"Ключ лежит в Анкаре". Сможет ли зерновая сделка работать без России

Россия сообщила о приостановке участия в зерновом соглашении. Но, похоже, добиться желаемого эффекта агрессору не удалось: через три дня после "выхода" РФ важный для украинской экономики и мира морской коридор остается открытым, корабли продолжают вывозить зерно. Без Москвы скорость досмотра судов только ускорилась.

Соглашение может работать и без РФ, говорит LIGA.net капитан, военный моряк в запасе Павел Лакийчук. Главное условие – политическая воля Турции, в несколько раз превосходящей РФ военно-морским потенциалом.

Российский диктатор Владимир Путин оказался на растяжке: прислушаться к Реджепу Эрдогану, которому нужен зерновой коридор, или идти на значительное ухудшение отношений, объясняет LIGA.net руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Есть ли шансы сохранить "зерновой коридор" после демарша Путина и может ли Россия применить оружие против гражданских кораблей: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Вечером 29 октября Россия объявила, что прекращает участие в реализации зерновой сделки – якобы из-за атаки дронов на корабле Черноморского флота в Севастополе (о нем читайте здесь).

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Морской экспорт зерна из Украины приостановился на один день. Но уже 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с аграрной продукцией. А 1 ноября украинские порты покинули еще три судна, сообщили в Стамбульском совместном координационном центре (СКЦ).

Движение кораблей согласовано делегациями Украины, Турции и ООН, а российская делегация просто "была проинформирована", говорится в заявлении СКЦ.

Россия привычно угрожает. Представитель России в ООН Василий Небензя 31 октября заявил, что россияне планируют блокировать беспрепятственное прохождение зерновозов в Черном море.

В частности, в 7:30 понедельника капитаны 12 вышеупомянутых судов получили телеграмму: "Зерновой коридор прекращен Российской Федерацией. Продолжение вашего пути опасно".

Через полчаса телеграмму капитанам направил уже настоящий СКЦ: "Предыдущее сообщение не санкционировано. СКЦ разрешает проход". Но россияне продублировали свои угрозы и снова подписали телеграмму как "СКЦ РФ", рассказывает LIGA.net ознакомившийся с ними Клименко.

К угрозам России никто не прислушался, и почти все эти суда уже у Босфора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зерновое соглашение остается в силе, несмотря на агрессивные заявления со стороны России.

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КАК РОССИЯ ГОТОВИЛА СВОЙ ВЫХОД ИЗ СОГЛАШЕНИЯ

В июле министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал 120-дневное соглашение, которое должно было действовать до 20 ноября. Документ предусматривает автоматическую пролонгацию при отсутствии предостережений. В России они возникли еще задолго до инцидента в бухте Севастополя, утверждает Зеленский. По его словам, решение сорвать зерновое соглашение Россия приняла еще в сентябре.

В середине сентября мониторинг Института Черноморских стратегических исследований начал фиксировать нестандартное для Мраморного моря увеличение количества судов. Именно его побережье предназначено для временной стоянки судов, ожидающих проверку инспекционными группами СКЦ.

Проанализировав продолжительность пребывания 69 судов "зернового флота" в Мраморном море, аналитики пришли к выводу, что с 18 сентября продолжительность ожидания инспекции увеличилась в несколько раз: с 54 часов/судно в первой половине месяца до 272 часов/судно – во второй. Одно из судов ждало проверки рекордные 22 дня.

"Мы с коллегами 12 лет мониторим море и ни разу такого не видели, – говорит LIGA.net Андрей Клименко. – Можно утверждать, что 17-18 сентября члены российской делегации СКЦ предоставили команду тянуть время и создавать накопления судов. Причем команда – из Минобороны РФ , потому что их представитель в СЦК – контрадмирал".

Кроме того, Россия всячески мешала увеличению инспекционных групп, проверяющих судна. 24 октября Россию уговорили увеличить количество групп с трех до пяти. Но, учитывая количество судов в "пробке", это не особо помогло разгрузить очередь.

