Концерт состоится. Как и с кем Вакарчук пойдет на выборы

Святослав Вакарчук вступит в президентскую кампанию в конце года. Интрига в том, в какой роли: на разогреве или в качестве хедлайнера

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По данным нескольких источников LIGA.net, Святослав Вакарчук заявит о решении участвовать в президентских выборах в конце года. "Это будет сравнимо с открыванием шампанского: шумно и неожиданно", - предрекает знакомый с ним политик.

В середине осени Святослав Вакарчук не спешит заявлять о походе на Банковую. Но, по крайней мере, уже не отрицает президентских амбиций. "Мне нравится держать в напряжении, потерпите", - отшучивался фронтмен Океан Эльзы на форуме YES.

После произнесенной речи, в кулуарах Вакарчук признался, что у него есть команда, а на выборы пойти "несложно". Это было последние откровение музыканта. Он и его друзья продолжают хранить обет молчания.

Регистрация Вакарчука кандидатом на выборах главы государства в корне поменяет нынешний сценарий кампании. Претендентам с мощным ресурсом - Юлии Тимошенко и Петру Порошенко - несистемные политики могут перекрыть дорогу во второй тур. Все расчитывают на патриотический электорат западных областей. В прошлом году певец мог ощутить, какой жесткой может быть информационная кампания против него. Его критиковали за недостаточный патриотизм в языковом вопросе, а также, что он - проект Пинчука.

Что представляет собой Святослав Вакарчук как политик - о чем договаривается с Андреем Садовым, кто его команда и вероятные доноры - в материале LIGA.net.

Решил, но как-то нерешительно

По данным трех источников LIGA.net, Святослав Вакарчук решил баллотироваться на президентских выборах, дату держат в секрете. В сентябре состоялась закрытая встреча с послами Большой семерки и Евросоюза, где музыкант якобы пообещал дипломатам пойти на выборы. Эту информацию подтвердили несколько знакомых с музыкантом нардепов и один источник вне парламента. Публично подтверждать эту информацию отказались все собеседники LIGA.net, намекая на то, что

Политическую карьеру музыкант впервые попробовал после Оранжевой революции. Вакарчук продержался в парламенте один месяц в президентской фракции НУНС и сложил полномочия из-за "аморальной борьбы за власть вразрез с национальными интересами".

В 2014 году в Донецке признался студентам, что зря ушел и готов вернуться. После Революции достоинства музыкант с энтузиазмом окунулся в чтение лекций креативному классу, играл на износ концерты и ездил в зону АТО. Вакарчук проповедует демократию и справедливость, критикует государство за отсталый госаппарат и коррупцию. Публикует мнения и советует, как надо реформировать страну. Но с полноценным возвращением в политику - не спешит.

Народный интерес к активизму музыканта социологи заметили полтора года назад и решили измерить его шансы на президентство. Через полгода опросов рейтинг Вакарчука держался в тройке лидеров. Сейчас - упал с 12% до 5%. Но, говорят социологи, это все из-за его нерешительности. Если он заявит о выджвижении - рейтинг может увеличиться.

Осенью прошлого года вокалист ОЭ объявил годовую паузу в выступлениях. Отыграв 74 концерта, он отправился учиться в Стэнфордский университет. И у многих обозревателей тогда сложилось впечатление, что музыкант поехал учиться для президентской должности. Вакарчука такое мнение возмутило. "Я изучаю экономику и право не для того, чтобы "стать президентом", - говорил он. Очень многие известные люди "отправили" Вакарчука в избирательную кампанию. Это быстро подхватили соцсети, а медиа теперь повсюду мучают певца вопросом, когда он объявит о выдвижении.

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол, Елена Сотник (Самопомощь) и Святослав Вакарчук в Стэнфорде (фото - StanfordCDDRL)

"Он устал отвечать о выборах. 20 лет спрашивали: откуда название группы, а теперь про поход в президенты", - отвечает корреспонденту LIGA.net помощница Вакарчука на попытки разговорить шефа. Сам герой стоит в нескольких метрах и делает вид, что не слышит разговора, изучая содержимое смартфона. Отрешенность певца оставляет впечатление нерешительности в его собственном выборе: Что им потом говорить, если я передумаю? Стоит ли вообще куда-нибудь баллотироваться?

Собеседники LIGA.net говорят, что это стратегия, и не могут назвать Вакарчука нерешительным. К тому же, для политика нового образца у него якобы есть сильные качества: умеет воодушевлять, искреннен и верит в то, что говорит.

С другой стороны, возвращаться в политику в президентском прыжке слишком рискованно. В случае плохой коммуникации с избирателями, ему грозит опасный репутационный нокдаун: примут ли украинцы желание музыканта стать главнокомандующим в воюющей стране, как отнесутся к его дружбе с влиятельными бизнесменами или скорее поверят, что он "проект Сороса" или Виктора Пинчука.

Если не брать во внимание фейки, которые постоянно вращаются в сети, певцу придется долго, упорно и развернуто отвечать на все неприятные вопросы. Вот только музыкант к этому не привык. Вакарчук болезненно воспринимает публичную критику. "Если его сильно раскритикуют, он такой человек, что снова может уйти", - говорит знакомый общественного деятеля.

