Конец налоговой милиции, Рада провалила назначение Витренко. Что надо знать утром

Этот день мы приближали, как могли... Верховная Рада создала Бюро экономической безопасности! Этот орган будет "заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики". Прощай Налоговая милиция и подразделение К в СБУ: ликвидация прописана в законе.

По задумке авторов, большая часть из 4000 сотрудников Бюро будет заниматься аналитической работой, распутывая сложные схемы. На бумаге – все неплохо и честный бизнес может праздновать победу. Осталось не запороть все на этапе имплементации.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Зеленский просит "слуг народа" поддержать Витренко

Скоро год, как в Украине нет полноценного министра энергетики. С марта 2020 года есть лишь исполняющие обязанности. Почему так? Есть две взаимосвязанные причины. Во-первых, в энергосекторе, несмотря на все реформы, роль государства остается ключевой. Во-вторых, от решений госорганов зависят доходы целой плеяды бизнесменов. Два самых ярких – Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Как показала практика, у каждого из них достаточно влияния в парламенте, чтобы сбить любую невыгодную кандидатуру. Вчера жертвой этого дуализма уже во второй раз стал Юрий Витренко. Не помогли ни публичные призывы к депутатам Владимира Зеленского, ни осторожное поведение самого Витренко. Для Украины это очень плохо.

Повторный провал означает, что независимого главы Минэнерго в стране не будет. Президенту дали понять: чтобы заполнить вакансию, придется искать компромиссы. И украинцы от них точно не выиграют. Больше по ссылке.

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