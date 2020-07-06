Канье Уэст идет в президенты и роль соцсетей в аннексии Крыма. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 6 июля. Температура от +19 до +31, курс доллара 27.02

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Один из самых известных шоуменов и успешных продюсеров идет в президенты

Вам такой заголовок ничего не напоминает? Замените Украину на США, а актера комического жанра Владимира Зеленского на рэпера Канье Уэста: параллели напрашиваются. Но почему-то есть уверенность, что одного политического аутсайдера - Дональда Трампа - достаточно, чтобы американская политическая система выработала антитела от таких сюрпризов. И молодчина Канье даже не зарегистрируется (и никакой Илон Маск не поможет). И почему-то есть уверенность, что украинская политическая система ничего не выработает и следующим президентом будет очередной аутсайдер - чем новее и необычнее, тем лучшее. Коммунист, красный директор, советский банкир и пчеловод, донбасский хозяйственник и пахан, олигарх второго эшелона и наконец - комик #1 уже были. Кто может быть новым, свежим и оригинальным? Вот украинская интрига 2024. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Стабильная гривня закончилась с отставкой главы НБУ. Что дальше? Прогноз до 10 июля

Сенсационная отставка главы НБУ Якова Смолия оборвала трехмесячный период стабильности на украинском валютном рынке. После крупнейшего скачка курса со времен мартовской девальвации, доллар превысил 27 грн/$ – впервые с начала мая. Все из-за опасений, что Украина окончательно меняет подход к экономике – в сторону "печатного станка" и подконтрольного политикам центробанка. Кто будет следующим главой НБУ и как после этого изменится его роль – от этого зависит и курс гривни. Что еще сейчас влияет на валютный рынок – в еженедельном курсовом обзоре. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Кривое зеркало. Как соцсети и телевидение помогли России захватить Крым

Специалист по публичным коммуникациям Андрей Демартино презентовал свою книгу о роли соцсетей в аннексии Крыма. Мы выбрали главные тезисы из его исследования о том, как пропагандисты сеяли антиукраинские настроения на форумах, в Одноклассниках и ВКонтакте при поддержке тяжелой артиллерии - российского федерального ТВ. Больше по ссылке.

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