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ЧТО СОГЛАШЕНИЕ ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЫ

За три месяца действия зернового коридора 422 судна экспортировали из Украины почти 10 млн тонн агропродукции, сообщили в Министерстве инфраструктуры: "Этот объем мог бы быть на 30-40% больше, если бы РФ не блокировала проведение инспекций в Босфоре".

Зерновой коридор в октябре обеспечил Украине 61% агроэкспорта, сосчитали в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

По состоянию на начало ноября Украина накопила еще около 49 млн тонн урожая, который нужно вывезти. "Вывоз этого объема в случае закрытия морских путей растянется на полтора года", – объяснял LIGA.net глава УКАБ Роман Сластен. Программа-максимум для всех наземных логистических вариантов и речных портов Дуная при закрытии морских путей – 3 млн тонн в месяц.

"Без коридора экспорт агропродукции уменьшится в шесть-семь раз. Государственный бюджет недополучит миллиарды долларов, а следующая посевная окажется под вопросом", – указывал в комментарии LIGA.net Дмитрий Минов, директор компании Risoil Ukraine.

Например, есть риски, что дальнейшие действия аграриев по сбору кукурузы будут полностью зависеть от судьбы "зернового коридора", указывают в УКАБ. Если его перекроют, уже выращенная кукуруза может остаться "зимовать" в полях, потому что не будет смысла ее собирать.

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Мир без зерновой сделки ожидают значительно более высокие цены на продовольствие. После заявления РФ 30 октября фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли на 7,7%, кукуруза подорожала почти на 3%, пишет FT.

ЕСТЬ ПЛАН: ДАЛЬШЕ – БЕЗ РОССИИ

30 октября, на следующий день после демарша России, совместный координационный центр уже без представителя страны-агрессора увеличил количество инспекционных групп с пяти до 10. Это дало возможность проверить 46 судов с 1,7 млн тонн украинской агропродукции и сократить очередь на Босфоре до 147 судов, сообщили в МИУ. На 30 октября их было 218.

Президент Турции Эрдоган сообщил 31 октября, что его страна продолжит усилия по поиску разрешения глобального продовольственного кризиса, как он это делал до сих пор. "И хотя Россия колеблется... мы будем решительно продолжать", – заявил он.

Зерновое соглашение может работать и без участия РФ, говорит LIGA.net капитан, военный моряк в запасе Павел Лакийчук. Главное условие для этого – политическая воля Эрдогана.

"Ключ к тому, как будет развиваться ситуация, лежит в Анкаре, – считает Лакийчук. – С самого начала соглашение держалось на личных гарантиях Эрдогана".

Турецкий лидер заинтересован в продлении соглашения. В противном случае – это будет огромным ударом по его престижу на международной арене, говорит LIGA.net председатель парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко (Слуга народа).

По его мнению, Турция должна стать гарантом того, что Россия не будет прибегать к провокациям и вооруженным нападениям на зерновозы. Один из вариантов – если суда Турции или другого государства согласятся охранять зерновозы. Тогда коридор может работать без России.

СПРАВКА. Согласно подписанному Шойгу соглашению, Россия обязуется не нападать на гражданские суда. Никакие военные корабли, самолеты или беспилотники не могут приближаться к этому коридору ближе 10 морских миль (18,5 км), говорит LIGA.net Клименко. Согласно подписанному Шойгу соглашению, Россия обязуется не нападать на гражданские суда. Никакие военные корабли, самолеты или беспилотники не могут приближаться к этому коридору ближе 10 морских миль (18,5 км), говоритКлименко.

Эрдоган должен принять волевое решение по обеспечению безопасности кораблей, убежден Лакийчук. Отсутствие такого решения чревато огромными страховыми рисками. Часть страховых компаний уже начинает отказываться от страхования судов.

