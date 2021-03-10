Калькулятор вакцинации, изменения в медицине с 1 апреля. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Калькулятор вакцинации. Когда лично вы сможете привиться от COVID-19

На прошлой неделе мы с помощью волонтеров сделали калькулятор вакцинации. Введя свои данные, можно было получить ориентировочное время прививки. Для 30-40-летних здоровых людей прогноз был так себе – начало 2022-го. Но за выходные вакцинировались несколько моих знакомых – здоровых ровесников. Власть не справилась с первой волной недоверия к индийской вакцине, и "очередники" массово отказываются от уколов. Чтобы не выбрасывать дозы – вакцинируют почти всех желающих. Если у вас есть время и желание, то звоните в центры вакцинации (больницы) и, может быть, вам повезет. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Отчаянный фермер. Как каскадер разводит оленей под Сумами. Дальше – экопарк

Новая история из серии "нетипичный аграрий". Дмитрий Русанов и Виктор Гала разводят на ферме под Сумами оленей и ланей. Как так случилось и на чем можно заработать? Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Зміни в медицині з 1 квітня: як рухається медреформа. Тарифи, нові підходи, перевірки

З 1 квітня почне діяти нова програма медичних гарантій. Простіше кажучи, правила, за якими держава через НСЗУ платить за наше з вами лікування сімейним лікарям, лікарням, швидким. Бюджет на неї депутати виділили замалий. За словами голови НСЗУ Андрія Віленського, цієї суми не вистачить, аби кардинально вплинути на те, скільки ми витягуємо на лікування з власної кишені. На що вистачить коштів, як, кому і за що платитимуть – в інтерв'ю Віленського LIGA.Life. Більше за лінком.

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