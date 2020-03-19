Карантин, вакцина от коронавируса и сокращение бюджетов RT. Что надо знать этим утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня четверг, 19 марта. Температура от +5 до +16, курс доллара 27.27.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Коронавирус как квест для человечества.

Сейчас можно найти сколько угодно новостей и статей о коронавирусе, что все плохо и все пропало. Например, на неделе вышли исследования, что в карантине человечество просидит больше года, пока не найдут и протестируют вакцину. Что экономика рухнет на десятки процентов, что заразятся десятки миллионов людей, а миллионы умрут.

Но в этих прогнозах, есть типичная проблема предсказателя - он думает о будущем из сегодняшнего дня. Делает предсказания оперирую возможностями сегодняшней медицины, экономики, в конце концов сегодняшних людей. А через три месяца мир и его возможности могут быть совсем другими.

Поэтому я предпочитаю смотреть на ситуацию с коронавирусом не на как нарастающую словно снежный ком проблему, а скорее, как человечество решает сложный экзамен. И прогресс можно увидеть каждый день, если не только искать подтверждение, что все пропало.

Только вчера:

Объявили, что создали дешевые и довольно надежные тесты.

Начали тестирование вакцины против коронавируса.

Уверен, что мир справится с проблемой намного быстрее, чем нам кажется из сегодняшнего дня.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Российские пропагандисты с RT сокращают бюджеты из-за падения курса рубля

В Европейском Союзе представили доклад, согласно которому россияне ведут агрессивную информационную кампанию против стран ЕС и НАТО: выдумывают и вбрасывают фейки, чтобы усиливать панику в этих государствах.

В принципе, ничего нового. Все как обычно. Даже пребывая в агонии, россияне продолжают сражаться со всем миром за только им понятные ориентиры.

Как долго Россия в условиях кризиса сможет это продолжать? Долго. Но надежда на исцеление остается. Ну, как - исцеление! Катарсис.

Российская нефть Urals обвалилась до $22 / баррель. Рубль грохнулся до 82 / доллар. Russia Today жалуется, что денег больше нет - и сокращает программы.

Доброе утро.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Карантин подталкивает рост популярности новых форматов контента

Люди по всему миру вынужденно сидят по домам - и не знают, чем себя занять. На помощь приходят медиасервисы. Уж кто-кто, а они от новой карантинной реальности только выигрывают. Vodafone отчитывается о росте интернет-трафика в Европе на 50%. Установки Netflix в Италии выросли на 57% за неделю. Растут просмотры игровых трансляций на Twitch и Youtube. Прокатчики переносят показы кино в онлайн. Артисты устраивают домашние концерты с трансляцией в Instagram. Кризис - это всегда новые возможности. Многие бизнесы не переживут экономический спад, связанный с эпидемией. Но уже понятно, что индустрия онлайн-контента вырастет - и тем больше, чем дольше продлится карантин. Больше по ссылке.

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