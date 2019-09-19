Клинч в Минске, “Минер” мостов, враги Гонтаревой. Что вам надо знать утром 19 сентября

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Штанмайер Шредингера. Что произошло в Минске и как формула Штанмайера стала такой важной

За последнюю неделю о “Формуле Штайнмайера” услышали почти все, но далеко не каждый понимает, что это значит. Но именно план Штайнмайера стал ключевым предметом торга для российской стороны в рамках минского процесса. РФ настаивает на письменной фиксации формулы, а Украина, несмотря, на устное согласие, отказывается что-либо подписывать. С чем связано такое поведение Украины, почему обмен пленными и "нормандский формат" под угрозой и что будет с Минском, - в коротком разборе LIGA.net.

Что такое "Формула Штайнмайера". Это предложенный в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Франк-Вальтером Штайнмайером вариант реализации минских соглашений, главным пунктом которой является предоставление Донбассу "особого статуса через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ ".

Что случилось. В среду, 18 сентября, в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы(ТКГ). Накануне представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что ключевыми вопросами встречи 18 сентября будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц. В тоже время российские СМИ ожидали, что ТКГ должна закрепить "параметры политического урегулирования конфликта в Донбассе" и письменно утвердить "формулу Штайнмайера".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на эту формулу. В тоже время, по итогам заседания Украина отказалась подписать формулу.

Почему это важно. По словам России, отказом подписывать "формулу Штайнмайера" Украина "сорвала принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, а также поставила под угрозу саммит "нормандской четверки".

Украинская сторона же, наоборот, обвинила Россию в невозможности определить дату разведения из-за несоблюдения необходимых условий. В частности, необходимо обеспечить полное прекращение огня и эффективный мониторинг СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод вооруженных формирований иностранных войск и техники; разведение сил и средства вдоль всей линии столкновения: обеспечение работы ЦИКа Украины, украинских партий и СМИ, а также установление контроль над неподконтрольным Украине участком границы с РФ.

Семь врагов Гонтаревой: Чьи схемы или бизнес "спалила" экс-глава НБУ

17 сентября неизвестный сжег дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. За две недели до этого, в столице Украины сгорела машина невестки экс-главы регулятора, а сама Гонтарева попала в ДТП - ее сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре Лондона. За время руководства регулятором экс-глава НБУ нажила немало недоброжелателей. При Гонтаревой НБУ отправил на ликвидацию десятки банков, которые принадлежали влиятельным украинским бизнесменам. Мы собрали семь самых громких историй.

Игорь Коломойский. При Гонтаревой произошла национализация ПриватБанка из-за провала докапитализации банка, которому не хватало 113 млрд грн. Разойтись с Коломойским мирно не получилось. Экс-собственник - что банк у него забрали незаконно. Стороны начали выяснять отношения в судах, которые продолжаются до сих пор. Олег Бахматюк. Когда Гонтарева была главой НБУ, регулятор признал неплатежеспособными сразу два его банка - "Финансовая инициатива" и "VAB. Банки задолжали государству 38 млрд грн. Бахматюк оценил долг в 20 млрд грн, и заявил, что расценивает обвинения в свой адрес, как PR-кампанию главы НБУ. Константин Жеваго - еще один бизнесмен, считающий себя жертвой экс-главы НБУ. Его банк "Финансы и кредит" мог выстоять, уверен бизнесмен. НБУ признал его неплатежеспособным в сентябре 2015 года. Виктор Полищук. Банкротство "Михайловского" стало одним из самых громких на украинском финансовом рынке. После объявления банка банкротом, без денег и гарантий оказались 14 000 вкладчиков, сумма их депозитов оценивается в 1,5 млрд гривен. Чтобы гарантировать им выплаты, парламент принял отдельный закон. Полищук не признавал обвинения Нацбанка. Леонид Климов. НБУ признал “Имэксбанк” неплатежеспособным 27 января 2015 года, после того, как уличил его на операциях, которые привели к уменьшению капитала и существенному ухудшению ликвидности. Давид Жвания и Николай Мартыненко. Руководство “Диамантбанка” не смогло докапитализировать банк на 750 млн грн. В 2018 году Жвания пытался оспорить решение НБУ в отношении "Диамантбанка", но суд оставил иск без рассмотрения. Николай Лагун. 5 октября 2015 года регулятор объявил о ликвидации “Дельта Банка”. Банк нуждался в докапитализации на сумму 21 млрд грн. Как выяснилось впоследствии, в течение 2012-2013 годов с помощью подставных лиц из "Дельта Банка" вывели 4,5 млрд грн.

Узнай про Znaj. Кто стоит за крупнейшим медиахолдингом Уанета, ставшим жертвой Facebook

Еще три года назад о Znaj.ua и Politeka никто не знал. Сегодня они часть крупнейшего медиахолдинга страны Znaj Media Holdings, чьи 64 страницы заблокировал Facebook. Мы выяснили, кто владеет холдингом засветившимся в громком скандале.

В Znaj Media Holdings входят пять изданий — Znaj.ua, Politeka.net, Akcenty, Hyser и Clutch.ua. Znaj.ua.

Согласно реестру юрлиц ООО Знай основано в декабре 2014 года. Собственник и руководитель - Вадим Иванович Якимец, представитель партии “Рух за реформы”.



Домен znaj.ua и торговая марка znaj зарегистрированы в апреле 2015 года. Ее собственники - ООО Знай, Людмила Погиба, а также Александр и Павел Погиба. Вместе с Сергеем Думчевым, экс-кандидатом в мэры Киева, они возглавляют партию “Рух за реформи”.

По данным SimilarWeb, в августе 2019 года сайт Znaj.ua посетили 33,67 млн человек, это второе по посещаемости СМИ в рейтинге SimilarWeb. Зарабатывает крупнейший медиа холдинг страны на медийной рекламе, спецпроектах и политической джинсе. В день могло выходить до 10 "рекламных" новостей.

Немаркированная реклама на Znaj.ua стоила:

1) пост в Facebook - $100-300

2) новость - $200-300

3) статья - $500-1000

Помимо “джинсования” у сайта была и собственная бот-ферма для нагона вовлеченности под посты.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Мужчина стрелял и угрожал терактом на мосту в Киеве. Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать. Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Он требовал прекратить капитуляцию в Донбассе, но в полиции эту информацию не подтвердили. Там заявляют, что он требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой. В ходе штурма злоумышленника задержали. Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку.



2. Рада отменила уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство. За это решение проголосовали 347 депутатов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что наличие уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство является одним из способов давления на бизнес в Украине. Отмена такой ответственности должна улучшить условия ведения бизнеса в Украине.

3. Суд заочно арестовал одного из фигурантов по делу о Роттердам+. Бывший сотрудник Нацкомиссии по энергетике и тарифам (НКРЭКУ) Владимир Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы Роттердам+, убытки государства от которой составили почти 19 млрд грн. Роттертам+ - это методика формирования цены на топливную составляющую (а именно уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине.