Король контрабанды по версии Зеленского. Кто такой Вадим Альперин

Имя одессита Вадима Альперина стало появляться в медиа сравнительно недавно. А в бизнесе он очень давно. Свою перую компанию он открыл в 1990-е годы в Одессе, но в начале 2000-х переехал в Израиль. В 2008 году фамилию Альперина узнала вся страна - он был собственником судна "Фаина", которое захватили пираты у берегов Сомали. Бизнесмен договорился с пиратами о сумме выкупа. В 2017 году он оказался замешан в несколько скандалов, связанных с ввозом товаров в Украину. Альперина в СМИ называли застройщиком Одессы. Приписывали желание создать медиаимперию. В 2019 президент Владимир Зеленский назвал его "крестным отцом контрабанды". Кто такой Вадим Альперин - профайл LIGA.net.

КТО ТАКОЙ. В ноябре 2017 года президент Института права и общества Юрий Кармазин заявил, что Альперин причастен к ряду компаний, которые якобы по заниженным таможенным платежам ввозились в Украину. Среди фирм Кармазин называл Трейд Лайнс, Рембудстар, РКС Агросейл, Аль Мак, Плюс Гранит-Инвест и другие. Тогда проверкой информации занялись детективы НАБУ.

В ноябре 2017 года сотрудники НАБУ задержали Альперина. Якобы бизнесмен пытался дать взятку детективу - предложил $800 000, чтобы закрыть дело. В 2018 году Генпрокуратура направила дело Альперина в Печерский суд, который решил рассматривать дело в закрытом режиме.

Вплоть до осени 2019 года было непонятно, что происходит с делами вокруг Альперина. Пока в конце ноября сотрудники НАБУ не провели операцию по делу о махинациях на таможне. Среди десяти задержанных таможенных сотрудников оказался замглавы киевской таможни Сергей Тупальский. На Альперина надели браслет спустя день - он сам пришел в САП давать показания.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ. В НАБУ говорят, что речь идет об убытках на более чем 77 млн грн. По версии следствия, Альперин якобы руководил преступной организацией, которая занималась махинациями во время растаможивания импортных товаров по заниженным ценам. Собеседники LIGA.net в САП рассказали, что Альперин якобы создал "параллельную таможню", в которой работали две группы: одна в Одессе принимала товар, вторая в Киеве занималась таможенным оформлением по поддельным инвойсам с иностранными фирмами.

В киевской структуре якобы работали экс-директор департамента администрирования таможенных платежей ГФС Алина Данченко; замглавы киевской таможни Сергей Тупальский и Юрий Коваленко; и.о. начальника отдела таможенного оформления таможенного поста "Столичный" Сергей Осипов и трое инспекторов этого же поста. Якобы эта группа, по версии следствия, разрешала ввоз товаров по заниженной цене с последующей корректировкой в большую сторону.

"Однако эти действия проводились с нарушениями, чтобы потом фирмы, ввозящие товар, могли обжаловать их в суде и провезти товары по заниженной стоимости. При этом фирмы возвращали финансовую гарантию, которую платили таможне", – рассказал LIGA.net собеседник в САП.

Иски рассматривал Одесский окружной административный суд - и успешно удовлетворял. Таможенники просто не приходили на заседания. В октябре 2017 года по ходатайству НАБУ суд арестовал 450 млн грн таких финансовых гарантий, внесенных фирмами из орбиты Альперина на счета украинской таможни.

Иски рассматривал Одесский окружной административный суд - и успешно удовлетворял. Таможенники просто не приходили на заседания. По ходатайству НАБУ суд арестовал 450 млн грн таких "финансовых гарантий"

В одесскую структуру входили трое людей, один из которых партнер одесского бизнесмена Олег Себов. По информации собеседников в САП, в офисе Альперина в бизнес-центре Сонячный нашли печатки фирм, с которыми якобы заключались инвойсы. На деле эти документы были поддельными. Там же нашли и фотографии таможенных деклараций с заниженной стоимостью, рукописные записи о финансовом обороте фигурирующих компаний, переписки с сотрудниками таможни, среди которых были сообщения между Альпериным и Данченко из ГФС.

