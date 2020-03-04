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04.03.2020, 09:00

Коронавирус в Украине, отставка министров и где обедают депутаты. Что надо знать утром

Коронавирус в Украине, отставка министров и где обедают депутаты. Что надо знать утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 4 марта. Температура от +5 до +13, курс доллара 24.94.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и корреспондент LIGA.tehc Антон Кобылянский рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Кабмин 2020 (часть 2 из 3): Сегодня парламент Украины проголосует за переформатирование правительства. Кто эти люди? 

Гончарук и больше половины министров уходят в отставку. По состоянию на вечер вторника их должен был заменить очень странный микс людей: топ-менеджеры компаний Ахметова, опытные функционеры и чиновники времен Януковича и Гройсмана. Будут ли они лучше правительства Гончарука? Уверен, что нет.

Я не фанат прежнего Кабмина, часть министров  была феерично некомпетентна и провалила все что можно было. И это закономерно: количество реформ, за которые взялся Гончарук и его министры неподъемны от слова в принципе. Когда у главы офиса Тони Блера спросили, в чем их главная ошибка за 10 лет у власти. Он ответил - взялись сразу за две реформы. У правительства Гончарука были десятки приоритетов.

Новое правительство...

А даже не очень важно качество этих людей. Скорее всего у них время до местных выборов, то есть примерно как у Гончарука. Но у них нет мандата на изменения. Им надо рейтинг Зе и Слуги народа поднимать или хотя бы не уронить. А это значить делать все, чтобы ничего не сделать.

Ну и ситуация в Украине и мире совсем другая.

Гончарук приходил на потребительской эйфории населения, позитиве инвесторов, райской ситуации на глобальных финрынках и поддержке МВФ. Шмыгаль и ко заходят на Грушеского 12, когда ситуация в Украине совсем другая: настроения бизнеса и населения все ниже и ниже, МВФ минус, коронавирус плюс, внешние рынки почти закрыты, инвесторов нет (они подождут). В общем... Через пару лет Зеленский может завидовать Гончаруку: последнего запомнят как премьера, который хотел делать реформы, не воровал и умел говорить нет олигархам. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Окей, коронавирус в Украине

Общественный транспорт начинают активно дезинфицировать, маски уже не купить, а страх перед неизвестностью пугает даже меня (на самом деле пугает уровень образования людей). Запомните такие цифры: смертность от гриппа - 1%, смертность от коронавируса - 3,4%. Но это не значит, что надо сидеть сложа руки. Мы обратились в ВОЗ и UNICEF за рекомендациями. Вот, что они вам советуют. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Хотите встретить слугу народа? Ищите в ресторанах

Политики становятся ближе к людям. Такой вывод напрашивается, если изучить ресторанные предпочтения парламентариев и чиновников. Элитные заведения — удел депутатов и бизнесменов старой волны. Новые — не брезгуют сетевыми заведениями и даже фастфудами. Пафос и роскошь постепенно уступают место комфорту и демократичности. И это по-хорошему радует. Если будут продолжать в том же духе, глядишь, и на велосипеды пересядут. Но это наверное уже в следующем созыве. Боьше по ссылке.

Рекомендует Антон Кобылянский, корреспондент LIGA.tech. Тарифы, качество связи и покупка провайдера. Как Vodafone живет после смены собственника

На украинском мобильном рынке опять все будет прогнозировано. Если кто-то ожидал, что новые собственники Vodafone Украина из Азербайджана придут на украинский рынок, снося все на своем пути, ( поменяют менеджмент, запустят ребрендинг, начнут ценовые войны) - то не тут-то было.

Все будет спокойно. Старый менеджмент останется, тарифы будут потихоньку дорожать, а покрытие интернетом - расти. Единственное что - Vodafone, как и Киевстар, который недавно вышел на миллион абонентов домашнего интернета, рано или поздно приобретет какого-то из интернет-провайдеров ( или несколько маленьких) и начнет развиваться в этом направлении. И где-то высоко над мобильщиками нависает 5G, которое никому в Украине не нужно. Пока. Больше по ссылке.

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Теги: эмейл-рассылка, министры, Vodafone, коронавирус
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