Сначала журналист Михаил Ткач нашел у себя в квартире заготовку под прослушку, а потом сожгли авто программы "Схемы". Что происходит?

Журналисты программы "Схемы" три года заявляли о разных эпизодах слежки и угроз - со стороны бывшего главы АП времен Януковича Андрея Портнова, охранников олигарха Рината Ахметова, пророссийского политика Виктора Медведчука, сотрудников президентского Управления госохраны (в УГО отрицают). Результат - нулевой. Теперь в Броварах сожгли автомобиль редакции. Что известно на данный момент: коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня ночью неизвестные сожгли в Броварах авто, на котором в течение четырех лет снимали свои расследования журналисты программы "Схемы". По свидетельству очевидцев, они видели начало возгорания, а перед этим слышали громкий звук, похожий на взрыв или хлопок. Радио Свобода цитирует отчет ГСЧС, в котором говорится, что причиной возгорания не может быть короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем: имело место "занесение внешнего источника поджога".

Сгоревший автомобиль не был застрахован, уточнила LIGA.net главный редактор "Схем" Наталия Седлецкая.

Как сообщил журналист Михаил Ткач, последний материал, над которым работала съемочная группа вместе с водителем Борисом Мазуром - "Короли дорог". Это расследование о том, как кортеж президент и его окружение - глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, помощник президента Сергей Шефир, ряд народных депутатов от Слуги народа - нарушают Правила дорожного движения и пользуются своими привилегиями. Суммарное количество просмотров расследования в украинской и русской версии составило около 1 млн.

Поджог авто "Схем": видео с камер наблюдения. Канал Радио Свобода на YouTube

Из этого же авто журналисты снимали день рождения Суркиса, серию о переезде президента Зеленского на государственную дачу, расследование о визите главы государства в Оман. "Я в этом авто часто находился больше, чем в редакции или дома", - говорит Ткач.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Поджог авто - это уже кульминация событий, на которые несколько лет обращают внимание журналисты "Схем".

Во время работы над сюжетом о "Королях дорог" за машиной журналистов программы вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. А 8 августа журналист Михаил Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. В потолке его квартиры, расположенной на последнем этаже многоэтажки, появилось просверленное с чердака отверстие - глубиной около 60 см.



Опрошенные Радио Свобода специалисты сошлись во мнении, что через него пытались установить "прослушку". Эксперты расходятся только в одном: его уже успели убрать или не успели установить, и какая цель: видео- или аудиозапись разговоров в квартире.

По словам Наталии Седлецкой, год назад Портнов опубликовал данные водителей программы, их паспорта и адреса, рассказал, когда они бывают дома. Публично призывал к физическому насилию и угрожал редакции. "Мы сходили на допросы в Нацполицию и... все... Дело до сих пор не передано в суд. А самого Портнова тогда принимали в Офисе президента", - напомнила она. В прошлую пятницу Порнов в очередной раз опубликовал такое: "Маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер".

Седлецкая не исключает, что именно Портнов может стоять за поджогом автомобиля водителя Бориса Мазура.

Не хочу множить скепсис... Но это не первый из инцидентов, которые происходили с нашей редакцией за годы существования... Год назад Портнов опубликовал данные наших водителей, их паспорта и адреса, - Наталья Седлецкая

В феврале 2019 года Нацполиция зарегистрировала производство из-за систематической слежки охраны Ахметова за Михаилом Ткачем и съемочной группой, которое продолжалось в течение полугода. Дело тихо сошло на нет, в нем ничего не происходит, говорит Седлецкая.

В ноябре 2017 года на группу "Схем" напали охранники Виктора Медведчука, когда журналисты возле аэропорта "Киев" (Жуляны) фиксировали его перелеты в Россию. Дело несколько раз закрывали, суд продолжается и сейчас, заседания назначаются раз в полгода.

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"Нашу машину хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов... Для меня очевидно одно: поджог связан с нашей профессиональной журналистской деятельностью, которая кому-то очень не нравится", - написала в Facebook Наталия Седлецкая.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в мае назвал наглостью методы сбора информации Михаилом Ткачом, который часто сопровождал его кортеж. Но сегодня после поджога автомобиля "Схем" он написал, что проходил подобное - когда в 2014 году его машину сожгли возле дворца "Украина", а коллектив 95 квартала якобы прослушивали.

Или Зеленский станет президентом, при котором преступления против журналистов начнут раскрывать. Или Зеленский станет очередным президентом, при котором убьют еще одного журналиста. Мне такой пиар не нужен, - Михаил Ткач

"Я прошел все это и знаю, как это... Надеюсь, что правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы", - написал президент в своем Telegram.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Событие квалифицировано как умышленное уничтожение имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Назначены экспертизы. Возле дома в Броварах, где сгорело авто, были камеры наблюдения - полиция заверяет, что изучает видеозаписи.

Полная безнаказанность. Поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в Киеве (в сентябре 2019 года) не расследован, заказчики и исполнители не названы. 23 июля 2020 года неизвестные подожгли в пригороде Киева дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина (фото). 11 августа 2020 года в Киеве сожгли Tesla экс-главы Офиса президента Андрея Богдана (фото, видео).

Только полгода спустя, вчера СБУ задержала подозреваемого в организации поджога авто журналистки Радио Свобода во Львове 30 января. Им оказался бывший сотрудник Национальной полиции. Исполнителем был 19-летний житель города Хмельницкий.

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