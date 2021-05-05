Конфликт Ивангая и Дудя, Поляков получил разрешение на запуск ракеты. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Firefly Aerospace украинца Макса Полякова привлекла $200 млн инвестиций с оценкой $1 млрд

Что вы могли пропустить, если провели последние 4 дня в пасхальном гастрономическом забытии:

1. Ахметов впервые за полтора десятка лет расщедрился на развернутый комментарий на политическую тему. Суть которого в том, что политика его не интересует и он за все хорошее. Это в контексте, что его соратник Борис Колесников создает новый политический проект.

2. YouTube-скандалище. Российский либеральный журналист Юрий Дудь вырезал из интервью с блогером Ивангаем часть, в которой тот говорит о Голодоморе, регрессиях НКВД и войне России против Украины. Говорит, "не хотел мучить хронометражем". После скандала Дудь опубликовал 12-минутный отрезок в Telegram.

3. Петр Порошенко использовал аффилированные офшоры для покупки произведений искусства. Выяснили журналисты международного консорциума OCCRP. Примечательно не то что очень богатый украинец использовал юрлица своего бизнеса для личных покупок (так делает большинство), а то, с какой яростью сторонники уже политика Порошенко защищают его в соцсетях и комментариях.

4. И хорошая новость – американская компания Firefly украинца Макса Полякова получила разрешение на запуск ракеты "Альфа".

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