"Киссинджер – не случайность". Как "адвокаты Путина" склоняют Украину к уступкам России

За последнюю неделю резко увеличилось количество заявлений по прекращению огня и мирных переговоров Украины с Россией. Италия предлагает мирный план с прекращением огня, а редакция The New York Times советует Украине смириться с необходимостью территориальных уступок.

У Зеленского считают эти заявления спланированной кампанией, за которой может стоять российский диктатор Владимир Путин. Цель конкретная – заставить Запад давить на Украину, заморозить войну и получить Минск-3.

Кто еще выступил с выгодными Кремлю идеями, зачем это Путину и пойдет ли Запад на уступки диктатору, – в обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По данным Reuters, Италия предложила включить в итоговое заявление саммита ЕС 30-31 мая призыв к мирным переговорам и немедленное прекращение огня.

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Это предложение поддержали Венгрия и Кипр, которые, как отмечает агентство, входят в число государств, наиболее критически настроенных к новому пакету санкций ЕС против России. Венгрия выступает против нефтяного эмбарго, а Кипр озабочен запретом на продажу недвижимости гражданам России.

Параллельно итальянское правительство разработало "план мира в четыре этапа" и передало его на рассмотрение ООН и стран Большой семерки. Он, в частности, предусматривает прекращение огня и демилитаризацию линии фронта. А итальянский премьер Марио Драги призвал к "скорейшему" прекращению боевых действий в Украине, чтобы можно было начать переговоры об окончании войны.

Кроме того, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, несмотря на ранее задекламированную "глубокую разочарованность" в Путине, заявил, что "объединенная Европа должна сделать предложение мира, пытаться убедить украинцев принять требования Путина".

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер пошел дальше и во время всемирного экономического форума в Давосе выступил за то, чтобы Запад заставил Украину согласиться на мирные переговоры на условиях, предусматривающих сохранение территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля.

Подобные призывы прозвучали в редакционной колонке The New York Times, опубликованной 19 мая. В ней говорится, что Украине придется пойти на территориальные уступки и принять "болезненные решения", чтобы остановить войну. Авторы также призвали Украину "не гнаться за иллюзорной победой".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Все эти предложения у Зеленского не считают случайностью. Напротив – целенаправленной кампанией. "Вы представляете, что человек, которому 98 лет (речь о Киссинджере. – Ред.), приезжает на другой конец света для подобных заявлений?, – говорит LIGA.net Александр Мережко, глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко (СН). – Киссинджер сейчас выступает адвокатом Путина. Через Киссинджера Путин пытается зондировать почву".

"Путин уже понял, что проигрывает эту войну как на поле боя, так и на международной арене. И потому через Киссинджера, Берлускони и других симпатиков предлагает мирный план", – считает Мережко.

По словам нардепа, план Путина состоит в следующем: захватить как можно больше украинских территорий и только после этого объявить прекращение огня. "Такой себе Минск-3, только на худших условиях, чем был Минск-2", – добавляет Мережко.

По информации советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Путин отправил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться по уже захваченным территориям.

"Россия пытается сторговаться: все мы были немного неправы, но давайте Минск-3", – сказал Арестович.

Кроме того, по его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон якобы предложил Зеленскому: "Давайте вы уступите немного суверенитетом Украины, и Путин успокоится".

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик не считает предложения отдельных представителей Запада взаимосвязанными. "Сам по себе призыв к переговорам не несет ничего плохого. Зеленский тоже говорит, что война тяжелая, и мы теряем людей ", – объясняет он в комментарии LIGA.net.

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В Офисе президента не готовы идти ни на какие территориальные уступки. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал колонку NYT "очень странной". По его словам, если "уступить" России какие-то территории, оккупанты за несколько лет захотят забрать и другие, и придут захватывать и убивать в других регионах Украины.

Он подчеркнул, что решение о том, как закончится война, будет принимать только два субъекта: украинская общественность и президент Украины, который является гарантом независимости и суверенитета страны. И никакие "очень умные" и "навороченные" лауреаты разных премий не могут говорить Украине, что делать.

Майский опрос группы Рейтинг показывает, что абсолютное большинство украинцев (82%) выступают против любых территориальных уступок со стороны Украины ради скорейшего окончания войны.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. По прогнозам Дубовика, популярность идей Киссинджера может возрастать. "Экономическая ситуация будет вынуждать Запад давить на Украину по поводу договоренностей с Россией. Каждая страна думает, в первую очередь, о своих экономических интересах", – говорит эксперт.

Продолжение боевых действий может привести к глобальному голоду и продовольственному кризису – именно эту карту будет разыгрывать Путин, чтобы убедить Запад увеличить давление на Украину по поводу территориальных уступок, убежден Мережко.

"Поклонники Путина уже оправились от первоначального шока 24 февраля. Сейчас они переходят в контрнаступление", – говорит Мережко.

Но Запад разный. По словам нардепа, у Украины есть "устойчивые" друзья, как США, Великобритания, Польша и страны Балтии. "Но есть страны, которые из-за своих экономических интересов заинтересованы продолжать политику умиротворения агрессора. И Путин рассчитывает на раскол Запада в вопросе прекращения огня", – убежден Мережко.

Пока Запад пытается удерживать единство. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике "мирный план" Италии, заявив: "Путин не остановится, как Гитлер не остановился на Австрии, Чехословакии и Польше". А в решении саммита лидеров ЕС не планируется никаких упоминаний о прекращении огня, которое предлагали Италия, Венгрия и Кипр, сообщает EUobserver.

Более того, литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис считает неадекватными призывы унять Путина уступками со стороны Украины. Такие заявления опасны не только для Украины, но и для других стран, включая Литву, добавил политик.

Украине важно удержать трансатлантическую солидарность с целью усиления санкций и давления на агрессора, говорит Мережко. "Мы боимся повторения истории в смысле усталости, – объясняет он. – Путин и его сторонники на Западе очень на это рассчитывают. Это уже было после агрессии России против Грузии и в 2014 году. Но Украина не может этого допустить. Это нужно предупреждать".

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