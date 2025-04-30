Если мэр – это не вечный двигатель, то как некоторые работают уже по 15-20 лет? В удобном кабинете на условном третьем этаже горсовета, с проверенным секретарем и часами на руке, которые точно помнят все бюджеты года так с 2006-го.

Бывший нардеп Александр Черненко опубликовал документ, который якобы свидетельствует, что Офис президента (ОП) решил поставить точку на мэрах-долгожителях. Идея такая: два срока в должности за жизнь – и "прощай, кабинет".

Как подчеркнул Черненко, в первую очередь на Банковой таким образом хотят избавиться от одного из своих самых крупных и давних оппонентов – городского головы Киева Виталия Кличко. А дальше по списку следуют другие старожилы: мэр Львова Андрей Садовый, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Днепра Борис Филатов и другие.

Во властных кругах открещиваются от этой инициативы, утверждая, что это продуманный фейк от команды Кличко. Кто же на самом деле и действительно ли начал войну с городскими головами-долгожителями? LIGA.net искала хвосты в этой истории: что из этого вышло.