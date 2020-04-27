Конкурс на главу Налоговой и первая онлайн-свадьба в Украине. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 27 апреля. Температура от +4 до +14, курс доллара 27.05

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Кабмин объявил конкурс на главу Налоговой, срок подачи документов заканчивается сегодня

В пятницу Кабмин уволил глав Налоговой и Таможенной службы Сергея Верланова и Максима Нефьодова. Увольнение было больше похоже на путч, чем на работу правового государства: Нефьодов с Верлановым пришли не Кабмин решать какие-то текущие вопросы ведомств и уже во время заседания правительства вынесли пункт об их снятии. Названная министром финансов Сергеем Марченко причина абстрактна: їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. (Интересно чьей).

Но это было только началом трагикомедии. В воскресенье, 26 апреля, на сайте Кабмина появилась новость о конкурсе на главу Таможни. Оклад 29 400 грн, и главное - срок подачи 27 апреля, а на следующий день уже результат. К чему этот юридический и этический фарс не ясно: в условиях карантина Кабмин может назначать глав ведомств без конкурса. Но ясно, что кадровая политика окончательно вернулась в ручной режим, а значит качество людей и решений будет системно ухудшаться. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. В Киево-Печерской лавре коронавирусом переболели почти все

Вся Лавра переболела коронавирусом, заявил представитель УПЦ МП. Кто-то умер, кто-то выжил. В том числе подтвердили, что переболел наместник Павел, который звал всех приходить в церковь. Но никто, судя по всему, ответственность за смерть людей не понесет. Все нормально. Текое правосудие в стране. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Валютное затишье или Три намека на девальвацию. Прогноз курса до 30 апреля

Уже три недели курс доллара на межбанке не выходит за пределы диапазона 27-27,5 грн/$. Все спокойно, как будто валюта в Украине тоже ушла на карантин. Какой будет ближайшая неделя и почему в будущем стоит опасаться новой девальвации гривни - в традиционном обзоре. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Во Львове провели первую в Украине онлайн-свадьбу

Карантин заставил многих отменить свои планы. Больше повезло тем, кто смог подстроиться под обстоятельства. Вот во Львове пара сыграла свадьбу через интернет. Праздник собрал по видеосвязи 70 гостей из пяти стран мира - намного больше, чем если бы проходил в традиционном формате. Быстро, дешево, удобно - оказывается, свадьбы могут быть и такими. Больше по ссылке.

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