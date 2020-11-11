Карантин выходного дня, стоимость газа взлетела на треть. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Сегодня Кабмин может ввести карантин выходного дня. Почему это совсем вредная идея

Сегодня Кабмин будет рассматривать идея Минздрава о так называемом карантине выходного дня. Мы честно пытались найти хоть кого-то среди предпринимателей, врачей или исследователей, которые бы аргументированно поддержали эту идею. Но не смогли – все против. Это карантин, который хотят ввести, чтобы показать – власть борется с эпидемией и при этом экономике не сильно навредить. А получится ровно наоборот – эпидемия не пострадает, а бизнес очень даже. Министры, соберитесь, пожалуйста, и принимайте взрослые, сложные и реальные решения. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В ноябре стоимость газа взлетела на треть. В чем причина и как сэкономить? Разбор

Плохая новость: газ для населения дорожает. Виноваты отопительный сезон и рост спроса. Но есть и хорошая: с августа все украинцы могут поменять поставляющую компанию и сэкономить. На разнице в нынешних ценах — до 30%.

Мы решили сделать исключительно полезный контент и объяснить, от чего зависят тарифы, почему они разные у разных компаний и чего ждать в декабре. Предупрежден значит вооружен. Больше по ссылке.

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