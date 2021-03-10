UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Калькулятор вакцинации, изменения в медицине с 1 апреля. Что надо знать утром

10.03.2021, 09:30
Калькулятор вакцинации, изменения в медицине с 1 апреля. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 10 марта. Температура от +1 до -8, курс доллара 27.75

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Калькулятор вакцинации. Когда лично вы сможете привиться от COVID-19

На прошлой неделе мы с помощью волонтеров сделали калькулятор вакцинации. Введя свои данные, можно было получить ориентировочное время прививки. Для 30-40-летних здоровых людей прогноз был так себе – начало 2022-го. Но за выходные вакцинировались несколько моих знакомых – здоровых ровесников. Власть не справилась с первой волной недоверия к индийской вакцине, и "очередники" массово отказываются от уколов. Чтобы не выбрасывать дозы – вакцинируют почти всех желающих. Если у вас есть время и желание, то звоните в центры вакцинации (больницы) и, может быть, вам повезет. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Отчаянный фермер. Как каскадер разводит оленей под Сумами. Дальше – экопарк

Новая история из серии "нетипичный аграрий". Дмитрий Русанов и Виктор Гала разводят на ферме под Сумами оленей и ланей. Как так случилось и на чем можно заработать? Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать 

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Зміни в медицині з 1 квітня: як рухається медреформа. Тарифи, нові підходи, перевірки

З 1 квітня почне діяти нова програма медичних гарантій. Простіше кажучи, правила, за якими держава через НСЗУ платить за наше з вами лікування сімейним лікарям, лікарням, швидким. Бюджет на неї депутати виділили замалий. За словами голови НСЗУ Андрія Віленського, цієї суми не вистачить, аби кардинально вплинути на те, скільки ми витягуємо на лікування з власної кишені. На що вистачить коштів, як, кому і за що платитимуть – в інтерв'ю Віленського LIGA.Life. Більше за лінком.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
новости утренний дайджест
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 