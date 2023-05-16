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Тема дня | Княжья стая. НАБУ задержало главу Верховного суда за решение в пользу Жеваго: что известно

Цей матеріал також доступний українською
Княжья стая. НАБУ задержало главу Верховного суда за решение в пользу Жеваго: что известно - Фото
Жеваго и Князев (коллаж - Дарина Дмитренко/LIGA.net)
16.05.2023, 18:21

НАБУ и САП задержали главу Верховного суда Князева по подозрению во взяточничестве. Группировка якобы действовала в интересах Жеваго

15 мая детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали главу Верховного суда Всеволода Князева. По версии следствия, он является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения. И не только для него.

"Это очередное подтверждение, что в судейской системе, к сожалению, существуют кланы, которые друг вместо друга приходят к власти. Но суть проблемы не меняется", — говорит LIGA.net юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Что известно о "преступной организации" Князева и что делать с Верховным судом: краткий обзор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В начале 2023 года правоохранители получили информацию о "преступной группировке" с привлечением руководства судебной ветви власти. Поэтому НАБУ решило осуществить оперативное проникновение в группировку с помощью детектива под прикрытием, заявил на брифинге директор НАБУ Семен Кривонос.

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"В результате... нами был зафиксирован ряд контактов владельца группы Финансы и кредит (речь идет о Жеваго. – Ред.) с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности", – сообщил директор НАБУ.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко уточнил, что адвокатское объединение якобы являлось посредником между руководством суда и лицами, которые хотели за взятку решить дело в суде. Причем это касалось не только Верховного суда, но и "большинства судов на территории Украины".

Жеваго и вышеуказанный адвокат якобы договорились о передаче взятки чиновникам Верховного суда за принятие нужного для бизнесмена решения, заявил Кривонос.

СПРАВКА. Необходимое решение Жеваго Верховный суд принял 19 апреля, сообщили в НАБУ, но не уточнили, о чем именно идет речь. Из открытых источников известно, что 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила решение апелляционной инстанции, согласно которому в компании Ferrexpo Жеваго пытались отсудить 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

Пресс-служба Жеваго категорически отрицает, что бизнесмен имеет какое-то отношение к ситуации вокруг Верховного суда: "Информация некоторых СМИ о том, что неправомерная выгода могла быть получена от действовавших в интересах предпринимателя людей, полностью неправдива. Константин Жеваго никогда никому не давал и не мог давать подобные указания".

В начале мая адвокат якобы получил от руководства ВС указание о разделении взятки между членами "преступной группировки". Первая часть взятки была получена 3 мая, вторая – 15 мая. И именно во время второго "транша" детективы разоблачили "на горячем" руководство суда.

Схема – НАБУ

Кроме того, по словам Кривоноса, члены группировки пытались повлиять на избрание членов Высшей квалификационной комиссии судей, отвечающей за отбор и квалификационную оценку судей.

Обшуки у справі Князєва (Фото – НAБУ)

В настоящее время задержаны два человека, в частности глава ВС Князев. Подозрение ему пока не объявлено, но у детективов есть на это 24 часа с момента задержания. Статья, которая может быть инкриминирована Князеву, предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет. Также в НАБУ подчеркнули, что следственные действия продолжаются и могут быть новые задержания и подозрения в этом деле.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Верховный суд – это суд над судами, говорит LIGA.net юрист ЦПК Щербан: "А глава ВС фактически возглавляет судейское самоуправление в стране и может влиять на любого главу любого суда".

По ее словам, Большая палата ВС решает все ключевые вопросы и разногласия в судебной практике. "И может поломать любое дело: уголовное, хозяйственное, гражданское", – добавляет Щербан.

Она уверена, что этот кейс позволяет утверждать, что реформа Верховного суда оказалась неуспешной.

"Это дело очень напоминает группировку, которая существовала вокруг экс-главы ОАСК Павла Вовка (так называемой "волчьей стаи". – Ред.), – объясняет Щербан. – Но здесь ситуация еще хуже, так как речь идет о высшем суде страны и деятельности судей после так называемого очищения".

Новосозданный Верховный суд начал работу в 2017 году в результате судебной реформы времен президентства Петра Порошенко. По данным Dejure Foundation, в большинстве своем ВС состоит из старых судей, из которых 44 судьи (23%) были признаны недоброчестными.

"Судьи ВС шокированы упомянутыми событиями... Это черный день в истории суда", – говорится в заявлении пленума ВС, принятом 142 судьями 16 мая. Также на пленуме решили приступить к процедуре выражения недоверия Князеву, следствием чего должна быть его отставка с должности главы суда. Однако Князев не потеряет должность судьи ВС.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Власти думают над тем, что делать с Верховным судом и судебной реформой в целом, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента. По его словам, четких сценариев еще нет.

В феврале 2023 года Князев публично критиковал замглавы ОП Андрея Смирнова, назвав его "имитатором судебной реформы". На что Смирнов в интервью LIGA.net связал обвинение Князева с намерениями властей провести "глубокую судебную реформу, согласованную с международными партнерами".

На запрос LIGA.net по поводу ситуации с Верховным судом Смирнов не ответил.

Эксперт Центра политико-правовых реформ Ольга Пискунова против того, чтобы рубить с плеча и с нуля формировать Верховный суд.

"Любая реформа — это итерационный процесс, — объясняет она в комментарии LIGA.net. – Первая итерация показала, что воронка, которая должна отсеять недоброчестных судей, пока не работает должным образом".

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Именно поэтому сейчас важно сформировать профессиональный и добропорядочный состав ВККС, который должен наработать новый механизм отбора судей, добавляет она: "Процесс очищения судебной власти длительный и постепенный. Нельзя за один день выгнать всех судей, а на следующий день набрать новых доброчестных".

При желании очистить Верховный суд можно за год-два, считает Щербан. Но для этого нужно создать независимую ВККС.

По ее словам, важную роль ВККС подтверждают заявления НАБУ о том, что "группировка Князева" якобы пыталась повлиять на конкурсный отбор в ВККС.

После оглашения подозрения правоохранители должны будут обратиться в Высший совет правосудия (ВСП), который должен в течение пяти дней дать разрешение на задержание Князева и других судей ВС. Только после этого дело перейдет в Высший антикоррупционный суд, который будет рассматривать меру пресечения.

"Рассмотрение в ВСП может быть лакмусовой бумажкой успешности/неуспешности перезапуска этого органа", — считает Щербан.

По ее мнению, решение ВСП покажет, готова ли судебная система бороться с такими случаями и готовы ли судьи демонстрировать, что они не хотят быть частью такой системы.

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Юрий Смирнов
Юрий Смирнов
специальный корреспондент LIGA.net
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