Как встречали карантин, ОПЗЖ – самая рейтинговая партия? Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 12 ноября. Температура от -1 до +4, курс доллара 28.15

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.

Как встречали карантин

Кабмин таки ввел карантин выходного дня. Это происходило под шумный предпринимательский протест, в прямом смысле шумный – сотни бизнесменов собрались под зданием правительства и весело, с музыкой протестовали. Теперь в Украине в субботу и воскресенье почти все будет закрыто. Цель сбить волну роста заболевших. Эффективность – близка к нулю. У нас как раз вышла статья-исследование о том, как происходит заражение. Просторные ТРЦ и вентилируемые спортзалы куда менее опасны, чем шумные домашние посиделки с родственниками. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции.

Скандал с социологами. ОПЗЖ – самая рейтинговая партия? Нет, это не так

Люди, близкие к ОПЗЖ, заказали опрос, в котором ОПЗЖ стала партией номер один, хотя опросы конкурентов дают максимум третье место. Как такое возможно, если речь об уважаемом социологическом институте?

Не пропустите нашу историю о репутации и рейтингах. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Очнитесь, политики давно печатают себе деньги. Милованов о печатном станке и карантине

На днях экс-министр экономики Тимофей Милованов неожиданно заявил, что в нынешней ситуации с экономикой и коронавирусом наступило время для того, чтобы "напечатать деньги". На эту тему уже несколько месяцев идет спор между экономистами и политиками. Заявление Милованова обескуражило многих экспертов, которые ассоциируют включение "печатного станка" с экономическими кризисами, девальвацией гривни и гиперинфляцией. В беседе с LIGA.net экс-министр настаивает, что он против такого развития событий и включения "печатного станка" в понимании политиков. Что он имел ввиду и как спасать экономику? Подробнее — в интервью Милованова. Больше по ссылке.

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