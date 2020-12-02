Кассовые аппараты для ФОПов отложили, лучшие рестораны Украины. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 2 декабря. Температура от 0 до +2, курс доллара 28.33

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Кассовые аппараты для ФОПов отложили. Рада поддержала законопроект

Эпопея с введением кассовых аппаратов для ФОПов закончилась. Закончилась победой ФОПов. Вчера парламент конституционным большинством проголосовал отсрочку фискализации, введения РРО на год, также отложены кэшбеки и штрафы. У Слуги народа получилось с большим трудом создать себе проблему, когда приняли закон об РРО, и потребовались ещё большие усилия, чтобы ее решить. Но это неплохое решение, вводить РРО в условиях эпидемии и карантина было бы совсем негуманно по отношению к предпринимателям. Вот так, ковид помог малому бизнесу в Украине. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Не только Северный поток-2: у Газпрома пять долгостроев в Европе на миллиарды долларов

Уходящий год оказался не самым благоприятным для российского Газпрома. На фоне двукратного падения прибыли за первое полугодие, газовый монополист вынужден был переносить сроки запуска ключевых газовых проектов в Европе – "балканского" продолжения газопровода Турецкий поток в Сербию и Венгрию, а также "любимого проекта" президента РФ Владимира Путина – Северный поток-2 – в Германию.

Это не все проблемы российского гиганта. За последние 20 лет российский Газпром вложил миллиарды в строительство еще как минимум трех проектов, которые в итоге были заморожены или отложены из-за переноса сроков запуска. Рассказываем подробно, обо всех крупнейших "долгостроях" российского газового монополиста. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life.

Премія "Сіль" назвала найкращі ресторани України 2020 року. Список

Карантин серйозно вдарив по ресторанному бізнесу, але це не завадило жюрі найбільшої ресторанної премії "Сіль" вибрати 18 найкращих закладів України. Найбільше нагород взяли ресторани Києва, Одеси та Харкова. Повний список з адресами та фото – за лінком.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.