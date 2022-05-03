Как Запад помогает Украине, всплеск популярности патриотических тату. Обзор западных медиа

Весь мир сплотился вокруг Украины – но кто помогает больше всего. Как украинцы массово пошли к тату-мастерам, чтобы запомнить войну навсегда, и почему мир должен остановить российского диктатора Путина и не дать ему захватить больше территорий.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Economist: Какие страны оказали Украине наибольшую помощь

Война Путина против Украины не только сделала его изгоем в цивилизованном мире и выявила серьезные проблемы с русской армией. Она еще и сплотила Западный мир, который теперь действует против России и единым фронтом помогает Украине, пишет The Economist.

Согласно данным, обнародованным 2 мая Институтом мировой экономики в Киле, общая помощь от правительств стран Большой семерки, членов Евросоюза и его структур составляет $29 млрд.

Страны-члены ЕС, Совет Европы и Еврокомиссия, а также Европейский инвестиционный банк были самыми щедрыми, выделив правительству Украины более 12 млрд евро на 23 апреля. Впрочем, Америка тоже приложила к этому руку. Вашингтон пообещал выделить $11 млрд, и эта цифра может возрасти до $33 млрд, если Конгресс удовлетворит последний запрос Белого дома.

США долгое время были главным благотворителем Украины в долларовом эквиваленте. С 2014 года, когда Россия впервые напала на восток Украины и оккупировала Крым, до 2021 года Америка предоставила более $2,5 млрд на безопасность.

В этом году США уже выделили более $4 млрд на военную помощь (например, ссуды или гранты на приобретение оружия). Это больше, чем любая страна ЕС или Большой семерки, и почти столько же, сколько суммарно предоставила другая четверка стран-рекордсменов с точки зрения помощи Польша, Германия, Великобритания и Канада (а это $4,5 млрд).

Хотя помощь Вашингтона самая большая, она уступает тем усилиям, которые прилагает Восточная Европа для сдерживания Путина. В процентах к ВВП Эстония, чья экономика составляет всего 0,1% от американской, была самой щедрой. Она уже направила Украине помощь на 0,8% своего ВВП. Другие страны, включая Латвию, Польшу, Словакию и Литву, выделили от 0,2 до 0,7% от ВВП. В то время как вклад Америки – только 0,05%.

Точность подсчетов ограничена. Во-первых, она не учитывает частные пожертвования или государственную помощь международным организациям. В некоторых странах это создает значительный разрыв в данных. К примеру, в Германии частные пожертвования на гуманитарную помощь в марте уже превысили €630 млн. Во-вторых, это не учитывает расходы на принятие беженцев такими странами, как Польша, где уже сейчас проживает 3 млн украинцев. В-третьих, некоторые страны перестали объявлять публично, что они посылают Украину, чтобы не раздражать Россию.

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The Guardian: В Украине всплеск популярности патриотических татуировок

Украинцы стали запечатлевать на своем теле символы борьбы за свою страну. Запросы часто схожи: коктейли Молотова, противотанковые комплексы и паляниця, которую россиянам трудно произнести, пишет The Guardian.

Особенно это видно в Киеве, куда люди возвращаются после отступления РФ. Все хотят запомнить весну насилия и трагедий. Многие мастера берут ровно столько денег, чтобы потом переводить армии.

Группа тату-мастеров уже собрала более 100 000 грн и собирается продолжать, потому что спрос на их работу не падает.

Не все заказывают татуировки с военной тематикой. Кто-то пытается, наоборот, вычеркнуть войну из сознания и набивает рисунки котиков. Другие хотят запомнить этот момент, напрямую не ссылаясь на войну. Некоторые украинцы просят набить им символы родных городов и сел, которые оказались под российской оккупацией. Одна девушка захотела в честь Херсона набить символ города – кусочек арбуза.

В безусловном топе украинцев – Байракторы, Джавелины и NLAW. Часто просят нарисовать остров Змеиный и русский корабль. Максимальное количество запросов на украинский герб – трезубец в разных интерпретациях.

The Wall Street Journal: Захват земель в Украине не будет последним для Путина

Если российскому диктатору Путину позволить оставить себе захваченные территории Украины, это нарушит один из главных принципов поддержания мира – не отнимать чужую территорию силой. Поэтому Запад должен вслух осудить империалистические намерения России, пишет The Wall Street Journal.

До 1945 года международное правило в отношении территорий других стран было простым и жестоким – горе побежденным. Короли, султаны и цари вели кровавые войны, чтобы расширять свои империи. После Второй мировой войны это правило изменилось на фоне неудачного немецкого и японского экспансионизма. В уставе ООН было прописано: всемирно признанные миром границы нельзя изменять. Запрет был успешным: с 1945 по 1975 годы количество завоеваний снизилось до самого низкого в истории уровня. Все происходившие эксцессы были скорее незначительными.

В 2014 году Владимир Путин захватил украинский Крым благодаря "зеленым человечкам" и нелегитимному референдуму. Томный ответ Запада подтолкнул Путина к агрессии 2022 года, гораздо более амбициозной и кровавой. А военные преступления его солдат в таких городах как Буча только подчеркнули, насколько жестокими бывают войны за территорию.

Чтобы воспроизвести мифический "русский мир", российский диктатор решил захватить тех людей, которые совсем не хотели жить в оккупации РФ.

Путин – не единственный подобный лидер. Глава Китая Си Цзиньпин давно рассматривает себя как отца новой китайской империи. О Великой Венгрии мечтает также премьер страны Виктор Орбан. А сами войны, признает издание, не полностью ушли в прошлое. Они стали намного важнее для большого количества людей, чем пандемия коронавируса, проблемы с мировой экономикой и вопросы нераспространения ядерного оружия.

Если Запад не сможет остановить Путина сейчас, дальше придется наблюдать, как другие государства мира захватывают территории у своих соседей.

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