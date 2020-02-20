Конец медреформы, критика оборонзаказа и мобильный бизнес как утопия. Что надо знать утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 20 февраля. Температура от +1 до +7, курс доллара 24.52.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Зеленский: Медреформу оценит коллегия выдающихся врачей (или конец Медреформы)

Какая реформа самая сложная? Медицины. Просто потому, что эта реформа никогда не нужна врачам. В первую очередь, хорошим, спасающим жизни врачам. Ведь такой врач никогда и ни в какой стране не будет бедным. Благодарные пациенты найдут способ его отблагодарить. А если врач немного аморален и высокопрофессионален (умеет спасать жизни), то он будет “зарабатывать” миллионы. И я не преувеличивают.

У лучшего трансплантолога печени Котенко, пойманного на взятке в $22 000, в кабинете нашли около миллиона долларов. И это у одного врача. В случае с Тодуровым злоупотребления могут достигать сотен миллионов гривен в год. И сотни, тысячи, десятки тысяч людей, сумевших купить себе здоровье и жизнь боготворят тодуровых-котенко и готовы защищать их от любых реформ (а у людей, которым денег не хватило купить - обычно нет уже голоса. совсем). Так и выходят, что врачи и их бывшие пациенты - против реформы, а молодые и будущие врачи и их пациенты, которым реформа должна упростить жизнь, еще не знают, что они пациенты и не имеют стимулов бороться за реформу.

Поэтому предложение Зеленского спросить врачей о реформе медицины, это примерно как спросить Винипуха о вреде меда. Прощай реформа.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Ракеты выпали из приоритета. Замсек СНБО критикует оборонзаказ

Можно за многое критиковать Петра Порошенко. Но в списке точно не будет ракет, которые начали делать в Украине за период его работы. В их необходимости - от зарядов для РСЗО до противокорабельных крылатых ракет «Нептун» - нет сомнений. Но почему-то новый гособоронзаказ ракетную программу приоритетной не считает, а без госзаказа программы разработок деградируют и закроются. Секретарь СНБО Данилов сказал - это неправда, госзаказ учитывает ракетную программу как приоритетную. Его заместитель, генерал Кривонос, с этим мнением не согласился и призвал президента завернуть документ на доработку. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В Австралии испытали первый самолет на солнечных батареях

В Австралии испытали беспилотник, которому для полета достаточно солнечного света. Да, пока это первая ласточка, но технологии сейчас развиваются с фантастической скоростью. Создатели рассчитывают, что подобные аппараты смогут летать в верхних слоях атмосферы и со временем станут альтернативой спутникам. И нет никаких оснований им не верить. Ну а пока можно просто посмотреть, как он летает. Это и правда красиво. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Ловушка новых поколений. Почему мобильный бизнес в Украине начинает напоминать утопию

Считать деньги всегда полезно. А ещё полезнее уметь считать деньги наперёд. Особенно если речь идёт не о тысячи гривень, а о нескольких десятках миллиардах. Мобильные операторы с 2015 года, с момента выдачи 3G лицензии, ведут большую стройку сети. Сейчас они вкладывают в 4G, а через пару лет - в 5G. А тем временем хитрые производители оборудования уже почти придумали 6G. Но хватает ли у украинских сотовых компаний прибыли на постоянный реинвест. Не у всех. Точнее прибыль то есть, но не очень большая. Не такая, как могла быть. Сливки с телеком - услуг снимают интернет сервисы. Такие как Viber, Facebook, Whatsapp. Больше по ссылке.

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