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27.01.2020, 09:00

Коронавирус, курс доллара, нет женщин и геев в руководстве - нет IPO. Что надо знать утром

Коронавирус, курс доллара, нет женщин и геев в руководстве - нет IPO. Что надо знать утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 27 января. Температура от -2 до +5, курс доллара 24.33.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Goldman откажет в IPO компаниям без женщин и геев в руководстве

Вот так заканчивается эпоха. На этот раз эпоха WASPов (White Anglo-Saxon Protestant, Белые англосаксонские протестанты). В 20 веке белые мужчины почти единолично заправляли в западном корпоративном мине.  В первые десятилетия 21-го века они уже были не одни, но продолжали доминировать. Но сейчас их окончательно “изгнали из рая”. 

Директор Goldman Sachs, самый крупный и именитый инвестбанк в мире, заявил, мы не  проводим IPO компании, если в совете директоров нет женщин, геев или представителей не европеоидной расы. В инвестбанке уверяют - никакой политики, это только бизнес. Просто Diversity - приносит акционерам деньги.  А компании с однотипными советами директоров показывают в среднем худшие показатели, чем их более “разнообразные” конкуренты. И это, пожалуй, главное “достижение” Давоса 2020. Его будут вспоминать как тот, на котором рухнул ( ну ладно, очень сильно пошатнулся) корпоративный мир белых мужчин.

P.S. В ближайшие дни мы опубликуем статью, как с разнообразием в советах директоров украинских компаний: сколько из них пройдет тест Goldman Sachs. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Интрига с ОВГЗ и маневры НБУ: почему доллар снова подорожал. Прогноз курса до 31 января

Каждую субботу мы спрашиваем финансовых аналитиков и банкиров: каким будет курс валют в ближайшие семь дней. Предупрежден, значит вооружен! Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Новый коронавирус из Китая

Фейки о китайском коронавирусе заполонили соцсети и умы людей. На самом деле никаких объективных причин переживать нет. Например, похожая проблема возникла в 2003 (заболели почти 8000 человек по всему миру, умерли 600), в 2013 (25 погибших) и 2015 (погибли 433 человека). То есть человечество регулярно испытывают на прочность. И пока нет причин считать, что именно этот случай станет последним. Скорее мы друг друга в какой-нибудь очередной войне спалим. В любом случае, все последние новости о коронавирусе - 2020 читайте в нашей хронике. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Доцент из Харькова доказал: он распространял порно ради науки

На первый взгляд, смешная новость, которая наглядно демонстрирует работу наших правоохранительных органов на просторах интернета. Пять лет полицейские пытались доказать, что харьковский доцент заливал в сеть порно. Для этого они обыскали его дом, изъяли всю технику, допросили экс-жену и других сотрудников института культуры. Энтузиазм правоохранителей, которые проверяют порносайты, чтобы найти вот таких вот нарушителей общественного порядка, поражает и удивляет. Столько бы сил, да в нужное русло. И да, кстати, суд в итоге доцента оправдал. Больше по ссылке.

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Теги: Goldman Sachs, ipo, инвестиции, курс валют, короновирус, Китай, киберпреступность
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