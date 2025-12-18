Россия со времен Петра почему-то лезет к Западу, причем эти сотни лет просто как мартышка, слепо копируя

Путин обиженно заявил, что Россия после распада СССР так и не стала равноправной частью Запада, хотя на это были надежды.

Ок, давайте серьезно: а почему Россия должна была стать РАВНОПРАВНОЙ частью западной цивилизации?

Россия на 1991 год могла производить уникальные компьютеры или чипы? Нет.

Может, Россия на 1991 год смогла наладить крутой автопром, наводнивший мировые рынки? Тоже нет.

Может, Россия обладала некой многотысячелетней культурой, уникальной и давшей фундамент человечеству?

Ну, вроде греческих философов, Реформации, немецкого идеализма, Великих французской и американской революций – и еще, и еще, и еще. Да, вообще нет.

СССР на 1991 год – это глубоко вторичное государство, где 90% технологий – это копии с Запада: от военной техники до компьютеров и автомобилей.

Так почему Россия должна была стать частью Запада? Только потому, что у нее есть ядерное оружие? Так, оно и у Пакистана есть. И что теперь?

Всегда раздражала вот эта обида и желание россиян залезть не по статусу и не по уровню и чтобы их тоже пустили в клуб.

Или, как сам Путин не раз говорил, – "золотой миллиард".

Но Запад такой не потому, что это бесплатно дали, а потому, что это тысячи лет страданий и бесконечных кровавых мясорубок (религиозные войны Европы чего только стоят).

Потому что это тысячи лет адского труда, трудовой этики, постоянного поиска, вопросов, жертв и нереальных терзаний.

Это величайшие революции и величайшие открытия, это прорывы в философии, культуре и науке.

80–90% всего, что мы используем сегодня, – это плоды западной цивилизации.

Это не хорошо и не плохо, это просто так есть.

И остальные не претендуют на то, чтобы их в этот клуб пустили: Китай идет своим, отдельным путем, он и сам многотысячелетняя цивилизация со своими великими достижениями.

Мусульманский мир тоже не претендует быть частью Запада – максимум партнерские или союзнические отношения.

Но только Россия со времен Петра почему-то лезет к Западу, причем эти сотни лет просто как мартышка, слепо копируя.

Там бреют бороды? И мы побреем. Там носят камзолы и треуголки? И мы станем. Там учат то-то и то-то? И мы станем.

Все максимально бездумно, просто копирование формы, не пытаясь понять содержания и сути.

Вместе с тем у россиян есть невероятный потенциал – одни из богатейших запасов ресурсов планеты.

Казалось бы, ну вот, вместо того чтобы тратить их на бессмысленные войны и обогащение своих князьков-кланов, – бустаните сами себя, чтобы начать производить уникальный и НЕЗАМЕНИМЫЙ продукт.

Вроде того, как делает крохотная Япония или Тайвань, и тогда России не надо было бы хныкать, что ее не берут на Запад: ее бы сам Запад с потрохами забрал бы и интегрировал.

Страна-бензоколонка требует, чтобы ей выделили место под солнцем в топ-клубе.

Мир так не работает, он никогда так не работал и никогда так работать не будет.

Ничего и никогда, и нигде не дают просто так и задаром – никогда, ничего и нигде.

