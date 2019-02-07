Казнить взяточников! Как топ-кандидаты обещают побороть коррупцию

Согласно опросам, 91% наших сограждан считает коррупцию серьезной проблемой Украины, причем 61% опрошенных убеждены, что коррупция мешает развитию страны. Поэтому неудивительно, что практически все кандидаты в президенты обещают после прихода к власти побороть раковую опухоль украинского общества и стереть с лица украинской земли всех коррупционеров. У некоторых кандидатов даже есть предложения казнить коррупционеров. Впрочем, реальные претенденты на власть предлагают более гуманные средства: не создавать новые антикоррупционные органы, а поддерживать уже существующие, предоставив им полную независимость.

LIGA.net продолжает цикл материалов, посвященных предложениям топ-кандидатов в президенты (самым рейтинговым согласно опросам) по ключевым темам. Ссылки на предыдущие можно найти в конце этого текста. Размещение кандидатов - по алфавиту.



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Юрий Бойко. Борьба с контрабандой и рейдерством

Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фамилия лидера "Оппозиционная платформа – За жизнь" у многих украинцев может ассоциироваться не с борьбой с коррупцией, а скорее наоборот. С его фамилией свзяано одно из самых громких и крупных антикорупционных расследований - «Вышки Бойко», когда буровые установки были закуплены с переплатой около $400 млн.

Сейчас же Бойко критикует власть за неспособность побороть коррупцию. По его словам, созданные НАБУ и САП вместо борьбы с коррупцией борются между собой.

Бойко считает, что, преодолев коррупцию можно отказаться от траншей МВФ. В частности, необходимо прекратить контрабанду леса и янтаря, размер которой, по его данным, ежегодно составляет миллиард долларов.

Также кандидат видит проблему в антирейдерской комиссии Минюста. «Это визитная карточка сегодняшней власти. Рейдерских захватов с начала года произошло 500. Это под крышей Минюста. Это как раз коррупция на государственном уровне. Есть так называемая антирейдерская, а на самом деле это рейдерская комиссия, которая просто отбирает землю и урожай у людей», - считает Бойко.

Анатолий Гриценко. Поддержка антикоррупционных органов

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Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Гражданской позиции обещает поддерживать «недешевую» антикоррупционную инфраструктуру, чтобы в независимости от тех, кто при власти, все коррупционеры были наказаны.

“Мы посчитали, что минимум 230 миллиардов гривен можно дополнительно принести в бюджет на образование и другие сферы, вычистив полностью налоговую, сферу госзакупок и другие офшорные схемы", — считает Гриценко.

Он гарантирует, что у президента Украины не будет офшоров и собственности за границей. Также он уверяет, что уничтожение коррупционных схем в фармацевтике позволит вдвое снизить цену лекарств.

Владимир Зеленский. Независимость антикоррупционных органов, реформа СБУ и прокуратуры

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

В ноябре 2018 года в Интернете набрал популярность отрывок из сериала Слуга народа, где Зеленский в образе президента Голобородько выступает в Верховной Раде и хвастается тем, что смог побороть коррупцию и кнопкодавство среди чиновников. Все это стало возможным, потому что депутатам ампутировали обе руки. В реальной жизни такую идею Зеленский пока не озвучивал.

В конце января Зеленский и его команда встретилась с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным, нардепом от Блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко, чтобы обсудить так называемую антикоррупционную повестку дня.

После встречи команда Зеленского решила поддержать требования общественности и гарантирует, что специализированным антикоррупционным органам будет обеспечена полная независимость и автономия.

Национальное агентство по предотвращению коррупции будет перезагружено, Антикоррупционный суд будет обеспечен всеми необходимыми ресурсами для быстрого рассмотрения дел, а СБУ будет лишена несвойственных функций в сфере экономики и антикоррупции.

Зеленский гарантирует, что генпрокурор проведет реальную реформу прокуратуры, а органы, ответственные за добор и увольнение судей, будут обновлены. Все это будет происходить совместно с общественностью и международными экспертами.

Олег Ляшко. Взял взятку – умри

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Радикальной партии предлагает вернуть смертную казнь для коррупционеров, предателей государства и террористов.

"В 1999 году мы отказались от смертной казни. Я считаю, что на этот чрезвычайный период, в котором мы живем, Украина имеет полное право ради защиты каждого украинца и будущих поколений ввести смертную казнь за коррупцию, государственную измену и терроризм", - сообщил Ляшко.

Он уточнил, что вынесет этот вопрос на референдум.

За создание Высшего антикоррупционного суда фракция Ляшко не голосовала. Лидер РП считает, что все суды должны быть антикоррупционными.

Петр Порошенко. Все антикоррупционные органы созданы, нужно время

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

На пресс-конференции в декабре действующий президент заявил, что недоволен уровнем борьбы с коррупцией в стране. При этом, по его словам, вся необходимая антикоррупционная инфраструктура создана.

На форуме «От Крут до Брюсселя» Порошенко отметил, что Украина улучшила свои позиции в рейтинге международной антикоррупционной организации Transparency International, поднявшись на десять ступенек. Он считает, что динамика изменения показателей дает основания полагать, что за следующие пять лет Украина, сохраняя такие темпы, поднимется до уровня стран Европейского Союза.

Ранее Порошенко пообещал, что Антикоррупционный суд заработает до президентских выборов.

Юлия Тимошенко. Нацассамблея и блокчейн

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В рамках Нового курса Тимошенко предлагает создать Национальную ассамблею самоуправления, которая на 2/3 будет состоять из духовных и моральных лидеров нации. Нацассамблея будет иметь право выбирать руководство Государственного бюро расследований и ветировать лоббистские коррупционные законы.

Для борьбы с коррупцией лидер Батькивщины предлагает разрешить фиксировать разговоры с чиновником (аудио, видео, скрыто), если речь идет о коррупционных вещах на рабочем месте. И предоставить право использовать их потом как доказательства в суде.

Также Тимошенко считает необходимым изменить структуру госзакупок ProZorro. "Мы будем полностью менять, усиливать закупку товаров и услуг за государственный счет напрямую у производителей без посредничества", — пообещала Тимошенко.

К тому же она уверена, что коррупцию в Украине можно одолеть с помощью технологии блокчейн. «Чтобы начисто убрать коррупцию в сферах использования публичного реестра и защитить персональные данные каждого человека, нам нужно начать перевод систем управления на блокчейн», - добавила Тимошенко.

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