По словам прокурора САП Андрея Перова, представляющего обвинения в суде, одесский бизнесмен контролировал ход всех расследований, связанных с его фирмами. "На телефоне Альперина нашли SMS от абонента "прокурор Сергей обл", который сообщил ему о выезде сотрудников органов в Одессу по его делу и о том, что он может за "вознаграждение" предоставить справку по делу. Эта справка потом пришла организатору на почту", – сказал прокурор Перов во время заседания суда в Киеве.

По словам прокурора, Альперин также занимался преследованием правоохранителей, которые занимались фирмами из его орбиты. "Одному следователю ГФС вручили обвинительный акт якобы за безосновательное изъятие контейнера фирмы Альперина", – добавил Перов. Влияние одесского бизнесмена доходило и до ГПУ. Как рассказал в суде прокурор САП, им из ГПУ приходили ответы по международной правовой помощи на испорченных CD-дисках, на которых хранилась информация о собственниках фирм, связанных с Альпериным.

По мнению следствия, Альперин получал информацию о своих делах и из Госказначейства. "От контакта "Саша казна" Альперину пришел фотоснимок ответа Госказначейства на запрос НАБУ об аресте счетов в его деле", – сказал в суде Перов. На обысках у одесского бизнесмена нашли лист бумаги, на которых был прописан "прайс-лист за услуги правоохранителей об открытии дел в интересах Альперина". "Открытие дела против следователя, которые вел расследование в отношении фирм Альперина, оценивалось в 1000 долларов", – рассказывал прокурор.

Свое влияние Альперин распространял и на прессу. По данным следствия, он заказывал заказные материалы в СМИ о якобы дискредитации сотрудников ГФС, которые изъяли контейнер фирмы одесского бизнесмена.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал LIGA.net, что Альперин - один из известных одесских "растаможников", которые "возят все, что угодно" из-за границы, "предоставляя своеобразный гибрид логистических и брокерских услуг". "Его имя постоянно связывают со схемами и рискованными таможенными операциями", - добавил Нефьодов.

В Одессе имя Альперина хорошо известно. Руководитель одесского отделения Автомайдана Виталий Устименко также считает, что бизнесмен мог создать "параллельную таможне структуру". По его словам, работу структуры якобы обеспечивали правоохранители и таможенники. "В Одессе Альперину отдали эту сферу (таможни – ред.) и даже не "лезли", что говорит о его уровне и влиянии", – сказал Устименко.

Президент Зеленский накануне заявил, что Альперина должны были задержать вместе с остальными подозреваемыми в схеме, но он, по словам главы государства, сбежал. Президент сказал, что Альперина "считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине".

LIGA.net обратилась к адвокату Альперина Андрею Федуру. Он заявил, что его подзащитный "никуда не сбегал" от НАБУ. "Я об этом узнал из СМИ. Позвонил Альперину - у него был отключен телефон", – сказал адвокат. По его словам, на звонки в НАБУ и САП ему сначала не отвечали, а потом сказали, что якобы ничего не слышали о розыске Альперина. "Заметьте, что президент назвал моего клиента "контрабандистом", хотя подозрение ему вручили не по этой статье", – подчеркнул Федур.

Альперину действительно вручили подозрение по другой статье. Всю группу подозревают по ст 255 (часть первая - создание преступной группы), ст 212 (часть третья - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ст 364 УК (часть вторая - злоупотребление служебным положением с тяжкими последствиями).

САП просит арестовать Альперина. Альтернативный залог - 288 млн грн. Суд должен состоятся сегодня, 29 ноября .

В то же время судебные перспективы самого дела пока неясны. Доказать вину Альперина в суде будет сложно. Один из высокопоставленных чиновников правительственной команды, знакомый с проблемами контрабанды, заявил LIGA.net: "Буду страшно удивлен, если это дело завершится чем-то существенным. Разве что у следствия есть прослушка или видео. Потому что по бумагам у Альперина наверняка все чисто".

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