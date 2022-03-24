Какое химоружие может применить Россия и как остановить Путина. Обзор западных медиа

НАТО выходит из спячки, а США должны держать темп помощи Украине; война Путина закончится его поражением – или геноцидом украинского народа; какое химическое оружие может использовать Москва.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Economist: Несмотря на все успехи Америки в помощи Украине, трудности еще впереди

Эпохальное решение Путина начать войну против Украины основывалось на трех ошибочных суждениях: что украинское правительство быстро испытает коллапс; что армия РФ будет доминировать на поле боя; что Америка деградирует и не может быть лидером свободного мира. Только относительно последнего Путин был прав, пишет The Economist.

Последние годы США, кажется, были менее привержены международным договоренностям и институтам, созданным после Второй мировой.

Барак Обама пытался перезагрузить отношения с Россией после вторжения в Грузию в 2008 году. А его "красные линии для Москвы" по применению химического оружия в Сирии остались только словами.

Дональд Трамп называл НАТО устаревшим. А после унизительного побега американцев из Кабула летом прошлого года Путин понял, что Америка не сделает многое для защиты Украины.

Сегодня Джо Байден прибыл в Европу, чтобы принять участие в саммитах НАТО, Большой семерки и Евросоюза. Очевидно, что неожиданно слаженный санкционный ответ Америки на путинскую агрессию стал для Кремля неожиданностью. Важно, чтобы этот пыл быстро не угас. Ведь впереди еще много испытаний, отмечает издание.

"Слив" потенциальных планов Путина по агрессии России и внедрению марионеточного правительства в Украине был результатом работы американской разведки и стал проблемой для Кремля, который не любит сюрпризы. Поставки оружия Украине продолжаются. Информация по перехваченным разговорам, спутниковые данные и данные аэроразведки сразу поступают в Украину.

Уже сейчас от спячки стало приходить в себя НАТО. А страны ЕС обещают поставлять Украине оружие. Но есть риск, что это будет слишком поздно.

Байден предупредил, что Путин, возможно, намерен отдать приказ о применении химического или биологического оружия. Поскольку российские зверства нарастают, Украине понадобится больше помощи. Поэтому сейчас Байдену следует не терять темп и бросить все силы на решение крупнейшего европейского кризиса со времен Второй мировой. Если он не успеет, не сможет объединить союзников или сделает мало, его работа будет утрачена.

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Atlantic Council: Война Путина может закончиться только геноцидом или поражением

Хотя наступление России на Украину обсуждали месяцами до его начала, некоторые эксперты все еще пытаются закрыть на это глаза. Война длится уже месяц, на Западе активно обсуждается возможность поиска компромисса, но в Москве к нему не готовы, пишет Atlantic Council.

Для стороннего наблюдателя эта война может выглядеть алогичной, но для токсичного кремлевского восприятия мира – все наоборот. Путина всегда тянул за собой постсоветский ресентимент и желание восстановить статус сверхдержавы – симбиоза СССР и царской России.

Путин постоянно жаловался, что развал "исторической России" отрезал миллионы россиян от их дома, а саму страну "ограбили".

Традиция отрицания украинской государственности существует в России веками и остается актуальной. Для Путина прекратить существование независимой Украины – священная миссия. Она началась в 2004 году во время Оранжевой революции, обострилась в 2014 году, когда Россия захватила Крым и ОРДЛО, и сейчас вышла на финальную стадию.

Для кремлевского диктатора украинцев как нации вообще не существует, по его мнению, ее придумали в "австрийском генштабе" и развивали как "анти-Россию", войну с которой он и начал. Сами россияне благодаря работе пропаганды видят в Украине "дегуманизированных созданий".

Чтобы остановить Путина, его нужно победить. Все остальное лишь создаст временную паузу в его наступательных действиях. Для Запада это означает тотальную экономическую войну с Кремлем и всестороннюю поддержку Украины. Если Путин не проиграет, это означает очередной российский геноцид украинцев (на самом деле геноцид украинцев уже происходит. – Ред.).

The Telegraph: Смертоносное химическое оружие, которое Путин может использовать в Украине

Вашингтон предостерег: Россия может использовать химическое оружие в Украине. Россия хранит или наращивает тайные запасы запрещенных боеприпасов после того, как Организация по предотвращению химического оружия засвидетельствовала полную ликвидацию заявленного Москвой оружия в 2017 году, пишет The Telegraph.

После распада СССР в России остался самый большой в мире запас химоружия. В 1993 году Москва отчитывалась, что имеет на складах почти 40 000 тонн химических реагентов, включая иприт, фосген, люизит и VX. Очевидно, тайком Москва продолжала это оружие накапливать и использовать. Какое именно она может применить в Украине?

а) "Новичок"

Через год после того, как Путин объявил о том, что Россия лишилась химического оружия, ее агенты приехали в Великобританию и с помощью нервно-паралитического газа "Новичок" пытались убить живущего в Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля (а еще Навального. – Ред.).

Группа нервно-паралитических веществ, разработанных советскими учеными еще во времена холодной войны, – "Новичок" может вызвать смерть от сердечной недостаточности или удушья, поскольку жидкость заполняет легкие жертвы. Часть этого ядовитого арсенала неофициально находится на вооружении России и сегодня.

б) Хлор

Хлор является наиболее вероятным химическим реагентом для использования Россией в Украине, считают натовские эксперты. Он проще "Новичка" и его много в промышленных масштабах в Украине, и можно сказать, что "произошла утечка", а Россия здесь ни при чем.

Союзник России, президент Сирии Башар Асад неоднократно использовал хлор против повстанцев и также проводил дезинформационные кампании, чтобы скрыть свою вину.

Хлор считается менее смертельным, чем нервно-паралитические вещества, но легкодоступен и может "доставляться" с помощью простых боеприпасов, чтобы распространять смерть и панику.

в) Биологические агенты

В марте спикер российского МИД Мария Захарова говорила, что Москва "обнаружила доказательства программы разработки биологического оружия в Украине, в том числе чумы, холеры и сибирской язвы". Мол, это разрабатывается в лабораториях под руководством США.

Эксперты говорят, это может являться признаком того, что россияне сами готовятся использовать химическое или биологическое оружие. В РФ до сих пор есть исследовательские центры, сохраняющие ряд смертоносных патогенов, в частности оспы. По всей вероятности, эти центры могут быстро разрабатывать большие запасы отравляющих агентов.

г) Радиационное отравление

Хотя радиационное отравление ассоциируется с ядерным оружием, оно также может использоваться в так называемых грязных бомбах – обычном оружии, рассеивающем радиоактивные материалы.

У России доступ к ним есть. К примеру, в 2006 году российские агенты отравили в Лондоне своего экс-коллегу Александра Литвиненко полонием-210, смертельным радиоактивным изотопом.

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