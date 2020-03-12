Карантин в Украине из-за коронавируса и “гринкарта для айтишников”. Что надо знать утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 12 марта. Температура от +5 до +14, курс доллара 25.62.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и корреспондент LIGA.tech Антон Кобылянский рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Коронавируса в Украине нет, а паника есть. Или как власть "санжарит" всю страну

У меня нет медицинского образования, и о вирусологии я знаю, как и большинство из вас, по фильмам о зомби-апокалипсисе. Но я знаю точно, что одного, даже очень опасного заболевания мало, чтобы вводить карантинные меры по всей стране (например, Италия заговорила о карантине, когда счет заболевших перевалил за 5000,а умерших было больше сотни). Но в Украине официальная версия звучит именно так: один единственный подтвержденный случай заболевания и серьезные ограничения по всей стране. Что происходит - власть многое от нас скрывает или перестраховывается, рискуя при этом вызвать панику.

Бывший замминистра МОЗ Павел Ковтонюк раскладывает ситуацию по полочкам. И знаете, “медийный” результат будет намного хуже, чем реальное положение дел: неоправданно жесткие меры правительства и панику вызовут, и заставят поверить почти всех, что власть врет, а в стране бушует скрываемая эпидемия коронавируса. А ведь хотели как лучше. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Украина на карантине. Зачем это нужно и сможет ли сдержать коронавирус

Отменяйте ивенты и поездки - запасайтесь подписками на стриминговые сервисы. Работать в будни и развлекаться на выходных будем удаленно! Мы спросили у специалистов, оправданы ли действия властей. И получили два противоположных мнения. Как страна будет жить в новых условиях, есть ли вообще смысл что-то планировать - самое важное по теме в нашем объясняющем тексте. Больше по ссылке.

Рекомендует Антон Кобылянский, корреспондент LIGA.tech. В Украине недостаточно специалистов - IT-компании о “гринкарте для айтишников”

Украинским айтишникам теперь будет с кем конкурировать внутри страны. Вчера Кабмин принял программу упрощенной иммиграции в Украину первые 5 тыс. IT-специалистов из-за рубежа, так называемую “гринкарту”.

Теперь при найме на работу иностранцы будут иметь такие же права как и украинцы. До этого у них было много сложностей.

В Минцифры надеются таким образом привлечь IT-мозги из Беларуси, РФ, Индии и Казахстана. IT-компании изменения в основном горячо поддерживают, хотя и отмечают, что этого не хватит чтобы закрыть многотысячную кадровую дыру. Украинцы же в комментариях - в основном против. Таких гостей они не хотят и переживают, что те заберут их работу. Больше по ссылке.

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