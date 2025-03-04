Президент США Дональд Трамп решил поставить на "паузу" предоставление Украине американской помощи. Сколько и какой помощи Украина не дополучит – точно никто не понимает.

Президент Владимир Зеленский на фоне сообщений о прекращении помощи Украине поручил МИД и Минобороны связаться с США, чтобы получить четкий ответ:

"Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны", – сказал он.

Вероятнее всего, речь идет об остановке помощи в рамках программы USAI. "Фактически сейчас под вопросом поставки на 2025-2026 год", – говорит LIGA.net глава фракции Голос Александра Устинова.

Насколько критична для Украины сейчас потеря американской поддержки и какие последствия может иметь – коротко.