Другой собеседник LIGA.net предполагает, что Вакарчук ответил послам Большой семерки утвердительно под давлением и окончательного решения для себя не принял.

В любом случае, видно, как со временем, возражения Вакарчука о президентских амбициях трансформировались в позицию - неважно, какая должность, главное - менять страну. Об этом он сказал на недавней закрытой встрече с бизнесом Днепра.

Кроме того, летом музыкант подмигнул электорату. Накануне концерта ко Дню Независимости ОЭ презентовали композицию "Скільки нас". Заставка песни изображена в виде избирательного бюллетеня.

Команда Вакарчука. Кто эти люди

Если ввести в Google "команда Вакарчука", то запрос покажет участников конкурса "Голос країни". Другой команды лидера ОЭ поисковик не знает. Собеседники LIGA.net уверяют, что музыкант не создавал избирательный штаб.

Сегодня команду и спонсоров Вакарчука можно обозначить лишь условно. Несколько собеседников говорят, что Вакарчук вернется в политику с выдавленными из власти реформаторами. Финансовая поддержка поступит, как минимум, из трех источников. Одним из них может стать друг Вакарчука, президент инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала. Хотя сам Вакарчук неоднократно заявлял, что он самостоятельный и не нуждается в спонсорстве.

Возможным соратником Вакарчука в политике может стать ушедший со скандалом из правительства экс-министр Минэкономразвития Айварас Абромавичус. В твиттере он распространяет каждое публичное заявление музыканта. "Во второй тур могут выйти Тимошенко и Порошенко. Если пойдет Вакарчук, то у него есть шанс победить обоих", - скопировал себе на страницу Абромавичус. Экс-министр экономики не прокомментировал LIGA.net союз с Вакарчуком, сославшись на загруженность. Пресс-служба музыканта также отказалась от любых комментариев.

Ближайшлих членов "команды Вакарчука" помог найти реестр Минюста. Святослав Вакарчук является одним из основателей фонда Люди Будущего и Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Фонд Люди Будущего создан для реализации социальных инициатив Святослава Вакарчука, указано на сайте организации. Руководил фондом с момента создания Юрий Герасименко. Удалось выяснить, что это правая рука Вакарчука в общественной деятельности и бизнесе. Он возглавляет компанию Susy Production, которая является серцем предпринимательской деятельности Вакарчука. Susy Production организует концерты: Океан Эльзы, Христины Соловий, Бумбокса, Светланы Лободы и других исполнителей. Герасименко также работал помощником Вакарчука непродолжительное время депутатства певца.

Юрий Герасименко (боком с поднятым указательным пальцем) и Святослав Вакарчук во время Революции достоинства (фото - Facebook)

Активная деятельность фонда прекратилась семь лет назад, но в 2014 году его повторно зарегистрировали по тому же адресу. Новым руководителем организации стала юрист Наталия Фиала (Фуклева). По некоторым данным, она была внештатным советником экс-министра Абромавичуса.

Ее муж - известный иностранец, президент инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала - один из самых активных игроков на украинском рынке коммерческой недвижимости, инвестор медиапроекта Новое время. Фиала признавал, что дружит с Вакарчуком и считает, что у них общие взгляды на развитие Украины. Бизнесмен редко дает интервью, но в немногочисленных публичных появлениях критикует власть за коррупцию и обвиняет парламентариев нынешнего созыва в купле-продаже мест в Раде.

Томаш и Наталия Фиала, Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева с коллегами и основателем VoxUkraine Тимофеем Миловановым (фото - Facebook)

Вакарчук и Фиала являются учредителями Центра экономической стратегии и входят в его Наблюдательный совет, а также вместе спонсируют поездки талантливых украинцев в Стэнфордский университет на программу The Ukrainian Emerging Leaders Program. Вакарчук ездил по ней в прошлом году.

По данным источников LIGA.net, для Вакарчука Томаш Фиала станет одной из нескольких финансовых орбит. Бизнесмен заинтересован в демонтаже коррупционной вертикали власти, которая мешает западным инвесторам развивать и защищать свои вложения в Украине. Официально в Dragon Capital ответили на запрос LIGA.net, что не будут комментировать поддержку Вакарчука на выборах.

Экспертной орбитой Вакарчука является Центр экономических стратегий. Его руководитель Глеб Вышлинский говорит LIGA.net, что не слышал о баллотировании Вакарчука, ему никто не предлагал и он не собирается идти в политику. Но, как эксперт, не против предоставить любому демократическому кандидату материалы центра для использования в избирательной кампании. Вышлинский также заметил, что если Вакарчук решит баллотироваться, то покинет Наблюдательный совет организации.

Олигархи. Кто еще хотел бы дать деньги Вакарчуку

Музакант вместе с Виктором Пинчкуком (фото - Завтра.UA)

Виктор Пинчук. Источники LIGA.net утверждают, что Вакарчук осторожен в выборе спонсоров и не готов брать деньги у всех подряд. Например, не взял их у Пинчука, который якобы предлагал свою помощь. Вакарчук не комментировал характер отношений с Пинчуком, а олигарх ранее уже опровергал утверждения о поддержке певца на выборах.

