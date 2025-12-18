Путин обиженно заявил, что Россия после распада СССР так и не стала равноправной частью Запада, хотя на это были надежды.

Ок, давайте серьезно: а почему Россия должна была стать РАВНОПРАВНОЙ частью западной цивилизации?

Россия на 1991 год могла производить уникальные компьютеры или чипы? Нет.

Читайте также
Джаред Кушнер – зять, советник, переговорщик и бизнес-партнер. Чего нам ждать от него

Может, Россия на 1991 год смогла наладить крутой автопром, наводнивший мировые рынки? Тоже нет.

Может, Россия обладала некой многотысячелетней культурой, уникальной и давшей фундамент человечеству?

Ну, вроде греческих философов, Реформации, немецкого идеализма, Великих французской и американской революций – и еще, и еще, и еще. Да, вообще нет.

СССР на 1991 год – это глубоко вторичное государство, где 90% технологий – это копии с Запада: от военной техники до компьютеров и автомобилей.

Так почему Россия должна была стать частью Запада? Только потому, что у нее есть ядерное оружие? Так, оно и у Пакистана есть. И что теперь?

Всегда раздражала вот эта обида и желание россиян залезть не по статусу и не по уровню и чтобы их тоже пустили в клуб.

Или, как сам Путин не раз говорил, – "золотой миллиард".

Но Запад такой не потому, что это бесплатно дали, а потому, что это тысячи лет страданий и бесконечных кровавых мясорубок (религиозные войны Европы чего только стоят).

Потому что это тысячи лет адского труда, трудовой этики, постоянного поиска, вопросов, жертв и нереальных терзаний.

Это величайшие революции и величайшие открытия, это прорывы в философии, культуре и науке.

80–90% всего, что мы используем сегодня, – это плоды западной цивилизации.

Это не хорошо и не плохо, это просто так есть.

И остальные не претендуют на то, чтобы их в этот клуб пустили: Китай идет своим, отдельным путем, он и сам многотысячелетняя цивилизация со своими великими достижениями.

Мусульманский мир тоже не претендует быть частью Запада – максимум партнерские или союзнические отношения.

Но только Россия со времен Петра почему-то лезет к Западу, причем эти сотни лет просто как мартышка, слепо копируя.

Там бреют бороды? И мы побреем. Там носят камзолы и треуголки? И мы станем. Там учат то-то и то-то? И мы станем.

Все максимально бездумно, просто копирование формы, не пытаясь понять содержания и сути.

Вместе с тем у россиян есть невероятный потенциал – одни из богатейших запасов ресурсов планеты.

Казалось бы, ну вот, вместо того чтобы тратить их на бессмысленные войны и обогащение своих князьков-кланов, – бустаните сами себя, чтобы начать производить уникальный и НЕЗАМЕНИМЫЙ продукт.

Вроде того, как делает крохотная Япония или Тайвань, и тогда России не надо было бы хныкать, что ее не берут на Запад: ее бы сам Запад с потрохами забрал бы и интегрировал.

Страна-бензоколонка требует, чтобы ей выделили место под солнцем в топ-клубе.

Мир так не работает, он никогда так не работал и никогда так работать не будет.

Ничего и никогда, и нигде не дают просто так и задаром – никогда, ничего и нигде.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
владимир путинроссийский империализмцивилизация