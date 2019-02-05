Кому выгодна отставка Супрун. Четыре коротких версии

Оппоненты Ульяны Супрун из парламентского комитета Ольги Богомолец два года пытались добиться ее увольнения - не удалось. А нардеп от партии Ляшко Игорь Мосийчук всего-то подал иск в Окружной административный суд - и отстранил. Чем может быть вызвана новая атака на ио министра здравоохранения и что дальше: короткий обзор ситуации от LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Супрун с первых дней назначения попала под жесткий прессинг. Активную кампанию по ее увольнению развернул комитет по вопросам здравоохранения и лично Богомолец (БПП), Мусий (внефракционный), Бахтеева и Шурма (Оппоблок). Только в 2018 году комитет дважды требовал уволить Супрун. Последний раз это было в октябре - единогласно. Из претензий: американское гражданство, нет должного образования, а ее статус ио министра нарушает закон.

Реклама

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Комитету не удалось, а Радикальная партия явно идет к успеху - и лично Ляшко этому рад. В феврале его нардеп Мосийчук подал в Окружной админсуд два иска против Супрун. Сегодня утром суд частично удовлетворил требования Мосийчука (объясняет это так). Еще до рассмотрения исков по сути суд запретил Супрун выполнять свои обязанности как ио министра.

Мосийчук утверждает, что им движут исключительно высокие побуждения: "Мы боремся не с Супрун, а за жизнь и здоровье украинцев". Но почему Супрун снимают именно руками РПЛ? Звучат четыре версии, которые могут существовать и по отдельности, и в связке.

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ. Месть Ляшко. В прошлом году детективы НАБУ провели обыск у его помощника Александра Богачева. Это произошло заявления Супрун о том, что Богачев предлагал ей взятку квартирой в обмен на помощь с дорогим оборудованием для больницы в Вишневом.

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ. Интересы людей Ахметова на фармрынке: партию Ляшко относят к орбите влияния донецкого бизнесмена. Как, кстати, и еще одну активную сторонницу отставки Супрун - Татьяну Бахтееву, в адрес которой периодически звучат обвинения в лоббировании рынка.

ТРЕТЬЯ ВЕРСИЯ. Фармацевтическая мафия. В Кабмине утверждают, что команда Супрун с момента прихода в МОЗ объявила войну коррумпированным схемам, которые процветали в отрасли годами, и это основная причина "настоящей войны" против нее.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕРСИЯ. Самая слабая версия. Как рассказал LIGA.net источник в БПП, накануне выдвижения кандидатом в президенты Порошенко якобы в частной беседе сказал, что Супрун будет уволена. Мотив - неизвестен. Но примечательна фигура судьи, который принял решение. Например, именно он восстановил в должности Романа Насирова, признал незаконным назначение Артема Сытника в НАБУ и назвал рекламу с политическими достижениями Луценко - социальной.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обращает внимание на то, что Окружной суд подлежал расформированию в рамках реформы, но "как-то так случилось, что именно он пропал из указа президента". Шабунин тоже не может назвать мотивов Порошенко, но указывает, что в дискредитацию Супрун "фарммафия и политические оппоненты вбросили серьезный ресурс".

Официально Порошенко высказал четкую поддержку Супрун. Кабмин - тоже. В Верховной Раде уже собирают подписи за назначение Супрун министром. Депутат Андрей Левус - один из инициаторов - говорит, что речь идет об обращении к лидерам коалиции: "Сейчас с ними коммуницируем. Дальше будет видно". Спикер Парубий высказался в поддержку Супрун: "Ульяна, мы победим!".

Реклама

ЧТО ДАЛЬШЕ. Супрун может обжаловать решение Окружного админсуда в течение 15 дней. 15 февраля иск Мосийчука к Супрун будет рассматриваться по сути.

Отстранение Супрун не означает, что работа Минздрава будет парализована, утверждает судья-спикер Богдан Санин. В суде разъяснили: Супрун запретили выполнять полномочия министра, но не запрещали - функции первого замминистра.

"Супрун останется в Кабмине", - заверил LIGA.net источник в Кабмине. Сейчас юристы ищут лазейки в законодательстве, которые позволят ей сохранить статус исполняющей обязанности министра. А вот идея назначить ее минитром - сложная в реализации. В парламенте нет голосов за назначение министра здравоохранения, даже если кандидатом будет не Супрун - сообщил журналистам представитель Рады в Кабмине Вадим Денисенко: "Нет кандидатуры, которая не расколола бы зал".

Читайте также: Кому выгодно отстранение Супрун?