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Несмотря на это, Вакарчук часто является гостем встреч, организованных Пинчуком. Канал Пинчука ICTV за последние полгода выпустил два сюжета о том, как в интернете пытаются очернить Вакарчука. На канале запустили ТВ-проект "Новые лидеры". Проект обвиняли в медийной раскрутке людей, которые потом должны войти в "команду Вакарчука". По словам директора ЦЭС Глеба Вышинского, который по совместительству вошел в отборочный совет этого ТВ-шоу, Пинчук не влияет на редакционную политику проекта. Вышлинский сомневается, что хотя бы кто-нибудь из героев программы присоединится к певцу. Наверняка некоторые пойдут в политику, только их ждет самостоятельное плавание, считает он.

Михаил Фридман. Вакарчук поддерживает отношения с бывшим спонсором Leopolis Jazz Fest, влиятельным уроженцем Львова - российским миллиардером Михаилом Фридманом, владельцем Alfa Group. Известный джазовый фестиваль пришлось переименовать и найти нового спонсора из-за репутационных рисков партнерства с российским бизнесом в Украине. Раньше мероприятие называлось Alfa Jazz Fest.

Давка у демократов - Самопомощь, Вакарчук и Гриценко

Вакарчук ведет активные переговоры с демократическим лагерем. Одно из наиболее близких ему - объединение Самопомощь. Как говорят источники LIGA.net, Вакарчук и Садовый самые понятные друг другу игроки в демократическом лагере. Союза с Гриценко в ближайшем будущем не предвидится.

В Самопомощи говорят, что поддерживают общение с музыкантом, но до конца не понимают, как договориться, если фронтмен ОЭ все-таки зарегистрируется кандидатом. Андрей Садовый уже объявил, что он "Наступний" и поехал на восток покорять горожан крупных русскоязычных городов на Urban talks.

Источники LIGA.net утверждают, что Вакарчук и Садовый обсуждают два сценария совместного похода на выборы. В первом - Садовый идет в президенты, а Вакарчук поддерживает его публично. Второй - Вакарчук баллотируется в президенты, а мэр Львова снимает кандидатуру в его пользу.

В Самопомощи оба сценария не отбрасывают, а у Вакарчука любые союзы называют слухами. "Не имеет смысла комментировать слухи", - сообщили в пресс-службе музыканта.

Разочарование избирателей традиционными политиками настолько велико, что певец и без оглашения участия в выборах уже имеет 5% президентского рейтинга. Несмотря на падение поддержки в 2 раза за год - если верить соцопросам КМИС - интрига с выдвижением явно затянулось, а стратегия "медовый месяц с электоратом" не дала результата. Это может указывать, что певец действительно не сотрудничает с политтехнологами и не обсуждает с ними свои планы.

Однако, для несистемных политиков в Украине есть благоприятные условия для победы. Во-первых, соцопросы показывают, что 20-25% избирателей не решили, кому отдать голос. Во-вторых, у самых подготовленных кандидатов Тимошенко и Порошенко - внушительный антирейтинг, который обязательно скажется на конечном результате. Кроме того, двум старым лидерам придется жестко бороться на западноукраинском электоральном поле, где находятся избирательное ядро каждого из них.

Чтобы победить Вакарчуку нужна простая и понятная избирательная программа. Президентские выборы - еще в большей степени, чем парламентские базируются на симпатиях избирателей. У музыканта программа уже есть - ранее опубликованные 10 шагов реформирования Украины.

"Классическая кампания у Вакарчука уже не получится. Короткая - для него была бы идеальным вариантом. Он ведь, еще как гетман, ждет пока казаки его позовут править три раза", - говорит политолог Владимир Фесенко.



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Альянс с Самопомощью фактически даст Вакарчуку недостающее для выдвижения инструменты, состоящие из партийных структур, наблюдателей и членов избирательных комиссий. Именно поход Вакарчука, а не Садового может стать мощным мобилизационным ресурсом для молодежи пойти на выборы. Вакарчук сможет объединить вокруг себя антикоррупционеров, еврооптимистов и представителей различных проевропейских движений.

Но не все так оптимистичны. Например, нынешние хозяева Банковой скептически оценивают шансы новых демократов успешно выступить на президентских выборах. Представители "этого раскраса", говорят там, не умеют объединяться. Поэтому попытки воплотить Каневскую четверку-2 обречены на провал, считает собеседник в АП.

Для того, чтобы попасть во второй тур, Вакарчуку придется отбиваться от информационных атак и опеки влиятельных друзей. Если в избирательной кампании музыканта умножат на ноль как нового лидера, то проиграет не только молодежь, но и другие, кто считал, что политика может быть другой.

В любом случае, Вакарчук пойдет на выборы, но в каком амплуа - станет окончательно известно через два месяца, когда начнется период официального выдвижения кандидатов. Выдвижение закончится 19 января.