем даже несколько лет назад.

Война РФ против Украины поставила крест на мысли европейцев, что войны — это нечто далекое и идеально спланированное. Современная война в каких-то аспектах может оказаться не столь уж современной. Большие артиллерийские дуэли доказали, что каждая страна ради своей защиты должна иметь снаряды сразу в большом количестве, а не ждать их производства потом.

Союзники НАТО уже пересматривают свои военно-промышленные планы.

Быстрый разгром российских танков в начале вторжения дал одним экспертам повод говорить об их гибели, а другим о необходимости еще большего слаживания между разными родами войск.

Тактики считают, что новые подходы могут включать более широкое использование небольших и недорогих систем, таких как турецкий Bayraktar TB2, американские дроны Switchblade и мобильные ракеты NLAW из Британии.

Электронное наблюдение настолько распространено, что планировщики ищут способы работать без излучения радиосигналов. Скорость обнаружения означает, что такие системы как Himars становятся все более ценными: они атакуют и перемещаются до того, как их заметят.

Не стоит также забывать о мотивации и преданности. Украинцам предрекали 72 часа сопротивления, а война длится уже пятый месяц. Впрочем, количество техники все еще является качеством. Именно количество артиллерии и боеприпасов позволили россиянам продвинуться на востоке. Даже если армия некомпетентна, она все еще может уничтожить вашу страну.

СПРАВКА. По данным системы медиамониторинга



– в британских медиа – Консервативная партия Британии выбирает лидера, энергетический кризис в стране;

– в американских – Белый дом думает о возвращении к ископаемому топливу, Россия использует изнасилование как оружие в войне;

– в немецких – Кремль угрожает ядерным оружием.



В фокусе иностранных медиа также – Россия, которая все еще скандалит с ЕС из-за транзита в Калининград, европейские валюты дешевеют. По данным системы медиамониторинга Semantrum , которая по просьбе LIGA.net анализирует самые влиятельные мировые СМИ, главными темами последних дней были:– в британских медиа – Консервативная партия Британии выбирает лидера, энергетический кризис в стране;– в американских – Белый дом думает о возвращении к ископаемому топливу, Россия использует изнасилование как оружие в войне;– в немецких – Кремль угрожает ядерным оружием.В фокусе иностранных медиа также – Россия, которая все еще скандалит с ЕС из-за транзита в Калининград, европейские валюты дешевеют.

Foreign Policy: То, что Путин никогда не отступает — миф

Есть распространенное мнение о российском диктаторе Путине: что он никогда не отступает и не любит, когда его загоняют в угол, пишет Foreign Policy.

В его автобиографии фигурирует история о крысе, которую он сам загнал в угол, а та на него набросилась. Мол, это научило Путина сражаться до конца. Эту историю западные политики повторяют, когда призывают "сохранить лицо Путину": мол, в случае проигрыша он прибегнет к ядерному или химическому оружию.

На самом деле это миф, считает издание. Путин часто делал шаг назад, когда его загоняли в угол. Один из примеров – Турция, которая в 2015 году сбила российский Су-24. Реакция Кремля была вялой: против Анкары ввели торговые санкции и запретили туристические поездки. Через несколько месяцев и это было отменено. С этого момента Москва и Анкара неоднократно косвенно конфликтовали в Сирии и Ливии, но на отношения Путина с Эрдоганом это не влияет.

Несколько прямых столкновений между российскими ЧВК Вагнера и американскими силами в Сирии также не спровоцировали вожделенный Москвой прямой конфликт с Вашингтоном. В 2018 году авиаудар американцев уничтожил несколько десятков вагнеровцев на севере страны, позже американские военные вступали в прямое столкновение с россиянами в битве за Хашам в феврале 2018 года. Путин тогда вообще промолчал, хотя обычно российский диктатор любит угрожать США.

Даже в войне против Украины Кремлю пришлось сделать шаг назад, когда после первого месяца войны катастрофичность первоочередных планов Кремля стала очевидной. Москва же объявила, что теперь хочет лишь "освободить Донбасс", а не "денацифицировать" всю Украину.

Есть обнадеживающие сигналы, что западные лидеры все лучше понимают: угрозы Путина — пустые. А миф, что он никогда не отступает — только миф.

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The Jerusalem Post: Российская экономика еще не утонула, но это неизбежно

В России может казаться, что с экономикой все хорошо. Московские рестораны забиты, а прокремлевские Телеграм-каналы излучают уверенность. Может показаться, что только Запад страдает от введенных санкций, но не Россия, пишет The Jerusalem Post.

Однако эксперты отмечают: санкции работают, возможно, и не так быстро, как можно было бы рассчитывать. Тяжелая промышленность фактически ликвидирована, даже подшипники Россия не производит сама. Москва продолжает выживать только благодаря высоким ценам на газ и нефть.

Несколько дней назад крупнейший российский банк Сбербанк начал использовать для новых кредитных карт чипы, которые достали из старых. Отремонтировать банкоматы нет возможности, они все американского производства. Российское правительство также ослабило стандарты безопасности для новых российских автомобилей. Цены на продукты и лекарства растут, люди теряют работу. Всё это последствия санкций.

Экономика РФ может показаться устойчивой к западным санкциям сегодня, когда она все еще располагает финансовыми резервами, а Запад все еще зависит от российского экспорта нефти и газа. Однако эксперты ожидают: если давление не будет ослаблено, это приведет к огромному ущербу российской экономике и, в конце концов, разрушающей Украину российской военной машине.

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