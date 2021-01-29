UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Конец налоговой милиции, Рада провалила назначение Витренко. Что надо знать утром

29.01.2021, 09:30
Конец налоговой милиции, Рада провалила назначение Витренко. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.

Конец налоговой милиции. Верховная Рада создала Бюро экономической безопасности

Этот день мы приближали, как могли... Верховная Рада создала Бюро экономической безопасности! Этот орган будет "заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики". Прощай Налоговая милиция и подразделение К в СБУ: ликвидация прописана в законе.
 
По задумке авторов, большая часть из 4000 сотрудников Бюро будет заниматься аналитической работой, распутывая сложные схемы. На бумаге – все неплохо и честный бизнес может праздновать победу. Осталось не запороть все на этапе имплементации. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. 

Зеленский просит "слуг народа" поддержать Витренко

Скоро год, как в Украине нет полноценного министра энергетики. С марта 2020 года есть лишь исполняющие обязанности. Почему так? Есть две взаимосвязанные причины. Во-первых, в энергосекторе, несмотря на все реформы, роль государства остается ключевой. Во-вторых, от решений госорганов зависят доходы целой плеяды бизнесменов. Два самых ярких – Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Как показала практика, у каждого из них достаточно влияния в парламенте, чтобы сбить любую невыгодную кандидатуру. Вчера жертвой этого дуализма уже во второй раз стал Юрий Витренко. Не помогли ни публичные призывы к депутатам Владимира Зеленского, ни осторожное поведение самого Витренко. Для Украины это очень плохо.

Повторный провал означает, что независимого главы Минэнерго в стране не будет. Президенту дали понять: чтобы заполнить вакансию, придется искать компромиссы. И украинцы от них точно не выиграют. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
новости утренний дайджест

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 