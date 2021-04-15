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Кому принадлежат "мертвые башни" Киева, ликвидация ОАСК. Что надо знать утром

15.04.2021, 09:42
Кому принадлежат
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня четверг, 15 апреля. Температура от +5 до +13, курс доллара 27.95

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Король недостроев. Загадка SkyTowers: Кому принадлежат "мертвые башни" Киева и что их ждет

В Киеве около 70 зависших на долгие годы строек, но SkyTower, который возле центрального ЗАГСа, безусловно, – король столичных недостроев. 

14 лет назад начали строить гигантский бизнес-центр и огромный отель, построили половину из 47 этажей, и в 2016-ом окончательно забросили. 

Одно из отличий SkyTower – он ничейный, точнее почти никто не знает, кто же владелец после ряда странных сделок в начале десятых годов. И самое интересное, кому он в скором времени будет принадлежать и что с ним госбанк будет делать. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "250 голосов есть". Сможет ли Зеленский закрыть "тайную комнату" Вовка: последний раунд

"Дайте мне с ним разобраться". Так в октябре 2019-го президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о "записях Вовка" и ликвидации Окружного админсуда Киева. Больше года Зеленскому понадобилось, чтобы разобраться и подать законопроект о ликвидации ОАСК. 

Что предусматривает инициатива Зеленского, что будет с судьями ОАСК в случае принятия закона и кто может помочь Павлу Вовку выйти сухим из воды – в коротком разборе LIGA.net. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Виктор Пинчук выставил на продажу 46-метровую яхту за $13 млн

Украинские миллиардеры отказываются от атрибутов хорошей жизни. Собственник трубной корпорации Интерпайп Виктор Пинчук решил продать свою 46-метровую яхту. Цена – $13 млн. 

Пинчук – уже второй участник украинского списка Forbes за месяц, который выставил на продажу свой дом на воде. До него сразу две яхты решил продать владелец МХП Юрий Косюк. Одна из них – 110-метровая Асе может потянуть более чем на $100 млн. 

Среди украинских олигархов немало владельцев яхт. Ждем продолжения? Больше по ссылке.

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