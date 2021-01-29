Конец налоговой милиции, Рада провалила назначение Витренко. Что надо знать утром
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Зеленский просит "слуг народа" поддержать Витренко
Скоро год, как в Украине нет полноценного министра энергетики. С марта 2020 года есть лишь исполняющие обязанности. Почему так? Есть две взаимосвязанные причины. Во-первых, в энергосекторе, несмотря на все реформы, роль государства остается ключевой. Во-вторых, от решений госорганов зависят доходы целой плеяды бизнесменов. Два самых ярких – Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.
Как показала практика, у каждого из них достаточно влияния в парламенте, чтобы сбить любую невыгодную кандидатуру. Вчера жертвой этого дуализма уже во второй раз стал Юрий Витренко. Не помогли ни публичные призывы к депутатам Владимира Зеленского, ни осторожное поведение самого Витренко. Для Украины это очень плохо.
Повторный провал означает, что независимого главы Минэнерго в стране не будет. Президенту дали понять: чтобы заполнить вакансию, придется искать компромиссы. И украинцы от них точно не выиграют. Больше по ссылке.
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