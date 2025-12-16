YouTube переходит на крипту: чего ожидать авторам
В декабре 2025 года видеохостинг YouTube запустил новую платежную возможность для авторов в США: теперь они могут получать свои выплаты в стейблкоине от PayPal. Новость вызвала интерес среди создателей контента, поскольку это открывает новые возможности для быстрых и удобных платежей, а также может существенно упростить монетизацию их работы.
Ранее YouTube не использовал криптовалюты, однако теперь ситуация может измениться. Важно понять, будет ли YouTube дальше развивать криптовалютные решения и какое влияние это окажет на авторов.
Интеграция стейблкоинов в YouTube
Теперь авторы в США могут получать выплаты в стейблкоине (криптовалюта со стабильным курсом 1:1 к фиатным деньгам, как правило, к доллару США) от компании PayPal (PYUSD). Важно, что сама платформа не работает напрямую с криптовалютой. Все техническое и операционное обеспечение берет на себя PayPal, выступая посредником между YouTube и пользователями.
Это изменение касается одного из крупнейших источников регулярных выплат создателям в медиаиндустрии. За последние четыре года YouTube выплатил авторам более $100 млрд.
