Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 22:55

Кому выгодна отставка Супрун. Четыре коротких версии

Кому выгодна отставка Супрун. Четыре коротких версии - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почему Мосийчук, чем известен судья Каракашьян, и почему Супрун все равно останется в Кабмине

Реклама
Реклама

Оппоненты Ульяны Супрун из парламентского комитета Ольги Богомолец два года пытались добиться ее увольнения - не удалось. А нардеп от партии Ляшко Игорь Мосийчук всего-то подал иск в Окружной административный суд - и отстранил. Чем может быть вызвана новая атака на ио министра здравоохранения и что дальше: короткий обзор ситуации от LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Супрун с первых дней назначения попала под жесткий прессинг. Активную кампанию по ее увольнению развернул комитет по вопросам здравоохранения и лично Богомолец (БПП), Мусий (внефракционный), Бахтеева и Шурма (Оппоблок). Только в 2018 году комитет дважды требовал уволить Супрун. Последний раз это было в октябре - единогласно. Из претензий: американское гражданство, нет должного образования, а ее статус ио министра нарушает закон.

Реклама

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Комитету не удалось, а Радикальная партия явно идет к успеху - и лично Ляшко этому рад. В феврале его нардеп Мосийчук подал в Окружной админсуд два иска против Супрун. Сегодня утром суд частично удовлетворил требования Мосийчука (объясняет это так). Еще до рассмотрения исков по сути суд запретил Супрун выполнять свои обязанности как ио министра.

Мосийчук утверждает, что им движут исключительно высокие побуждения: "Мы боремся не с Супрун, а за жизнь и здоровье украинцев". Но почему Супрун снимают именно руками РПЛ? Звучат четыре версии, которые могут существовать и по отдельности, и в связке.

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ. Месть Ляшко. В прошлом году детективы НАБУ провели обыск у его помощника Александра Богачева. Это произошло заявления Супрун о том, что Богачев предлагал ей взятку квартирой в обмен на помощь с дорогим оборудованием для больницы в Вишневом.

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ. Интересы людей Ахметова на фармрынке: партию Ляшко относят к орбите влияния донецкого бизнесмена. Как, кстати, и еще одну активную сторонницу отставки Супрун - Татьяну Бахтееву, в адрес которой периодически звучат обвинения в лоббировании рынка.

Читайте также
Парубий: Супрун должна продолжить медицинскую реформу 05.02.2019В Николаеве на карантин закрыли 17 школ - список 30.01.2019В США врач прописал марихуану 4-летнему ребенку 29.01.2019

ТРЕТЬЯ ВЕРСИЯ. Фармацевтическая мафия. В Кабмине утверждают, что команда Супрун с момента прихода в МОЗ объявила войну коррумпированным схемам, которые процветали в отрасли годами, и это основная причина "настоящей войны" против нее.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕРСИЯ. Самая слабая версия. Как рассказал LIGA.net источник в БПП, накануне выдвижения кандидатом в президенты Порошенко якобы в частной беседе сказал, что Супрун будет уволена. Мотив - неизвестен. Но примечательна фигура судьи, который принял решение. Например, именно он восстановил в должности Романа Насирова, признал незаконным назначение Артема Сытника в НАБУ и назвал рекламу с политическими достижениями Луценко - социальной.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обращает внимание на то, что Окружной суд подлежал расформированию в рамках реформы, но "как-то так случилось, что именно он пропал из указа президента". Шабунин тоже не может назвать мотивов Порошенко, но указывает, что в дискредитацию Супрун "фарммафия и политические оппоненты вбросили серьезный ресурс".

Официально Порошенко высказал четкую поддержку Супрун. Кабмин - тоже. В Верховной Раде уже собирают подписи за назначение Супрун министром. Депутат Андрей Левус - один из инициаторов - говорит, что речь идет об обращении к лидерам коалиции: "Сейчас с ними коммуницируем. Дальше будет видно". Спикер Парубий высказался в поддержку Супрун: "Ульяна, мы победим!".

Реклама

ЧТО ДАЛЬШЕ. Супрун может обжаловать решение Окружного админсуда в течение 15 дней. 15 февраля иск Мосийчука к Супрун будет рассматриваться по сути.

Отстранение Супрун не означает, что работа Минздрава будет парализована, утверждает судья-спикер Богдан Санин. В суде разъяснили: Супрун запретили выполнять полномочия министра, но не запрещали - функции первого замминистра.

"Супрун останется в Кабмине", - заверил LIGA.net источник в Кабмине. Сейчас юристы ищут лазейки в законодательстве, которые позволят ей сохранить статус исполняющей обязанности министра. А вот идея назначить ее минитром - сложная в реализации. В парламенте нет голосов за назначение министра здравоохранения, даже если кандидатом будет не Супрун - сообщил журналистам представитель Рады в Кабмине Вадим Денисенко: "Нет кандидатуры, которая не расколола бы зал".

Читайте также: Кому выгодно отстранение Супрун?


специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
Отправить:
Распечатать:
Теги: супрун, медицина, реформа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Зверь у ворот. LIGA.net публикует планы России на 2019 год
Политика Зверь у ворот. LIGA.net публикует планы России на 2019 год
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика

Материалы, отмеченные знаком , , плашками Про новости компаний, Пресс-релиз, Про выборы 2019, публикуются на правах рекламы.

Материалы с пометкой "При поддержке....", "Партнер/спонсор проекта" могут публиковаться на правах рекламы. Материалы Пресс-центра "Информационного Агентства "ЛІГАБізнесІнформ" основаны на содержании пресс-конференций, круглых столов, пресс-релизов, и могут публиковаться на правах рекламы.
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".

© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2019

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефонам: +380 44 561-27-38, +380 44 585-24-06, adv@liga.net.
Партнер
Боты:
Мы в соцсетях:
приложения:
пуш-уведомления:
rss рассылка:rss
подписка на рассылку:
 