Монобольшинство Зеленского в парламенте приняло все решения исключительно благодаря помощи других фракций

В понедельник, 30 марта, парламент провел целых три внеочередных заседания, которые четко показали: монобольшинство де-факто прекратило свое существование. Группа олигарха Игоря Коломойского проявила себя в открытую и пошла наперекор просьбе президента Владимира Зеленского. Почему Слуга народа больше не сможет похвастаться коалицией, а принятие решений зависит от кулуарных договоренностей, - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Почти неделю Рада собиралась на внеочередное заседание ради двух целей: борьба с последствиями коронавируса и избежание дефолта. Для первого необходимо было принять пакет законопроектов, включая секвестр госбюджета. Для второго – утвердить земельную реформу и так называемый "антиколомойский" закон, чтобы получить $8-10 млрд от МВФ. И именно из-за закона о банках фракция Зеленского начала трещать по швам.

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"Раньше диалог был такой, что если дело дойдет до этого закона, то его согласуют с Коломойским и внесут версию, которая будет его устраивать. А для МВФ мы будем делать вид, что это депутаты испортили хороший закон. Но сейчас правительство внесло документ без согласования с ним", - объясняет собеседник в руководстве фракции.

Это вызвало истерику у нардепов, связанных с Коломойским. Помимо регистрации альтернативных законопроектов, его окружение начало призывать Зеленского отказаться от "долговой иглы" и говорить, что в дефолте нет ничего плохого. Параллельно с этим олигарх убеждал нардепов "заболеть" и проигнорировать заседание Рады.

Серьезный звоночек для Зеленского прозвенел 27 марта, когда на встречу с президентом пришло всего 150 "слуг" из 248. "Президент спросил Арахамию, где остальные. Давид ответил, что часть заболела, часть на округах. Президент попросил собрать фракцию, и чтобы никто не болел", - рассказал LIGA.net нардеп, присутствовавший на встрече в КВЦ Парковый.

Однако часть фракции, которая ориентируется на Коломойского, и не думала "выздоравливать". Поэтому в СН поняли, что голоса под "антиколомойский" закон нужно искать на стороне. Как показало голосование, недостающую поддержку Зеленский получил у фракций ЕС и Голос, а также группы Доверие. В самой СН за банковский закон дали голоса только 198 нардепов. Те же фракции помогли СН принять в целом земельную реформу.

При этом в президентской фракции отказались рассказывать, кто вел переговоры с фракциями, и главное - какие договоренности были достигнуты. Единственное, что сказали: с Петром Порошенко переговоры вел, в том числе, лично Зеленский.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Голосование за "антиколомойский" закон четко показало то, что было известно и ранее: лобби Коломойского в Слуге народа существенно и позволяет вставлять палки в колеса любой инициативе президента. И в понедельник этому было не одно доказательство.

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В частности, парламенту понадобилось два внеочередных заседания, чтобы сменить министров финансов и здравоохранения. При этом уволенные Илья Емец и Игорь Уманский не писали заявления об отставке, а были отправлены в отставку по инициативе премьера Дениса Шмыгаля.

В то же время предложенные кандидатуры вызвали дискуссии внутри самой фракции СН. За нового министра здравоохранения в первый раз проголосовали только 182 "слуги". Примечательно, что часть группы Коломойского поддержала назначение Максима Степанова - кума бизнес-партнера олигарха Игоря Палицы. Однако слишком спорная биография Степанова разъединила монолитную до недавнего времени фракцию.

В итоге только благодаря голосам фракции ОПЗЖ, группы черновицкого бизнесмена Ильи Павлюка в СН и нардепам от Доверия Степанов был утвержден со второй попытки. Та же участь ждала и нового министра финансов Сергея Марченко.

Лобби Коломойского в Слуге народа существенно и позволяет ставить палки в колеса любой инициативе президента

Кроме того, Рада должна была утвердить Ольгу Буславец на должности министра энергетики, однако в последний момент Зеленский прислал письмо в Раду и попросил отложить этот кадровый вопрос. Как рассказали LIGA.net собеседники в СН, за Буславец, которую связывают с ДТЭК Рината Ахметова, не было голосов. В частности, в позу ожидаемо встал Коломойский.

