Якщо мер – це не вічний двигун, то як деякі з них працюють вже по 15-20 років? У зручному кабінеті на умовному третьому поверсі міськради, з перевіреним секретарем і годинником на руці, який точно пам'ятає всі бюджети року, так з 2006-го.

Аж ось колишній нардеп Олександр Черненко опублікував документ, який нібито засвідчує, що Офіс президента (ОП) вирішив поставити крапку на мерах-довгожителях. Ідея така: два терміни на посаді за життя – і "прощавай, кабінет".

Як підкреслив Черненко, насамперед на Банковій таким чином хочуть позбутися одного зі своїх найбільших та найдавніших опонентів – міського голови Києва Віталія Кличка. А далі за списком — інші старожили: мер Львова Андрій Садовий, мер Одеси Геннадій Труханов, мер Дніпра Борис Філатов та інші.

У владних колах відхрещуються від цієї ініціативи, стверджуючи, що це продуманий фейк від команди Кличка. Хто ж насправді і чи дійсно почав війну з міськими головами-довгожителями? LIGA.net шукала хвости у цій історії: що з цього вийшло.