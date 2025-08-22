Если бы вы спросили кого-то в Будапеште или где-нибудь в мадьярской пуште, на Великой Венгерской равнине, кто такой Петер Мадьяр в начале 2024 года, в ответ вы получили бы лишь удивлённые брови. Мадьяр кто?

Лишь несколько хорошо информированных людей сказали бы, что он юрист с несколькими высокооплачиваемыми государственными должностями и бывший муж Каталин Варга, бывшей министерки юстиции и правой руки премьера Виктора Орбана.

Если бы вы задали тот же вопрос всего через несколько дней после громкого скандала с президентским помилованием, который в феврале того же года привёл к отставке Варги и президентки Венгрии Каталин Новак, гораздо больше людей связали бы его с антиправительственными протестами, сосредоточенными на защите детей, глубокой коррупции и общем недовольстве правительством Орбана.

Перемотаем до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года. Мадьяр стал не только известным каждому именем, но и главным конкурентом 15-летнего правления Орбана. Новичок в политике, чьё имя буквально переводится как "Петер Венгр", закрепил за собой статус наиболее заметного лидера оппозиции — того, кто действительно имеет реальный шанс свергнуть правительство Орбана.