Еще одним маркером проблем в Слуге народа стало голосование за секвестр бюджета. Правительство Шмыгаля сначала подало вариант изменений бюджета, который раскритиковали все фракции, включая СН. В конечном итоге после доработки законопроекта на выходных в ночь на понедельник был подан новый вариант секвестра.

"Был принят ряд непопулярных решений по созданию стабфонда за счет части капитальных расходов, которые мы вернем", - заявил Шмыгаль, представляя законопроект в сессионном зале.

Однако депутатов это не убедило, и за секвестр проголосовали 223 нардепа. При этом столь важные шесть голосов фракция президента не досчиталась не из-за Коломойского, а из-за комитета по вопросам образования. Еще утром до заседания член комитета Роман Грищук (фракция Слуга народа) призвал коллег не голосовать за секвестр. "Это убийство для науки, строительства и ремонтов опорных школ, доплат молодым учителям", - объяснил LIGA.net свою позицию Грищук.

ЧТО ДАЛЬШЕ. В понедельник фракция президента не приняла ни одного решения исключительно своими силами. Проблемы начали возникать даже в комитетах, где у СН также формальное большинство. В частности, сегодня финансовый комитет только со второй попытки смог собрать кворум, чтобы утвердить "антиколомойский" закон.

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"Я знаю, что пытались повлиять на депутатов перед голосованием в комитете. Но все отказались от всех предложений", - сообщил LIGA.net нардеп от СН Александр Качура. В то же время он не уточнил, что именно предлагали членам комитета за "болезнь".

Другой собеседник LIGA.net во фракции отметил, что Коломойский лично звонил членам комитета и всячески угрожал. "Мы всех идентифицировали и сыграли на опережение", - рассказывает один из руководителей СН.

По сути Слуга народа уходит в эпоху широкой коалиции

Можно сослаться на пандемию коронавируса, но из-за нее официально заразились только два нардепа от СН. А еще до десяти, по информации LIGA.net, просто побоялись приезжать в Киев, чтобы не заразиться.

Однако ключевую роль в отсутствии голосов сыграл Коломойский. LIGA.net проанализировала результаты голосования за банковский законопроект, а также опросила депутатов от СН.

В итоге LIGA.net получила перечень из 25 "слуг народа", которые могут быть лояльны Коломойскому: Максим Березин, Андрей Боблях, Владислав Бородин, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Воронько, Денис Герман, Сергей Демченко, Александр Дубинский, Олег Дунда, Максим Зуев, Константин Касай, Артем Ковалев, Александр Куницкий, Анастасия Ляшенко, Александр Матусевич, Алексей Мовчан, Эдуард Прощук, Вячеслав Рублев, Сергей Северин, Валерий Стернийчук, Александр Ткаченко, Александр Трухин, Игорь Фрис, Дмитрий Черный.

Если взять чистую математику и отнять группу Коломойского от фракции СН, то получится 223 нардепа. И в любой ситуации, которая противоречит интересам олигарха, де-факто коалиции у Зеленского нет. Это признают и в самой фракции.

"По сути мы уходим в эпоху широкой коалиции", - признается один из руководителей Слуги народа. Но что с этим делать – пока не знают.

"Можем ли мы их выгнать? Думаю, к этому придет, но тогда развал коалиции, отставка правительства в период карантина, и добро пожаловать политический кризис страны. Это ненормальный сценарий", - рассуждает собеседник в руководстве СН.

В свою очередь Качура считает, что на данный момент о расколе во фракции говорить не стоит. "Рано или поздно это может произойти, но сейчас у нас все нормально. Надеюсь, что мы будем держаться до конца созыва", - отметил он. При этом он признается, что со временем фракция должна будет избавиться от "предателей". Однако, уверяет: их не так много, как говорят, и на целостность коалиции это не повлияет.

"Сильной ссоры с Коломойским нет. Сегодня просто был бизнес", - резюмирует собеседник в руководстве фракции.

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