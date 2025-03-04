Президент США Дональд Трамп вирішив поставити на "паузу" надання Україні американської допомоги. Скільки і якої допомоги Україна не доотримає – точно не розуміє ніхто.

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Президент Володимир Зеленський на тлі повідомлень про припинення допомоги Україні доручив МЗС та Міноборони зв'язатися із США, щоб отримати чітку відповідь:

"Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни", – сказав він.

Найімовірніше, ідеться про зупинку допомоги в рамках програми USAI. "Фактично, зараз під питанням постачання на 2025-2026 рік", – каже LIGA.net голова фракції Голос Олександра Устінова.

Наскільки критичною для України зараз є втрата американської підтримки та які наслідки може мати – коротко.