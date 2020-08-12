Объявленный в розыск судья Вовк обещает прийти на допрос. Уже год, находясь под подозрением НАБУ, он продолжает работать главой Окружного админсуда

Скандально известный глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк придет 17 и 18 августа на допрос в НАБУ, куда его вызывают уже больше месяца. Перед этим НАБУ объявило его и еще шестерых подозреваемых в розыск - они не реагировали на вызовы.

Как судьи игнорируют допросы после появления "пленок Вовка" и почему это может затянуться на годы: история коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Вчера НАБУ вчера объявило в розыск "элиту судебной системы": главу ОАСК Павла Вовка и еще шестерых подозреваемых - Владимира Келеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Сергея Остапца.

Месяц назад им, утверждают в НАБУ, было объявлено подозрение: в захвате власти, попытках установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.

Судья Вовк получение подозрения опровергал: "Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске". Другие судьи также игнорировали вызовы НАБУ на допросы. Шестеро подозреваемых пропустили пять вызовов, трое - шесть.

Очередные допросы были назначены на 10-11 августа. Вовк не явился. Аппарат ОАСК вернул в САП подозрения, утверждая, что они были оставлены прокурорами "просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Эти люди уверены в своей безнаказанности. И небезосновательно, потому что и президент, и генпрокурор, и Высший совет правосудия делают все для того, чтобы их покрывать. Это означает, что они тормозят любые юридические действия, которые могут привести к их реальной ответственности", - сказал LIGA.net глава правления фундации DEJURE, доктор юридических наук Михаил Жернаков.

По ОАСК есть как минимум два эпизода, в которых фигурируют "пленки Вовка".

Первый эпизод. 26 июля 2019 года следователи обыскали суд из-за давления на Высшую квалификационную комиссию судей. НАБУ опубликовало записи разговоров якобы Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем. Из них следует, что судьи влияли на кадровые назначения в Высшую квалификационную комиссию судей и шантажировали чиновников принятием неправосудных решений.

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По этому эпизоду Вовку объявили целую пачку подозрений - в давлении на ВККС, превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, вынесении заведомо неправосудных решений, даче взяток, вмешательстве в работу автоматического документооборота судей. Но Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей.

Второй эпизод. Свежая партия "пленок Вовка" обнародована в июле-2020. По версии следствия, подозреваемые судьи ОАСК принимали заказные решения в интересах политиков и бизнес-кругов за деньги. Для этого Вовк, сообщили в НАБУ, подавал надуманные иски от подставных организаций или физлиц в свой же суд с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.

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Вовк записи разговоров, обнародованные НАБУ, назвал сфальсифицированными, и заявил, что в отставку не собирается. "Обыски и подозрения - это ничто иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть", - написал Вовк.

ЧТО ДАЛЬШЕ. После объявления в розыск судья Вовк написал в Facebook, что находится в Украине, ни от кого не прячется и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК. Он настаивал, что не дождался уведомления о подозрении в установленном законом порядке. "А как учат на юрфаке – нет подозрения, нет процессуального статуса. Ни я, ни мои коллеги не являемся подозреваемыми по делу", - писал он.

Сегодня Вовк написал в Facebook новый пост - о том, что получил "правильные" повестки."Представители бюро... пришли в ОАСК по-тихому, без пиара. Оказывается, если хотят, то могут даже соблюдать нормы УПК", - сказал он.

Допрос назначен на 17-18 августа. Вовк обещает, что придет: "Мне скрывать нечего, я готов!"

"Они придут на допрос. Но проблема в том, что пока это будет продолжаться, они и дальше осуществляют так называемое судопроизводство. Вдумайтесь. Люди, которые подозреваются в таком, сидят в суде, их даже не отстранили", - говорит Жернаков.

По его прогнозу, даже если расследование дойдет до рассмотрения в Антикоррупционном суде - "это как минимум годы". А после приговора, если он будет и вступит в силу, еще Высший совет правосудия должен принять решение. Только потом судьи перестанут быть судьями.

Жернаков считает, что единственный способ оперативно решить проблему - ликвидировать/реорганизовать ОАСК.

"К сожалению, это то, чем президент не собирается заниматься, - констатирует юрист. - И тем самым он самоустраняется от своих обязанностей как гарант Конституции: потому что право на справедливый суд - это право человека. И вопреки обещаниям президента Зеленского, которые он дал на пресс-конференции - разобраться с этим судом".

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