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Как Зеленский следит за фракцией, санкции против Медведчука. Что надо знать утром

22.02.2021, 09:00
Как Зеленский следит за фракцией, санкции против Медведчука. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 22 февраля. Температура от +2 до -3, курс доллара 27.88

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Большой брат" в смартфоне. Как Зеленский следит за фракцией: инфографика

Плохо голосуешь, депутат Слуги народа? За тобой уже выехали профилактологи! Пропускаешь заседания комитетов? А ну объяснись! А если ты депутат местных советов, то сдавай мандат! "Большой брат" – это приложение от партии Слуга народа. Мы разобрались, как это работает. И создали рейтинг самых деструктивных "слуг". Кто его возглавил? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Удар по трубе. Зеленский ввел санкции против Медведчука. Что ответит Путин?

Полтора года назад Владимир Зеленский обещал Виктору Медведчуку "очень громкую историю". Она случилась. В конце прошлой недели СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причина – финансирование терроризма. На Марченко оформлен Новошахтинский НПЗ в России, с которого поставляются нефтепродукты в оккупированный Донбасс. Еще одно важное решение: СНБО решил принять меры для возвращения украинской части дизельного нефтепродуктопровода, через который российский дизель идет в Украину и Европу. И здесь тоже есть риски для окружения политика. Мы разобрались, как Украина потеряла трубопровод, что он из себя представляет и причем тут Медведчук. Это очень непростая и интересная история. Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Історія одної сотні. Посттравматичний синдром як нагорода за все

Мы проследили за судьбами бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана. Сегодня мы рассказываем их жизненные истории. Это не жития святых. Люди разные и жизненные траектории у них тоже разные. Кто-то погиб, кто-то сделал военную карьеру, кто-то оказался в тюрьме. Общее настроение: посттравматическое. И оно, к сожалению, очень созвучно положению дел в стране. Больше по ссылке.

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