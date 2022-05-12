Китай нервничает: Россия движется к поражению и ослаблена войной. Обзор западных медиа

США нервничают из-за того, что украинцы слишком активно используют американские разведданные в войне с РФ, и хотят их ограничить; уголь переживает второе рождение из-за агрессии Москвы; Китай начинает сомневаться, правильно ли он сделал ставку на Россию.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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The Washington Post: США будут делиться с Украиной разведданными, но осторожно, чтобы не спровоцировать большую войну

Соединенные Штаты отправляют в Украину военную технику на миллиарды долларов, в том числе тяжелую артиллерию, беспилотники и противотанковые ракеты. Впрочем, чиновники гораздо более осторожны, когда говорят о другом большом вкладе в успехи Украины на поле боя: данные разведки о российских военных, пишет The Washington Post.

Информация о местонахождении и перемещении российских войск поступает в Украину в режиме реального времени и включает спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных источников в США.

Один украинский чиновник признал: разведданные очень высокого качества. Американская сторона не контролирует, как именно украинцы используют их. И это при том, что США формально не воюют с Россией.

В разных политических кругах Вашингтона есть опасения, что это может подтолкнуть Кремль к более широкому конфликту между ядерными державами.

Поэтому администрация президента Джо Байдена разработала специальные указания по обмену разведданными, которые были откалиброваны таким образом, чтобы избежать эскалации конфликта. В частности, речь идет о двух запретах.

Во-первых, США не будут предоставлять Украине данные, которые помогли бы убить топов армии РФ. К этой категории относятся начальник российского генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу. Запрет не распространяется на боевых генералов, которых уже убиты около 10.

Во-вторых, Вашингтон не будет предоставлять информацию, которая бы помогла атаковать российские объекты за пределами Украины. Это правило должно обезопасить США от участия в диверсиях или атаках внутри России. Обеспокоенность уже привело к тому, что администрация Байдена поставила на паузу договоренности по передаче Польшей боевых самолетов Украине, ведь их могли использовать для полетов на территорию России.

В прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Украина может делать все возможное для отражения российской агрессии. Он сказал это после того, как Киев не взял на себя ответственность за поражение целей в РФ.

Эксперты уверены, что подобные предостережения позволяют США продемонстрировать: они не являются стороной конфликта, даже несмотря на поставки Украине оружия и разведанных. Именно благодаря данным американской разведки украинцы смогли потопить российский флагман "Москва", а сам президент Байден был недоволен тем, что информация об обмене разведданными стала известна широкой общественности.

The Economist: Война в Украине заставила Европу вернуться к углю и подтолкнула вверх его цену

В последние годы казалось, что время угля подошло к концу. Америка и Европа равномерно отказывались от его использования. Банки не желали финансировать новые угольные шахты. В 2021 году на климатическом саммите COP26 страны договорились "постепенно сократить" использование самого грязного топлива в мире. Даже крупнейшие потребители — Китай и Индия — подписались под этим документом. В ООН заявили, что уголь доживают последние дни. Так только казалось, пишет The Economist.

В прошлом году мир выработал больше электроэнергии из угля, чем когда-либо. Выбросы парниковых газов от топлива достигли 15,3 млрд. тонн (более 40% от общего количества). У этого года есть все шансы быть рекордсменом. В марте цена угля достигла пика — более $400 за тонну. Почему вырос спрос?

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 потребность в угле снизилась. Цены и спрос на экологический газ, напротив, постоянно росли. Это вызвало обратный эффект: многим предприятиям пришлось вернуться к более дешевому углю. По данным Rystad Energy, количество электроэнергии, производимой из угля, тогда выросло на 18% — впервые с 2017 года.

Война в Украине этот тренд только усугубила.

Опасения, что российский диктатор Путин будет использовать газ как оружие, привели к росту спроса на уголь, ведь он является более быстрой и удобной заменой, чем ветряные мельницы и солнечные турбины. Даже несмотря на высокие пошлины на выбросы CO2 в Европе.

ЕС заявил о намерении ввести эмбарго на российские энергоносители, а российский уголь занимает около половины европейского рынка. Премьер-министр Италии Марио Драги уже заявил, что может снова открыть старые угольные электростанции, чтобы уменьшить зависимость от российского газа. Германия и Британия планируют сделать то же самое.

Возврат к углю в Европе, вероятно, будет непродолжительным благодаря росту инвестиций в возобновляемые источники энергии. Его будущее определят Индия и Китай, потребившие более 60% мирового угля в 2021 году.

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Bloomberg : Критика России со стороны китайского политикума сигнализирует о бурных прениях по войне в Украине

Провалы России в Украине начинают серьезное беспокоить Пекин, ведь Москва в его глазах теряет ценность в качестве дипломатического партнера. Китай не знает, что делать с тем, что его глава Си Цзиньпин выражал Путину стратегическую поддержку, пишет Bloomberg. Россия движется к поражению и "значительно ослаблена конфликтом".

Об этом заявил бывший посол Китая в Украине Гао Юшэнь. Согласно статье, опубликованной гонконгским Phoenix Television, Гао назвал войну "важнейшим международным событием" после окончания Холодной войны, и добавил, что Москва никогда по-настоящему не признавала бывшие советские республики, нарушая их суверенитет. Ранее Гао работал в Москве во время распада Советского Союза в 1991 году.

"Так называемое возрождение России под руководством Путина является ложной точкой зрения, которая вообще не должна существовать. Провал российского блицкрига, неспособность добиться быстрого результата указывают на то, что Россия начинает терпеть неудачу", — подчеркнул Гао.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на брифинге в среду, что ему "неизвестно" об этих словах Гао. Некоторые комментаторы националистического уклона усомнились, не были ли слова Гао фейком.

Хотя официальный Пекин не поддерживает войну, он неоднократно повторял аргументы Путина о вине США и НАТО. Си Цзиньпин и Путин постоянно выражают всемерную поддержку друг другу.

Администрация Джо Байдена предостерегала Китай от помощи Москве, угрожая санкциями, уже введенными в отношении российской экономики. Хотя даже осторожная политика Пекина уже вызывает ухудшение отношений с европейскими партнерами.

Высказывание Гао Юшеня является одним из самых больших сигналов внутренних дебатов в высших кругах китайских властей по украинскому вопросу.

Кроме Гао, подобные "ревизионистские" заявления сделал Ян Сюэтун – декан Института международных отношений Синьхуа. По его словам, российская агрессия только вредит Китаю, ведь замедляет процесс глобализации, а Россия в этой войне теряет весь свой международный вес.

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