К примеру, британский Lloyd's of London Ascot остановил страхование новых грузов, использующих "зерновой коридор", пока не получит больше ясности.

"Существенных изменений после заявлений РФ мы не ожидаем. Разве что страховщики либо откажутся, либо введут какие-либо ограничения на страхование военных рисков", – говорит LIGA.net Александр Насанчук, специалист отдела имущественного страхования BritMark. Его компания страхует продовольствие, которое суднами вывозят из Украины.

Скорее всего, дополнительно страховать военные риски в таком случае никто не захочет, считает Насанчук: "Потому что смысл страховать, если вероятность потери груза или судна – условно 50%". Поэтому действующими останутся подписанные ранее контракты, а сами перевозки после "выхода" из соглашения РФ существенных изменений не претерпят, добавляет эксперт.

Глава отдела помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что страховщики сообщили о возможности повышения премий на четверть или половину за судоходство через Черное море.

Для страховщиков позиция Эрдогана будет иметь решающее значение, говорит Клименко. Ни один судовладелец не пойдет в или из украинских портов без страхования рисков, добавляет LIGA.net адвокат, глава отделения ААУ в Одесской области Виктор Сизоненко.

"Эрдоган претендует на роль лидера Черноморского региона. И демарш Кремля будет мощным ударом по самолюбию Эрдогана, – считает Лакийчук. – Если зерновое соглашение прекратит действие – это станет свидетельством несостоятельности Эрдогана, в первую очередь, для азиатских и африканских государств".

"Для Эрдогана зерновое соглашение – это козырный туз, которым он лично спасает половину мира от голода", – считает Клименко.

Кроме того, на июнь 2023 года в Турции запланированы президентские выборы. "Авторитарные лидеры для завоевания электората должны демонстрировать силу. А Путин пытается показать миру, что Эрдоган – слабак", – добавляет Лакийчук.

Между тем, члены СКЦ (без России) договорились не планировать движение судов "зерновым коридором" 2 ноября. Клименко связывает паузу с необходимостью Эрдогана переговорить с Путиным и Зеленским и попытаться найти выход из ситуации.

"У турок сильная позиция. И теоретически они могут сказать россиянам: извините, дальше без вас, – предполагает Клименко. – Если Эрдоган психанет – нам это будет на руку".

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ПОЙДЕТ ЛИ РОССИЯ НА ПРОВОКАЦИЮ

С одной стороны, тормозов у РФ с каждым днем все меньше, поэтому возможно все. Тем более, с точки зрения международного права, соглашение не возлагает на Россию никаких обязанностей и не создает дополнительных механизмов привлечения к ответственности за нарушение, а является в первую очередь политическим инструментом, объясняет LIGA.net юрист Сизоненко.

Но Путин опасается Эрдогана, и это определенный предохранитель от вооруженных провокаций Кремля, считает Мережко: "Путин боится оказаться в тотальной изоляции. Для него Эрдоган – один из последних мостов".

У Путина уже есть плохой опыт "взаимодействия" с Турцией в сирийской кампании. Лакийчук напоминает, как в 2015-м турецкие истребители F-16 уничтожили российский Су-24 на границе с Сирией. "Пару недель российская пропаганда билась в истерике, но все завершилось пшиком", – добавляет он.

Россия прекрасно понимает, что с Турцией шутки не проходят, говорит Клименко. "Путин будет на растяжке: прислушаться ли к Эрдогану, или идти на значительное ухудшение отношений с Турцией".

Турция, по словам Клименко, преобладает Россию по военно-морскому потенциалу в несколько раз: и количественно, и качественно. "За последние 15 лет Турция построила современный флот фрегатов и корветов, – резюмирует эксперт. – И не будем забывать, что это страна НАТО".

LIGA.net обратилась за комментарием по поводу предстоящего соглашения в Министерство инфраструктуры. На момент публикации там затруднились ответить. Мы готовы добавить ответ министерства, как только получим.

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